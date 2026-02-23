Vũ Hà nhập viện cấp cứu vào đúng ngày sinh nhật tuổi 57

Sáng 22/2, Vũ Hà đăng tải hình ảnh trong bệnh viện. Nam ca sĩ cho biết vừa trải qua ca mổ ruột thừa vào tối 21/2 (tức Mùng 5 Tết) và đang trong thời gian hồi phục.

Vũ Hà nhập viện cấp cứu vào sáng cùng ngày sau khi lên cơn đau dữ dội. "Người ta tổ chức sinh nhật hồng. Còn tôi được bác sĩ tặng 'combo' cấp cứu cả ngày rồi tối lên bàn mổ luôn. Hiện tôi đã tỉnh lại", Vũ Hà chia sẻ.

 

Nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời động viên và mong Vũ Hà sớm hồi phục sức khỏe. Đàm Vĩnh Hưng đăng ảnh bên đồng nghiệp và viết trên trang cá nhân: "Thương quá Vũ Hà ơi. Phải nhập viện cấp cứu ngay trong ngày sinh nhật luôn. Không biết nên chúc cái nào trước đây. Thôi chúc Hà mau bình phục nhanh nhất nha, sức khỏe là quan trọng nhất. Xuất viện, Hưng sẽ làm lại sinh nhật cho nha".

Vũ Hà vừa trải qua ca mổ tại bệnh viện

Ca sĩ Vũ Hà được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc như Mắt nai cha cha cha, Tiểu thơ kiêu kỳ, Trái tim băng giá, Búp bê Chao Mi Ao, Mambo nồng say...

Anh nổi tiếng ở thập niên 1990 và đắt show ở các tỉnh miền Tây. Trong một chương trình truyền hình, ca sĩ Vũ Hà tiết lộ ở giai đoạn nổi tiếng, anh từng chạy nhiều show trong một đêm, ở các tỉnh, thành phố khác nhau.

"Ngày xưa đi hát tỉnh mà chạy 3 show là kinh khủng lắm. Tôi hát đến show thứ 3 là đã 1h sáng rồi. Tôi chạy toàn ở những nơi như xa như Năm Căn, Cà Mau. Mỗi tháng 28 ngày như vậy, tôi không nghỉ. Tiền nhiều lắm, tôi đem đi mua vàng hết. Tôi đi show mỗi tuần là được một chuỗi vàng, phải có 1 cái vali để vàng rồi cuối tháng mang về cho vợ”, ca sĩ cho biết.

Nhiều năm trở lại đây, Vũ Hà bước qua giai đoạn đỉnh cao. Tên tuổi của nghệ sĩ cũng gắn liền với nhiều phát ngôn gây sốc. Vũ Hà khá thân thiết với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Cả hai thường quay những video hài hước.

Vũ Hà kết hôn với ca sĩ Huyền Vân. Vợ Vũ Hà hơn anh 8 tuổi. Cả hai quen nhau trong một đêm nhạc. Vợ chồng Vũ Hà trải qua hơn 30 năm gắn bó, đồng hành. Song cả hai ít khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hay chia sẻ trên truyền thông.

