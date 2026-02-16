Bất ngờ trước công dụng của "vàng đen" trong bếp Việt: Không chỉ là gia vị mà còn là vị thuốc quý

Hạt tiêu đen có chứa một chất hóa học là piperine, mang lại cho hạt tiêu hương vị cay nồng và là một chất chống oxy hóa mạnh. Chính hoạt chất này mang lại cho hạt tiêu đen có nhiều công dụng với sức khỏe như: Làm giảm đau, cải thiện hơi thở và giảm viêm...

Hạt tiêu đen có nhiều ở Ấn Độ và các nước châu Á nhiệt đới khác, trong đó có nước ta. Hạt tiêu đen là một trong những loại gia vị được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới.

Hỗ trợ bệnh viêm khớp: Các chất chống viêm có trong hạt tiêu sọ rất hiệu quả để điều trị lâu dài cho những người bị viêm khớp dạng thấp và hỗ trợ cải thiện tất cả các loại đau khớp khác.

Điều trị các vấn đề về hô hấp: Tiêu trắng được đánh giá cao nhờ các chất chữa bệnh như pectic polysaccharide và oligosaccharides, giúp chữa cảm lạnh, hen suyễn và các vấn đề hô hấp khác.

Ngăn ngừa loét dạ dày: Hạt tiêu sọ có chứa cimetidine, giúp cải thiện hiệu quả bài tiết axit trong dạ dày, từ đó thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn.

Chữa đau đầu: Một lợi ích khác của hạt tiêu sọ là có thể chữa chứng đau đầu và đau nửa đầu bằng cách ngăn chặn sự dẫn truyền của cơn đau lên não nhờ vào một loại alkaloid với tên gọi là piperine.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát huyết áp: Piperine và flavonoid trong hạt tiêu trắng không chỉ giữ huyết áp trong tầm kiểm soát mà còn cải thiện lưu thông máu.

Kiểm soát bệnh tiểu đường: Hạt tiêu sọ là nguồn cung cấp piperine, có tác dụng làm giảm đường huyết và duy trì lượng đường huyết ổn định trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Giảm đau răng: β-Caryophyllene là thành phần chính được tìm thấy trong hạt tiêu sọ. Chất này rất hữu ích cho việc chống viêm, giảm đau răng và các vấn đề răng miệng khác.

Dùng hạt tiêu như thế nào tốt cho sức khỏe?

Hạt tiêu là một loại gia vị thông dụng, khi sử dụng ở liều nhỏ, có thể có tác dụng điều trị bệnh và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, sử dụng quá nhiều hạt tiêu có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn. Một số tác dụng phụ bao gồm rối loạn tiêu hóa, da khô, nóng rát dạ dày, kích thích cổ họng, tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ, và nhiều tác dụng khác.

Ảnh minh họa: Internet

Do đó, bạn cần cân nhắc khi sử dụng hạt tiêu để đạt hiệu quả tối ưu và tránh tác dụng phụ. Đặc biệt, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú nên hạn chế sử dụng hạt tiêu, và đừng quên là không được sử dụng liều lượng lớn.