Em ruột nói 'bóng gió' ngay giỗ đầu NS Quý Bình: 'Ai làm sai với anh và gia đình mình họ đang phải trả giá rồi'

Quý Bình qua đời cách đây một năm trong sự bàng hoàng của đồng nghiệp, khán giả. Tới 23/2, gia đình tổ chức lễ giỗ đầu cho cố diễn viên.

Mới đây, hình ảnh trong lễ giỗ đầu của diễn viên Quý Bình khiến nhiều khán giả xúc động. Theo chia sẻ từ người thân, đám giỗ của Quý Bình diễn ra trong không khí trang nghiêm và ấm cúng tại nhà riêng. Không gian thờ được bày biện chỉn chu với di ảnh đặt ở vị trí trang trọng, xung quanh là hoa tươi, mâm ngũ quả và nhiều lễ vật do người thân, bạn bè chuẩn bị.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi giỏ hoa và quà tưởng nhớ cố diễn viên tài hoa

Bên cạnh những hình ảnh xúc động trong buổi giỗ đầu, khán giả còn chú ý đến chia sẻ từ em ruột của cố nghệ sĩ. Trên trang cá nhân, em trai Quý Bình nhắn nhủ nhân: "Mới đó đã 1 năm anh được đi xa, nhanh như một cơn gió. Ở nơi đó luôn vui vẻ nha anh. Còn ai làm gì sai với anh và gia đình mình họ đang phải trả giá rồi. An tâm rồi nha anh của em".

Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm trước nỗi mất mát của gia đình, đồng thời gửi lời động viên đến người thân của Quý Bình trong dịp này.

Lê Phương đến tận nhà để thắp hương trong ngày giỗ của người anh đặc biệt

Trong ngày giỗ của Quý Bình, Lê Phương cũng đã có mặt để tưởng nhớ người tri kỷ. Trên trang cá nhân, Lê Phương viết ngắn gọn: "Đầu năm lên thăm Bạn. Phương xa, mong Bình an!". Đồng thời, Lê Phương và chồng còn chuẩn bị giỏ trái cây có dòng chữ: "Hai em Lê Phương - Trung Kiên tưởng nhớ anh Quý Bình".

Cuộc sống ngắn ngủi của diễn viên Quý Bình: Ra đi khi con còn nhỏ và 1 lời hứa không thể thực hiện

Chỉ vài dòng chữ, không dài, không hoa mỹ, nhưng đủ khiến nhiều người rưng rưng. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự xúc động khi thấy Lê Phương vẫn giữ trọn nghĩa tình.

Thu Trang bị đồn mâu thuẫn với ê-kíp “Mùi phở”? Nghệ sĩ Thu Trang là một trong những diễn viên chính của phim Tết Mùi phở. Tuy nhiên, trong các buổi giao lưu, quảng bá phim tại Hà Nội, cô không xuất hiện, dẫn tới những đồn đoán về việc nữ diễn viên xảy ra bất hòa với ê-kíp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-ruot-noi-bong-gio-ngay-gio-au-ns-quy-binh-ai-lam-sai-voi-anh-va-gia-inh-minh-ho-ang-phai-tra-gia-roi-753832.html