Nam Em thông báo 'xuất ngoại' khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hậu trường 26/02/2026 05:15

Mới đây, một đoạn clip được cắt ra từ buổi livestream gần nhất của Nam Em bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Mới đây, một đoạn clip được cắt ra từ buổi livestream gần nhất của Nam Em bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Trong đoạn clip, khi một khán giả đặt câu hỏi: "Em có diễn nước ngoài không?", Nam Em liền đáp ngắn gọn: "Dạ có".

 

Cô cho biết mình đang trong quá trình chuẩn bị "xuất ngoại" để sang Australia biểu diễn trong khoảng nửa tháng. "Đang làm visa, làm visa biểu diễn mất một tháng mới có lận", người đẹp gốc Tiền Giang chia sẻ thêm. Chỉ với một câu nói ngắn, Nam Em khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về kế hoạch lưu diễn sắp tới.

 Nam Em thông báo 'xuất ngoại' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1

Đây được xem là bước ngoặt đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của Nam Em, bởi trước đó, cô chủ yếu biểu diễn tại các sân khấu trong nước. Từ các chương trình ca nhạc nhỏ, sự kiện hội chợ cho đến những buổi biểu diễn mang tính cộng đồng, người đẹp sinh năm 1996 vẫn luôn duy trì tần suất xuất hiện đều đặn.

Việc chuẩn bị sang Úc lần này được xem là dấu hiệu cho thấy cô đang nỗ lực mở rộng phạm vi hoạt động, hướng đến khán giả kiều bào và cộng đồng yêu âm nhạc Việt ở nước ngoài.

Nam Em thông báo 'xuất ngoại' khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 2

Dù thời gian gần đây, Nam Em liên tục trở thành tâm điểm của dư luận với nhiều phát ngôn và ồn ào liên quan đến đời sống cá nhân, song cô vẫn giữ được lượng khán giả trung thành. Những người yêu mến Nam Em cho rằng, đằng sau những tranh cãi, cô vẫn là một nghệ sĩ có năng khiếu thật sự, từng bước chứng minh sự nghiêm túc trong con đường ca hát.

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Từ khóa:   Nam Em sao Việt mạng xã hội

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