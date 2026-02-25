Diễn viên Phương Oanh tuyên bố đúng 9 chữ ngay Tết Nguyên đán

Sau thời gian dài kín tiếng trên mạng xã hội, Phương Oanh bất ngờ có động thái mới ngay đúng dịp Tết Nguyên đán và nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Cụ thể, Phương Oanh đăng tải hình ảnh chụp 2 con kèm lời tuyên bố vỏn vẹn: “Ta say. Say tình, say nghĩa, say yêu thương”.

Dòng trạng thái ngắn nhưng giàu cảm xúc nhanh chóng lan tỏa, thu hút lượng lớn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả gửi lời chúc mừng năm mới đến nữ diễn viên, đồng thời dành nhiều lời khen cho 2 nhóc tỳ ngày càng bụ bẫm, đáng yêu và “lớn nhanh như thổi”.

Trước đó, hồi đầu tháng 2, Phương Oanh từng gây chú ý khi đăng tải một bức ảnh được cho là chất chứa nhiều tâm trạng với người mẹ chìm trong nước, hai tay cố gắng giơ cao đứa con bé bỏng để tránh bị nhấn chìm.

Ngoài ra, cô không kèm bất kỳ dòng trạng thái hay lời giải thích nào. Thời điểm đó, nhiều khán giả để lại bình luận động viên, bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ áp lực mà các bà mẹ trẻ thường phải đối mặt.

Suốt nhiều tháng, Phương Oanh gần như “im hơi lặng tiếng” trên mạng xã hội. Việc đồng loạt ngưng hoạt động trên nhiều nền tảng khiến sự quan tâm và tò mò của khán giả dành cho Phương Oanh ngày càng tăng.

Trước quãng lặng này, nữ diễn viên từng rất tích cực chia sẻ đời sống thường nhật, đặc biệt là các clip vào bếp nấu ăn, thu hút hàng triệu lượt xem. Hình ảnh Phương Oanh đời thường, gần gũi và đảm đang từng tạo được nhiều thiện cảm với công chúng.

