Phim Sinh vạn vật và Dương Mịch có nguy cơ mất cơ hội dự giải vì 1 diễn viên ra đầu thú

Trong phim, Vương Hâm đảm nhận vai Đỗ Xuân Lâm - nhân vật xuất hiện từ tập 2, có thời lượng không quá dài nhưng giữ vai trò quan trọng trong mạch truyện. Nhân vật này được xây dựng là người khởi xướng phong trào nông dân, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt tư tưởng cho nam chính, kết nối nhiều tuyến nội dung về quá trình biến chuyển ở nông thôn. Vì vậy, dù không phải vai lớn, sự xuất hiện của nhân vật lại có ý nghĩa then chốt đối với diễn biến câu chuyện.

Theo truyền thông Trung Quốc, diễn viên Vương Hâm - nguyên giảng viên khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương đã ra đầu thú trong một vụ việc đang được điều tra. Việc ông từng tham gia phim “Sinh vạn vật” khiến bộ phim lập tức bị “réo tên”, kéo theo nhiều tranh luận từ dư luận.

Sau khi thông tin về Vương Hâm được công bố, một bộ phận cư dân mạng đã kêu gọi gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa bộ phim vì có sự tham gia của diễn viên bị xem là “tai tiếng”. Một số ý kiến còn đặt câu hỏi về thông điệp nội dung của tác phẩm, khiến “Sinh vạn vật” trở thành tâm điểm tranh cãi trên các diễn đàn giải trí.

Theo quy định trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình tại Trung Quốc, các cá nhân vi phạm pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp cùng những tác phẩm có sự tham gia chính của họ có thể không đủ điều kiện tham gia xét giải. Điều này khiến tương lai của phim “Sinh vạn vật” tại mùa giải thưởng năm 2026 trở nên khó đoán, dù bộ phim đã phát sóng và đạt thành tích khả quan trong năm 2025.

Trước đó, tác phẩm được xem là một trong những ứng viên sáng giá của mùa giải, thậm chí giúp Dương Mịch giành danh hiệu Thị hậu tại một lễ trao giải đầu năm. Vì vậy, nếu mất cơ hội dự giải, đây có thể là tổn thất lớn với cả ê-kíp lẫn nữ diễn viên, trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ thuộc thế hệ “85 hoa” đang nỗ lực chuyển mình để tìm kiếm sự công nhận từ các giải thưởng chính thống.

Về phía nhà sản xuất, việc xử lý cũng không đơn giản. Nếu cắt bỏ toàn bộ cảnh có Vương Hâm, cấu trúc câu chuyện có thể bị ảnh hưởng do nhân vật của ông giữ vai trò kết nối nhiều tình tiết. Tuy nhiên, nếu giữ nguyên, bộ phim có nguy cơ gặp rào cản trong quá trình xét giải. Hiện trên các nền tảng chính thức, những nội dung liên quan đến diễn viên này đã không còn xuất hiện, cho thấy ê-kíp có thể đang cân nhắc phương án xử lý.

Đến thời điểm hiện tại, phía đoàn phim chưa đưa ra thông báo chính thức.