3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 23/2/2026

Tâm linh - Tử vi 23/02/2026 09:30

Tuổi Sửu

Con giáp này sẽ nối tiếp thành công của năm cũ nhưng bùng nổ đến mức tối đa. Bạn sẽ gặp được nhiều may mắn, đi đến đâu cũng được quý nhân giúp đỡ nhiệt tình. Ở bên cạnh họ vào những thời điểm quan trọng. Sự nghiệp của bạn cũng sẽ chứng kiến sự thay đổi rõ rệt nhất, tất nhiên là theo hướng tích cực. 

Bên cạnh đó, những người thuộc con giáp này thường có tính cách nhẹ nhàng, lịch thiệp, sống tình cảm đến nỗi đôi khi bị chê cảm tính nhưng nhìn chung là thân thiện, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Bạn đối xử với mọi người bằng sự chân thành nên thường nhận lại được những điều tốt đẹp từ người khác. 

Tuổi Thìn

Tài vận cung của con giáp may mắn này cũng xuất hiện cục diện "Chính Tài Thúc Tài" nên không phải lo lắng về tiền bạc bởi thu nhập luôn ổn đinh và dồi dào. Bên cạnh đó, các cơ hội may mắn đến bất ngời sẽ giúp bạn có nguồn thu phụ của con giáp này dồi dào, rủng rỉnh hơn rất nhiều.

 

Nếu bạn còn độc thân, bạn có thể sẽ cảm thấy rung động trước một người cực kì đặc biệt. Đối với những cặp đôi, đây là thời điểm lý tưởng để bạn và người ấy lên kế hoạch hẹn hò.

Tuổi Tỵ

Con giáp này sẽ bước sang 1 giai đoạn may mắn và thịnh vượng với nhiều cơ hội trong học tập, công việc và cuộc sống. Bạn dễ dàng thành công, giỏi kiếm tiền hơn người khác và cơ hội sự nghiệp rộng mở trong thời gian tới. Đồng thời, bạn đang trong khoảng thời gian hoàng kim của năm nên bạn cần tận dụng tối ưu, làm việc chăm chỉ để thu về nhiều tài lộc.

Cung hôn nhân của người tuổi Tỵ xuất hiện quan đới đại vạn nên chuyện tình cảm hôn nhân khởi sắc mạnh mẽ, người độc thận có cơ hội tìm được ý trung nhân, còn những người đã kết hôn sẽ sớm có tin vui về con cái.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

