Hai nạn nhân trong vụ phóng hỏa bằng xăng tại phường Long Hoa (Tây Ninh) được xác định là ông N.M.N. (54 tuổi) và bà N.K.D. (49 tuổi) đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 7/1, Công an phường Long Hoa đang phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ phóng hỏa bằng xăng trên địa bàn nghi do mâu thuẫn tình cảm.

Theo công an, hai nạn nhân trong vụ việc là N.M.N. (SN 1969) và bà N.K.D. (SN 1974, cùng ngụ địa phương). Sau khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu, cả hai đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hai nạn nhân trong vụ cháy đã tử vong. Ảnh: Báo Dân Trí.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 6/1, Công an phường Long Hoa nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại căn nhà trong hẻm 13, đường Trường Đông, khu phố Trường Đức.

Nhà chức trách xác định ông N. là người đổ xăng lên bà D. rồi châm lửa. Vụ việc khiến cả hai bị bỏng nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng nguy kịch.

Công an phường Long Hoa đã phối hợp các đơn vị liên quan đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo VietNamNet.

Theo thông tin báo VietNamNet, theo xác minh ban đầu của công an, ông N. đã đổ xăng lên người bà D. rồi châm lửa, dẫn đến cả hai bị bỏng nặng.

Ông N. và bà D. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng, cả hai tử vong sau đó.

Một lãnh đạo UBND phường Long Hoa cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tây Ninh: Người đàn ông tưới xăng đốt người phụ nữ khiến cả 2 cấp cứu trong tình trạng nguy kịch Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang điều tra một vụ tưới xăng châm lửa đốt nghi do mâu thuẫn tình cảm khiến hai người bị bỏng nặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-co-phep-mau-xay-ra-2-nan-nhan-vu-phong-hoa-bang-xang-o-tay-ninh-a-tu-vong-750267.html