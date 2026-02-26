Nam Em thông báo 'xuất ngoại' khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hậu trường 26/02/2026 05:15

Mới đây, một đoạn clip được cắt ra từ buổi livestream gần nhất của Nam Em bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Mới đây, một đoạn clip được cắt ra từ buổi livestream gần nhất của Nam Em bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Trong đoạn clip, khi một khán giả đặt câu hỏi: "Em có diễn nước ngoài không?", Nam Em liền đáp ngắn gọn: "Dạ có".

 

Cô cho biết mình đang trong quá trình chuẩn bị "xuất ngoại" để sang Australia biểu diễn trong khoảng nửa tháng. "Đang làm visa, làm visa biểu diễn mất một tháng mới có lận", người đẹp gốc Tiền Giang chia sẻ thêm. Chỉ với một câu nói ngắn, Nam Em khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về kế hoạch lưu diễn sắp tới.

 Nam Em thông báo 'xuất ngoại' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1

Đây được xem là bước ngoặt đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của Nam Em, bởi trước đó, cô chủ yếu biểu diễn tại các sân khấu trong nước. Từ các chương trình ca nhạc nhỏ, sự kiện hội chợ cho đến những buổi biểu diễn mang tính cộng đồng, người đẹp sinh năm 1996 vẫn luôn duy trì tần suất xuất hiện đều đặn.

Việc chuẩn bị sang Úc lần này được xem là dấu hiệu cho thấy cô đang nỗ lực mở rộng phạm vi hoạt động, hướng đến khán giả kiều bào và cộng đồng yêu âm nhạc Việt ở nước ngoài.

Nam Em thông báo 'xuất ngoại' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 2

Dù thời gian gần đây, Nam Em liên tục trở thành tâm điểm của dư luận với nhiều phát ngôn và ồn ào liên quan đến đời sống cá nhân, song cô vẫn giữ được lượng khán giả trung thành. Những người yêu mến Nam Em cho rằng, đằng sau những tranh cãi, cô vẫn là một nghệ sĩ có năng khiếu thật sự, từng bước chứng minh sự nghiêm túc trong con đường ca hát.

Diễn viên Phương Oanh tuyên bố đúng 9 chữ ngay Tết Nguyên đán

Diễn viên Phương Oanh tuyên bố đúng 9 chữ ngay Tết Nguyên đán

Sau thời gian dài kín tiếng trên mạng xã hội, Phương Oanh bất ngờ có động thái mới ngay đúng dịp Tết Nguyên đán và nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. 

Xem thêm
Từ khóa:   Nam Em sao Việt mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/2/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Sáu 27/2/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Tử vi thứ Sáu 27/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Sáu 27/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 26/2/2026, 3 con giáp "đụng trúng hũ vàng", tiền ùa vào nhà như nước lũ, cầu được ước thấy, sự nghiệp hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 26/2/2026, 3 con giáp "đụng trúng hũ vàng", tiền ùa vào nhà như nước lũ, cầu được ước thấy, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đừng ăn gạo nếp nếu bạn thuộc 4 nhóm người sau đây: Cẩn thận kẻo rước họa vào thân!

Đừng ăn gạo nếp nếu bạn thuộc 4 nhóm người sau đây: Cẩn thận kẻo rước họa vào thân!

Dinh dưỡng 2 giờ 1 phút trước
Nam Em thông báo 'xuất ngoại' khiến nhiều người ngỡ ngàng

Nam Em thông báo 'xuất ngoại' khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hậu trường 2 giờ 16 phút trước
Bí quyết làm bánh chuối nướng mềm ngọt, vàng ruộm chỉ trong 30 phút

Bí quyết làm bánh chuối nướng mềm ngọt, vàng ruộm chỉ trong 30 phút

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Sau hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, Thần Tài 'dúi tiền vào tay', 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/2/2026), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/2/2026), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/2/2026), Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (26/2/2026), Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Phương Oanh tuyên bố đúng 9 chữ ngay Tết Nguyên đán

Diễn viên Phương Oanh tuyên bố đúng 9 chữ ngay Tết Nguyên đán

Tăng Thanh Hà bất ngờ hé lộ cách gia đình tỷ phú đón Tết bên trong biệt thự

Tăng Thanh Hà bất ngờ hé lộ cách gia đình tỷ phú đón Tết bên trong biệt thự

Diễn viên Tiến Luật để lộ việc bí mật có cặp song sinh với Thu Trang?

Diễn viên Tiến Luật để lộ việc bí mật có cặp song sinh với Thu Trang?

Em ruột nói 'bóng gió' ngay giỗ đầu NS Quý Bình: 'Ai làm sai với anh và gia đình mình họ đang phải trả giá rồi'

Em ruột nói 'bóng gió' ngay giỗ đầu NS Quý Bình: 'Ai làm sai với anh và gia đình mình họ đang phải trả giá rồi'

Thu Trang bị đồn mâu thuẫn với ê-kíp “Mùi phở”?

Thu Trang bị đồn mâu thuẫn với ê-kíp “Mùi phở”?

Lễ giỗ đầu nghệ sĩ Quý Bình: Lê Phương và đồng nghiệp chia sẻ gây xúc động

Lễ giỗ đầu nghệ sĩ Quý Bình: Lê Phương và đồng nghiệp chia sẻ gây xúc động