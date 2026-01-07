Đánh đồng nghiệp tử vong, nam thanh niên đốt xưởng rồi tự tử bất thành

Theo Công an TP. Hải Phòng, sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 6/1/2026 tại xưởng giấy Công ty TNHH thương mại Bảo Long (ở phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng).

Theo thông tin từ VOV, vụ việc xảy ra khoảng 8h cùng ngày 6/1 tại xưởng giấy Công ty TNHH thương mại Bảo Long (phường Chí Linh, TP Hải Phòng).

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, đối tượng Mua Mí Sính đã dùng thanh sắt vụt vào đầu, gáy đồng nghiệp là anh H.V.D (SN 1989, trú phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai), khiến anh H.V.D bị tử vong.

Sau khi gây án giết người, Mua Mí Sính chốt tất cả các cửa và dùng bật lửa đốt xưởng giấy rồi chạy lên tầng 2, có ý định tự tử nhưng không thành.

Đánh đồng nghiệp tử vong, nam thanh niên đốt xưởng rồi tự tử bất thành - Ảnh 1
Đối tượng Mua Mí Sính - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, nhận được tin báo, Công an phường Chí Linh đã phối hợp các đơn vị liên quan kịp thời đến hiện trường, bắt giữ tại chỗ đối tượng Mua Mí Sính và tổ chức dập tắt đám cháy.

Hiện tại Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ đối tượng Mua Mí Sính, đồng thời tiếp tục phối hợp với Công an phường Chí Linh vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bùi Đức Nghĩa (xã Tề Lỗ, Phú Thọ) bị khởi tố do dựng rạp cưới trên đường giao thông liên thôn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khiến một người điều khiển xe máy gặp nạn, tử vong.

