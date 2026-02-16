Bất ngờ trước công dụng của 'vàng đen' trong bếp Việt: Không chỉ là gia vị mà còn là vị thuốc quý

Sống khỏe 16/02/2026 11:30

Hạt tiêu đen không chỉ là gia vị quen thuộc giúp món ăn thêm đậm đà mà còn chứa nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe.

Hạt tiêu đen có nhiều ở Ấn Độ và các nước châu Á nhiệt đới khác, trong đó có nước ta. Hạt tiêu đen là một trong những loại gia vị được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới.

Hạt tiêu đen có chứa một chất hóa học là piperine, mang lại cho hạt tiêu hương vị cay nồng và là một chất chống oxy hóa mạnh. Chính hoạt chất này mang lại cho hạt tiêu đen có nhiều công dụng với sức khỏe như: Làm giảm đau, cải thiện hơi thở và giảm viêm...

Bất ngờ trước công dụng của 'vàng đen' trong bếp Việt: Không chỉ là gia vị mà còn là vị thuốc quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của hạt tiêu

Hỗ trợ bệnh viêm khớp: Các chất chống viêm có trong hạt tiêu sọ rất hiệu quả để điều trị lâu dài cho những người bị viêm khớp dạng thấp và hỗ trợ cải thiện tất cả các loại đau khớp khác.

Điều trị các vấn đề về hô hấp: Tiêu trắng được đánh giá cao nhờ các chất chữa bệnh như pectic polysaccharide và oligosaccharides, giúp chữa cảm lạnh, hen suyễn và các vấn đề hô hấp khác.

Ngăn ngừa loét dạ dày: Hạt tiêu sọ có chứa cimetidine, giúp cải thiện hiệu quả bài tiết axit trong dạ dày, từ đó thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn.

Chữa đau đầu: Một lợi ích khác của hạt tiêu sọ là có thể chữa chứng đau đầu và đau nửa đầu bằng cách ngăn chặn sự dẫn truyền của cơn đau lên não nhờ vào một loại alkaloid với tên gọi là piperine.

Bất ngờ trước công dụng của 'vàng đen' trong bếp Việt: Không chỉ là gia vị mà còn là vị thuốc quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát huyết áp: Piperine và flavonoid trong hạt tiêu trắng không chỉ giữ huyết áp trong tầm kiểm soát mà còn cải thiện lưu thông máu.

Kiểm soát bệnh tiểu đường: Hạt tiêu sọ là nguồn cung cấp piperine, có tác dụng làm giảm đường huyết và duy trì lượng đường huyết ổn định trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Giảm đau răng: β-Caryophyllene là thành phần chính được tìm thấy trong hạt tiêu sọ. Chất này rất hữu ích cho việc chống viêm, giảm đau răng và các vấn đề răng miệng khác.

Dùng hạt tiêu như thế nào tốt cho sức khỏe?

Hạt tiêu là một loại gia vị thông dụng, khi sử dụng ở liều nhỏ, có thể có tác dụng điều trị bệnh và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, sử dụng quá nhiều hạt tiêu có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn. Một số tác dụng phụ bao gồm rối loạn tiêu hóa, da khô, nóng rát dạ dày, kích thích cổ họng, tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ, và nhiều tác dụng khác.

Bất ngờ trước công dụng của 'vàng đen' trong bếp Việt: Không chỉ là gia vị mà còn là vị thuốc quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Do đó, bạn cần cân nhắc khi sử dụng hạt tiêu để đạt hiệu quả tối ưu và tránh tác dụng phụ. Đặc biệt, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú nên hạn chế sử dụng hạt tiêu, và đừng quên là không được sử dụng liều lượng lớn.

4 sai lầm đại kỵ khi ăn bánh chưng có thể gây hại sức khỏe mà nhiều người vẫn mắc

4 sai lầm đại kỵ khi ăn bánh chưng có thể gây hại sức khỏe mà nhiều người vẫn mắc

Bánh chưng là món ăn truyền thống trong dịp Tết, nhưng không phải ai cũng nên ăn nhiều. Một số nhóm người cần lưu ý để tránh tác động xấu đến sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   tiêu đen công dụng của hạt tiêu đen sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

Bất ngờ trước diện mạo của Lưu Diệc Phi từ thời thơ ấu

Bất ngờ trước diện mạo của Lưu Diệc Phi từ thời thơ ấu

Sao quốc tế 25 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 16/2/2026, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 16/2/2026, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Từ nửa cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, Thần Tài Phát Lộc lá khổng lồ, càng chăm chỉ càng Phát Tài

Từ nửa cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, Thần Tài Phát Lộc lá khổng lồ, càng chăm chỉ càng Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 20h30 ngày 17/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Đúng 20h30 ngày 17/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Bất ngờ trước công dụng của "vàng đen" trong bếp Việt: Không chỉ là gia vị mà còn là vị thuốc quý

Bất ngờ trước công dụng của "vàng đen" trong bếp Việt: Không chỉ là gia vị mà còn là vị thuốc quý

Sống khỏe 1 giờ 40 phút trước
Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn "giải cứu" vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết

Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn "giải cứu" vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 55 phút trước
Ồn ào giữa Nam Em và tài xế công nghệ ngày cận Tết: Người đòi trích xuất camera hành trình, người tố bị đe dọa ‘tác động vật lý’

Ồn ào giữa Nam Em và tài xế công nghệ ngày cận Tết: Người đòi trích xuất camera hành trình, người tố bị đe dọa ‘tác động vật lý’

Hậu trường 2 giờ 4 phút trước
Ly hôn cận Tết: Giằng co tài sản và nỗi trăn trở vì con trẻ

Ly hôn cận Tết: Giằng co tài sản và nỗi trăn trở vì con trẻ

Xã hội 2 giờ 8 phút trước
NÓNG: Khách giao dịch vàng từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản

NÓNG: Khách giao dịch vàng từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Tết về quê nội hay quê ngoại?

Tết về quê nội hay quê ngoại?

Xã hội 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lê Dương Bảo Lâm bị té đập đầu, có dấu hiệu bị đột quỵ

Lê Dương Bảo Lâm bị té đập đầu, có dấu hiệu bị đột quỵ

Nữ diễn viên Việt quen mặt với khán giả truyền hình đột ngột qua đời

Nữ diễn viên Việt quen mặt với khán giả truyền hình đột ngột qua đời

Thái Tuế Bính Ngọ 2026 ảnh hưởng đến những tuổi nào?

Thái Tuế Bính Ngọ 2026 ảnh hưởng đến những tuổi nào?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những thói quen xấu khiến cơ thể tăng cân nhanh sau Tết

Những thói quen xấu khiến cơ thể tăng cân nhanh sau Tết

Phẫu thuật ghép gan cứu người phụ nữ 65 tuổi thoát khỏi 'cửa tử' những ngày giáp Tết

Phẫu thuật ghép gan cứu người phụ nữ 65 tuổi thoát khỏi 'cửa tử' những ngày giáp Tết

Nguy cơ đột quỵ tăng cao dịp Tết: Người bệnh tim cần nhớ 5 lưu ý quan trọng

Nguy cơ đột quỵ tăng cao dịp Tết: Người bệnh tim cần nhớ 5 lưu ý quan trọng

4 sai lầm đại kỵ khi ăn bánh chưng có thể gây hại sức khỏe mà nhiều người vẫn mắc

4 sai lầm đại kỵ khi ăn bánh chưng có thể gây hại sức khỏe mà nhiều người vẫn mắc

Vì sao người trẻ cũng bị bọng mắt, cải thiện thế nào?

Vì sao người trẻ cũng bị bọng mắt, cải thiện thế nào?

Lá gia vị "quốc hồn quốc túy" của Tết Việt: Vừa thơm nức mâm cỗ, vừa là "thần dược" giải độc, dưỡng sinh

Lá gia vị "quốc hồn quốc túy" của Tết Việt: Vừa thơm nức mâm cỗ, vừa là "thần dược" giải độc, dưỡng sinh