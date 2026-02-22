Trấn Thành bất ngờ cầu xin khán giả: 'Em năn nỉ đó! Xin mọi người thương em'

Hậu trường 22/02/2026 10:59

Những ngày gần đây, Thỏ ơi bị phát tán nhiều đoạn video quay lén trong rạp, làm lộ các tình tiết quan trọng của phim. Trong khi đó, tác phẩm vốn được xây dựng với nhiều cú twist, phụ thuộc lớn vào yếu tố bất ngờ.

Ngày 21/2, trên trang cá nhân, Trấn Thành đã đăng tải bài viết xin khán giả không tiết lộ cái kết của Thỏ ơi hay quay lén trong rạp.

Nam đạo diễn bày tỏ: “Nghề làm phim luôn gặp nhiều khó khăn và phải tốn công sức của rất nhiều người. Nên em xin mọi người đừng đăng cái kết phim, những đoạn tình tiết quan trọng hay quay lén trong rạp post lên các nền tảng mạng xã hội. Xin hãy thương cho công sức lao động của rất nhiều con người trong 1 bộ phim”.

Khép lại bài đăng, Trấn Thành bày tỏ mong muốn khán giả tôn trọng công sức của ê-kíp, đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ tác phẩm.

Trấn Thành bất ngờ cầu xin khán giả: 'Em năn nỉ đó! Xin mọi người thương em' - Ảnh 1
Trấn Thành lên tiếng kêu gọi không spoil, tôn trọng công sức ê-kíp

Chiều 21/2, nhà sản xuất Thỏ ơi thông báo về tình trạng nhiều tài khoản mạng quay lén, phát tán nội dung phim trên mạng xã hội.

Theo nhà sản xuất, đơn vị đã ghi nhận được một số tài khoản mạng gồm có: me.xx, th56,... đang đăng tải một phần hoặc toàn bộ các bản quay trái phép của bộ phim. Nhà sản xuất đã tiến hành lập vi bằng, thu thập dữ liệu, ghi nhận đường dẫn, tài khoản và các thông tin liên quan nhằm làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, họ đang làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp xác minh nguồn phát tán, truy vết các cá nhân, tổ chức có liên quan.

"Chúng tôi kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác phẩm, đồng thời kêu gọi khán giả không quay trái phép, không chia sẻ hoặc tiếp tay cho các hành vi phát tán trái phép tất cả các phim điện ảnh dưới bất kỳ hình thức nào, không chỉ giới hạn trong phạm vi của phim Thỏ ơi. Việc tôn trọng bản quyền không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là sự ủng hộ thiết thực dành cho ngành công nghiệp điện ảnh và những người làm nghề chân chính", nhà sản xuất phim cho hay.

 

Trấn Thành bất ngờ cầu xin khán giả: 'Em năn nỉ đó! Xin mọi người thương em' - Ảnh 2
Đạo diễn Trấn Thành đóng vai phản diện Trần Kim trong phim Thỏ ơi!! 

Bên cạnh đó, NSX cho biết hành vi quay trái phép và/hoặc đăng tải một phần hoặc toàn bộ bộ phim một cách trực tiếp hoặc gián tiếp là hành vi vi phạm pháp luật và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tác giả, quyền liên quan, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của đơn vị sản xuất, nhà phát hành cùng toàn bộ ê-kíp sáng tạo.

Sáng cùng ngày, thông qua trang cá nhân, Trấn Thành đã đăng tải bài viết xin khán giả không tiết lộ cái kết của Thỏ ơi hay quay lén trong rạp.

