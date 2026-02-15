Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (16/2-17/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 15/02/2026 11:45

3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão không chỉ lội ngược dòng mà cuộc sống cũng được nâng lên tầm cao mới. Bạn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ngoài ra bạn cũng gặp được nhiều may mắn, công việc thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào, người nghèo sẽ phất lên như diều gặp gió, ngày giàu sẽ càng giàu hơn.

Trên phương diện tình cảm, tam hợp hối thúc người tuổi Mão độc thân mở lòng hơn, sẽ trở nên mạo hiểm hơn. Con giáp này tham gia vào những trải nghiệm yêu đương mới mẻ và cho phép bản thân được sống thoải mái theo cảm xúc mãnh liệt của tình yêu. Các cặp đôi thì vẫn hòa thuận và dành thời gian bên nhau.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (16/2-17/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người nhờ vốn hiểu biết phong phú trong những lĩnh vực chuyên môn. Thậm chí, con giáp này cũng tìm được cơ hội thăng chức, tăng lương. Người tuổi này dành tất cả thời gian cho các mối quan hệ xã giao để tìm kiếm các cơ hội chuyển mình. Song, đây có lẽ không phải là thời điểm thích hợp để mọi việc diễn ra như mong muốn. 

Về vận trình tình cảm, người còn độc thân có thể được giới thiệu cho một đối tượng khá triển vọng. Nếu có thể mở lòng nói chuyện, bạn sẽ nhận ra đôi bên có nhiều điều trùng hợp đến bất ngờ đấy. Các cặp đôi thì nhờ việc thường xuyên trò chuyện, trao đổi với nhau mà con giáp này và nửa kia của mình ngày càng trở nên thấu hiểu. Nếu còn chưa kết hôn, hai người đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (16/2-17/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có cơ hội khẳng định bản thân trong thời gian tới. Vận trình tài lộc của bạn cũng vượng sắc khi bản mệnh sắp đón nhận cơ hội cải thiện tài chính. Con giáp này có cách giải quyết mọi rắc rối rất khéo léo nhờ vào vốn tri thức sẵn có và kinh nghiệm của mình, từ đó gây ấn tượng với mọi người xung quanh.

Chuyện tình yêu đón nhiều tin cát lành, người độc thân không cần phải lo sợ cảm giác cô đơn kéo dài lâu. Những người đã lập gia đình có khoảng thời gian yêu thương nồng nàn, thắm thiết. Nếu đôi bên có mâu thuẫn, hãy lắng nghe đối phương giải thích trước khi đưa ra bất cứ lời phán xét nào. Có thể tất cả những gì con giáp này nghĩ là đúng lại chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (16/2-17/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài trao may mắn đúng 12h ngày 15/2/206, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông

Thần Tài trao may mắn đúng 12h ngày 15/2/206, 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông

3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Gần hai năm không đóng phim, Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm bàn luận

Gần hai năm không đóng phim, Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm bàn luận

Sao quốc tế 20 phút trước
Đúng 16h30 hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 16h30 hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Nửa cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp này là 'đệ nhất may mắn', có phúc có phần, giàu sang sung túc, mọi điều hành thông

Nửa cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp này là 'đệ nhất may mắn', có phúc có phần, giàu sang sung túc, mọi điều hành thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
4 sai lầm đại kỵ khi ăn bánh chưng có thể gây hại sức khỏe mà nhiều người vẫn mắc

4 sai lầm đại kỵ khi ăn bánh chưng có thể gây hại sức khỏe mà nhiều người vẫn mắc

Sống khỏe 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (16/2-17/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (16/2-17/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Gia Lai: Xác minh thông tin bắt cóc bé 2 tuổi được lan truyền trên mạng xã hội

Gia Lai: Xác minh thông tin bắt cóc bé 2 tuổi được lan truyền trên mạng xã hội

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Giải ngán cực đỉnh cho mâm cơm ngày Tết với món ăn vừa ngon, vừa bổ lại cực kỳ dễ làm

Giải ngán cực đỉnh cho mâm cơm ngày Tết với món ăn vừa ngon, vừa bổ lại cực kỳ dễ làm

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 55 phút trước
Triệu Lộ Tư đạt 180 tỉ lượt xem trên Douyin, bức phá ấn tượng với bộ phim 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư đạt 180 tỉ lượt xem trên Douyin, bức phá ấn tượng với bộ phim 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Virus Nipah có thể lây từ người sang người, 3 đường lây truyền phổ biến nhất hiện nay

Virus Nipah có thể lây từ người sang người, 3 đường lây truyền phổ biến nhất hiện nay

Tin y tế 2 giờ 12 phút trước
3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới sau ngày 16/2/2026

3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới sau ngày 16/2/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 15/2/2026: Tăng gần 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/2/2026: Tăng gần 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/2/2026 (28 Tết), 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 16h30 hôm nay, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Nửa cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp này là 'đệ nhất may mắn', có phúc có phần, giàu sang sung túc, mọi điều hành thông

Nửa cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp này là 'đệ nhất may mắn', có phúc có phần, giàu sang sung túc, mọi điều hành thông

3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới sau ngày 16/2/2026

3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới sau ngày 16/2/2026

Mừng 3 ngày đầu năm (mùng 1, 2, 3 Tết), 3 con giáp đi đâu cũng có Thần Phật phù trợ, Quý Nhân giúp đỡ, không thành Rồng cũng thành Phượng

Mừng 3 ngày đầu năm (mùng 1, 2, 3 Tết), 3 con giáp đi đâu cũng có Thần Phật phù trợ, Quý Nhân giúp đỡ, không thành Rồng cũng thành Phượng

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 16/2/2026, ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 16/2/2026, ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Trong 2 ngày cuối năm Ất Tỵ (28, 29 Tết), Thần Tài vẫy gọi 3 con giáp TÀI LỘC HỒNG PHÁT, an yên hưởng phú quý, ngồi êm trên đống tiền

Trong 2 ngày cuối năm Ất Tỵ (28, 29 Tết), Thần Tài vẫy gọi 3 con giáp TÀI LỘC HỒNG PHÁT, an yên hưởng phú quý, ngồi êm trên đống tiền