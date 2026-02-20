Tử vi thứ Sáu 20/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Song song đó, vận trình tình cảm của bạn cũng có chút ảm đạm. Đào hoa dữ khiến tình cảm của người tuổi Mùi không được như ý muốn. Nhiều khúc mắc, hiểu lầm còn tồn tại và luôn trở thành cái cớ để người trong cuộc chán ghét nhau.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra có khó khăn, trắc trở. Sự nhẹ dạ cả tin khiến cho người tuổi này không thể lường trước được những hậu quả mà kẻ tiểu nhân mang đến cho mình. Hãy tìm đến những người đồng nghiệp xung quanh hỗ trợ mình để tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

Vào hôm nay, người tuổi Sửu biết tận dụng thời cơ trước mắt để thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ có sự nâng đỡ của quý nhân mà mọi khó khăn, rắc rối đều được giải quyết ổn thoả mà không cần phải tốn quá nhiều công sức Các dự án đầu tư cũng tiến triển đúng như mong muốn đem lại cho con giáp này nguồn tài chính tốt, không cần lo lắng chuyện chi tiêu.

Hơn nữa, chuyện tình cảm hòa hợp, êm ấm. Bạn và người ấy luôn biết cách hâm nóng tình cảm của cả hai nên mối quan hệ của hai người hiếm khi nào cãi vã hoặc nảy sinh mâu thuẫn.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội khẳng định năng lực của mình trong môi trường làm việc mới. Cấp trên ấn tượng và đặt niềm tin vào bản mệnh nhiều hơn. Do đó, vận trình tài lộc không đáng lo. Nguồn thu nhập tăng đáng kể trong khoảng thời gian này khi bạn được nhận được khoản tiền thưởng xứng đáng với những nỗ lực và công sức bỏ ra trước đó.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên vô cùng suôn sẻ và tốt đẹp. Bạn và người thương có được khoảng thời gian vui vẻ và ngọt ngào bên nhau. Người độc thân cũng nhận được lời tỏ tình ngọt ngào từ người bạn quen đã lâu.

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão trong ngày thứ Sáu này sẽ diễn ra có khó khăn, trắc trở. Sự nhẹ dạ cả tin khiến cho người tuổi này không thể lường trước được những hậu quả mà kẻ tiểu nhân mang đến cho mình. Con giáp này còn bị người khác cướp mất cơ hội kiếm tiền trong tầm tay dẫn đến nguồn tài chính cũng bị ảnh hưởng, giảm xuống.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng không như mình mong muốn. Bạn nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói để tránh gây ra tổn thương cho đối phương. Nếu không chịu thay đổi, mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy khó duy trì được lâu dài.



Công việc của người tuổi Mão trong ngày thứ Sáu này sẽ diễn ra có khó khăn, trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra không mấy dễ dàng, thuận lợi. Người tuổi này gặp phải sai sót không đáng có trong quá trình làm việc do bản thân đánh mất sự tập trung cao độ trong ngày này. Tuy rằng khối lượng công việc nhiều khiến người tuổi này đôi khi gặp phải cảm giác mệt mỏi, uể oải.

Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Nguồn thu nhập của con giáp này gặp vấn đề nhỏ do có khoản chi phí phát sinh bất ngờ trong ngày này. Ngoài ra, tình cảm không được khả quan cho lắm. Những hành động vô tư của bạn vô tình tạo cho đối phương cảm giác khó chịu, ngột ngạt.

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra có chút không thuận lợi. Người tuổi này là người khá cứng đầu trong quá trình xử lý công việc. Do đó, ở môi trường làm việc, bản mệnh gặp phải những mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với đồng nghiệp khiến cho không khí nơi đây cũng khá ngột ngạt, căng thẳng.

Ngoài ra, vận trình tình cảm gặp sóng gió. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy không có sự hòa hợp vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Do đó, bản mệnh hãy nói chuyện, chia sẻ với nhau nhiều hơn để cả hai tìm được sự đồng điệu trong cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Cục diện Tam Hợp giúp đỡ nên người tuổi Ngọ có thể nhanh chóng giải quyết những rắc rối tồn đọng trước đó. Những dự án mới cũng đi vào hoạt động một cách trơn tru và hiệu quả hơn. Con giáp này hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư, kinh doanh vào những hạng mục cao hơn vì sự xuất hiện của Thực Thần. Điều này giúp cho bạn thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ cho mình.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng có bước chuyển mình khả quan. Người độc thân tự tin tỏ tình với người mình thích, có thể nhận được sự đền đáp của đối phương. Đào hoa vượng mang đến nhiều tin tốt lành cho những cặp đôi đã kết hôn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là con giáp không ngừng nỗ lực để rèn luyện tài năng và hoàn thiện chính mình, không có gian khó hay sóng gió nào có thể cản được bước chân của bạn. Nhờ Thần Tài tương trợ, thu nhập chính của con giáp may mắn này được cải thiện đáng kể sau ngày mai.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ vô cùng thăng hoa, nở rộ trong thời gian này. Con giáp này không thể tin rằng mối quan hệ tình cảm giữa mình và người ấy có thể tiến triển nhanh chóng đến như vậy.



Người tuổi Mùi là con giáp không ngừng nỗ lực để rèn luyện tài năng và hoàn thiện chính mình, không có gian khó hay sóng gió nào có thể cản được bước chân của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thân diễn ra tương đối khó khăn, vất vả. Người tuổi này có thể gặp nhiều thử thách trong ngày này do chịu ảnh hưởng của hung tinh tương xung. Trường hợp mắc phải sai sót khi làm việc bản mệnh hãy dũng cảm nhận lỗi và tìm cách giải quyết chớ đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

Vận trình tình cảm gặp một chút vấn đề. Các cặp đôi đang hẹn hò yêu đương gặp phải mâu thuẫn, hiểu lầm trong cuộc sống. Nếu cả hai hạ cái tôi của mình xuống thì mối quan hệ này mới có thể duy trì được dài lâu. Tình cảm giữa bạn và nửa kia không được như ý, nếu đã hết duyên thì bạn cũng chẳng nên cưỡng cầu làm gì.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp trong ngày hôm nay, thậm chí giai đoạn này có thể đổi đời đến không ngờ. Đây cũng là thời khắc thiên thời địa lợi nhân hòa, bạn chỉ cần phát huy hết thế mạnh vốn có thì sẽ đổi đời.

Ngoài ra, đường tình duyên sẽ tương đối may mắn trong thời gian tới. Bạn có nhiều dịp thuận lợi để phát triển tình cảm lãng mạn. Nếu bạn biết nhìn người và có thái độ cư xử đúng mực thì sẽ tìm được người thương mình thật lòng. Người có gia đình thì tư tưởng thoải mái, không gò bó nên không khí trong nhà rất dễ chịu.

Tuổi Tuất

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Người tuổi này có thể nhanh chóng giải quyết những rắc rối trước đó do có sự giúp sức của cục diện Tam Hợp. Cùng với đó, công việc kinh doanh “thuận mua vừa bán" nên đem lại cho con giáp này một khoản lợi nhuận tương đối cao, có thể tích lũy được một khoản không nhỏ.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên vượng sắc và đón nhận nhiều tin vui. Người độc thân mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với người bạn thương mến và còn nhận được sự đền đáp từ đối phương.

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sẽ trở nên dư dả, dồi dào. Con giáp này thu về lợi nhuận tương đối cao trong công việc kinh doanh, làm ăn của mình nên nguồn thu nhập cũng dần được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, bạn sẽ gặp được nhiều quý nhân trong đời, được đưa đường dẫn lối giúp bạn thăng hoa hơn về mọi mặt.

Về tình cảm tươi đẹp, người độc thân có khả năng tìm thấy nửa kia của đời mình sau khoảng thời gian dài kiếm tìm. Tử vi ngày mới cho thấy đây là thời điểm thích hợp để người độc thân bày tỏ tình cảm trong lòng với người mình cảm mến. Cuộc sống gia đình luôn được ấm êm nhờ sự bao dung, thấu hiểu của người trong cuộc.



Con giáp này thu về lợi nhuận tương đối cao trong công việc kinh doanh, làm ăn của mình nên nguồn thu nhập cũng dần được cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.