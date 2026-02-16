Ồn ào giữa Nam Em và tài xế công nghệ ngày cận Tết: Người đòi trích xuất camera hành trình, người tố bị đe dọa ‘tác động vật lý’

Hậu trường 16/02/2026 11:05

Xích mích giữa Nam Em và một tài xế công nghệ vào ngày 27 Tết đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, khi hai phía liên tục đưa ra những thông tin trái chiều.

Theo chia sẻ từ Nam Em, tài xế khi đến điểm đón mới chờ cô khoảng 1 phút 30 giây đã tỏ ra sốt ruột và thắc mắc vì sao cô không nghe điện thoại. Người đẹp cho biết cô đã trả lời rõ ràng rằng mình đang đi vệ sinh và khẳng định thời gian chờ không kéo dài như cách đối phương thể hiện. Cô cũng nhấn mạnh mình là khách hàng đã thanh toán đầy đủ cho chuyến đi.

 

Tuy nhiên, phía tài xế lại đưa ra lý do khác. Trong video đăng tải, anh cho biết mình đã đợi Nam Em khoảng 5 phút tại điểm đón và nhiều lần liên lạc nhưng không nhận được phản hồi kịp thời, dẫn đến bức xúc. Đây cũng được xem là nguyên nhân trực tiếp khiến hai bên xảy ra tranh cãi khi gặp mặt.

Nam Em cho rằng trong quá trình trao đổi, tài xế có thái độ thiếu tôn trọng, thậm chí đòi hủy chuyến hoặc yêu cầu cô xuống xe. Cô phủ nhận việc “đập cửa xe” như cáo buộc và đề nghị nếu xe có camera hành trình thì nên trích xuất dữ liệu để làm rõ sự việc.

Ồn ào giữa Nam Em và tài xế công nghệ ngày cận Tết: Người đòi trích xuất camera hành trình, người tố bị đe dọa ‘tác động vật lý’ - Ảnh 1
Nam tài xế bị doạ "tác động vật lý"

Ở chiều ngược lại, tài xế cũng đăng tải video ghi lại cuộc tranh luận giữa hai bên. Trong clip, hai người có lời qua tiếng lại khá căng thẳng. Tài xế cho rằng mình bị tác động mạnh vào cửa xe nên đã quay lại để làm bằng chứng. Ở cuối video, anh tiết lộ có một người đàn ông gọi điện thoại nói chuyện với Nam Em và trong quá trình đó đã có lời lẽ đe doạ đánh mình, dù người này không xuất hiện trực tiếp tại hiện trường. Dù vậy, tài xế vẫn gửi lời xin lỗi đến Nam Em vì để sự việc trở nên ồn ào trong những ngày cận Tết.

 

Dẫu vậy, tình huống cụ thể dẫn đến tranh cãi vẫn chưa được công bố đầy đủ. Theo lời Nam Em chia sẻ, toàn bộ diễn biến đều được ghi lại trong camera hành trình của tài xế. Đây được xem là chi tiết then chốt, có thể quyết định đâu mới là bên đúng trong câu chuyện nếu đoạn ghi hình được trích xuất và công bố công khai.

Ồn ào giữa Nam Em và tài xế công nghệ ngày cận Tết: Người đòi trích xuất camera hành trình, người tố bị đe dọa ‘tác động vật lý’ - Ảnh 2
Nam Em liên tục đăng tải story về sự việc trên

Sau khi video được lan truyền, Nam Em tiếp tục đăng tải thêm trên trang cá nhân. Cô chia sẻ ảnh chụp lịch sử cuộc gọi và đặt nghi vấn về mốc thời gian chờ đợi, cho rằng dữ liệu không trùng khớp với con số 5 phút mà tài xế đưa ra. Theo Nam Em, toàn bộ diễn biến đều nằm trong camera hành trình của xe và đây mới là chi tiết then chốt có thể làm rõ ai đúng ai sai.

 

Khi bằng chứng trực quan vẫn chưa xuất hiện, vụ việc hiện chủ yếu dựa trên phát ngôn từ hai phía. Trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền thông tin nhanh chóng, câu chuyện tiếp tục tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, chờ đợi một diễn biến rõ ràng hơn từ các bên liên quan.

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Từ khóa:   Nam Em sao Việt mạng xã hội

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