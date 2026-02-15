Gần hai năm không đóng phim, Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm bàn luận

Sao quốc tế 15/02/2026 12:50

Sau hơn hai năm không xuất hiện trong bất kỳ dự án điện ảnh hay truyền hình mới nào, Lưu Diệc Phi đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên truyền thông Hoa ngữ.

Việc nữ diễn viên Lưu Diệc Phi tạm rời xa phim trường kể từ năm 2024 đến nay thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt trong bối cảnh thị trường phim ảnh Trung Quốc đang trải qua giai đoạn trầm lắng với số lượng dự án khởi quay giảm đáng kể.

 

Tác phẩm truyền hình gần nhất của Lưu Diệc Phi là Câu Chuyện Hoa Hồng, lên sóng vào giữa năm 2024. Trong phim, cô đảm nhận vai Hoàng Diệc Mai - nhân vật trung tâm với hành trình trưởng thành, theo đuổi sự nghiệp và đối diện những thăng trầm trong đời sống tình cảm. Bộ phim từng tạo được hiệu ứng tích cực khi phát sóng, góp phần giúp tên tuổi nữ diễn viên tiếp tục giữ sức hút ổn định trên màn ảnh nhỏ.

 Gần hai năm không đóng phim, Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm bàn luận - Ảnh 1

Trước đó, Lưu Diệc Phi liên tiếp ghi dấu ấn qua các dự án truyền hình được đánh giá cao như Đi Đến Nơi Có Gió và Mộng Hoa Lục. Việc cô chưa vội trở lại phim trường sau chuỗi tác phẩm này khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về định hướng tiếp theo trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên.

 

Sự vắng bóng của Lưu Diệc Phi không đồng nghĩa với việc cô thiếu lời mời đóng phim. Ngược lại, nữ diễn viên vẫn được xem là gương mặt có sức bảo chứng nhất định, thường xuyên nằm trong tầm ngắm của các nhà sản xuất. 

Gần hai năm không đóng phim, Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm bàn luận - Ảnh 2Gần hai năm không đóng phim, Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm bàn luận - Ảnh 3

Bản thân Lưu Diệc Phi từng chia sẻ cô không đặt nặng số lượng tác phẩm mà ưu tiên những vai diễn mang lại cảm giác mới mẻ, đủ sức thuyết phục để cô quyết định tham gia. Nữ diễn viên cho biết sẵn sàng chờ đợi một kịch bản phù hợp thay vì nhận phim chỉ để duy trì tần suất xuất hiện. Quan điểm làm nghề này phần nào lý giải lý do cô chưa tái xuất dù vẫn duy trì sức hút lớn.

Trong thời gian không đóng phim, Lưu Diệc Phi vẫn xuất hiện đều đặn tại các sự kiện thời trang và giải trí, đồng thời đảm nhận vai trò đại sứ cho nhiều thương hiệu quốc tế. Hình ảnh chỉn chu, phong thái nhẹ nhàng giúp cô tiếp tục giữ được sự quan tâm của công chúng dù chưa có dự án mới ra mắt.

Lưu Diệc Phi đã leo lên top đầu từ khóa xu hướng trên Weibo. Nữ diễn viên chính thức được công bố là đại sứ toàn cầu thương hiệu nước hoa cao cấp Jo Malone London của Anh.

