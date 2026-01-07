Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang điều tra một vụ tưới xăng châm lửa đốt nghi do mâu thuẫn tình cảm khiến hai người bị bỏng nặng.
Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 7/1, lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra vụ cháy tại phường Long Hoa khiến 2 người bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6/1, Công an phường Long Hoa tiếp nhận thông tin có vụ cháy tại một căn nhà trên đường số 13, khu phố Trường Đức. Ngay lập tức, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh vụ việc.
Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Ông NMN (57 tuổi, ngụ khu phố Trường Lưu, phường Long Hoa) bị nghi là đã dùng xăng tưới lên người bà NKD (52 tuổi, ngụ khu phố Trường Đức, phường Long Hoa) rồi châm lửa đốt, dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng.
Hậu quả, cả ông N. và bà D. đều bị bỏng nặng, được người dân tại hiện trường nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng nguy kịch, cần được theo dõi và điều trị tích cực.