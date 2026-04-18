Bước qua tuần mới (20 đến 26/4/2026), 3 con giáp 'được lòng' Thần Tài, lộc chất cao như núi, làm gì cũng dễ phát Tài phát Lộc

Tâm linh - Tử vi 18/04/2026 16:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'được lòng' Thần Tài, lộc chất cao như núi, làm gì cũng dễ phát Tài phát Lộc khi bước qua tuần mới (20 đến 26/4/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Bước qua tuần mới (20 đến 26/4/2026), người tuổi Thìn đang gặp nhiều may mắn nhờ có Tam Hợp cục ở bên. Đường tình duyên vượng sắc, đường công danh cũng thăng hoa như ý, bản mệnh thực sự đang ở trong vận đỏ.

Bước qua tuần mới (20 đến 26/4/2026), 3 con giáp 'được lòng' Thần Tài, lộc chất cao như núi, làm gì cũng dễ phát Tài phát Lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm đôi lứa đang trên đà tăng tiến, người ấy đã dần đón nhận bạn. Hãy kiên trì và thể hiện sự chân thành của mình nhiều hơn nữa, chắc hẳn bạn cũng sẽ có được kết quả mình mong muốn mà thôi.

Thiên Ấn không phải là điềm báo xấu bởi nó thể hiện sự thăng tiến trong thời gian này của tuổi Thìn khi mà bản mệnh biết cách sử dụng sự linh hoạt, sáng tạo của mình để giải quyết những vấn đề còn đang tồn đọng.

Con giáp tuổi Ngọ 

Bước qua tuần mới (20 đến 26/4/2026), tuổi Ngọ sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ trong ngày Tam Hợp. Mọi kế hoạch công việc và cuộc sống đều tiến triển cực kỳ thuận lợi, giúp bạn đạt được những thành tựu vượt xa mong đợi ban đầu. Tinh thần làm việc nhóm tuyệt vời kết hợp với sự quyết đoán giúp bạn hoàn thành xuất sắc các dự án lớn, nhận được sự công nhận rộng rãi từ tập thể. 

Bước qua tuần mới (20 đến 26/4/2026), 3 con giáp 'được lòng' Thần Tài, lộc chất cao như núi, làm gì cũng dễ phát Tài phát Lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài lộc dồi dào là điểm sáng nổi bật trong ngày, bạn có thể nhận được các khoản thưởng hoặc lợi nhuận bất ngờ từ những nguồn đầu tư tưởng chừng đã rơi vào quên lãng. Tuy nhiên, hãy nhớ cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, đừng vì quá ham mê công việc mà bỏ qua những giá trị tinh thần quan trọng trong cuộc sống. 

 

Phương diện tình cảm vô cùng thăng hoa, bạn và người ấy luôn tìm thấy sự đồng điệu tuyệt đối trong suy nghĩ và những kế hoạch cho tương lai dài hạn. Sự quan tâm và chăm sóc tỉ mỉ của bạn khiến đối phương cảm thấy hạnh phúc và luôn muốn được gắn bó, sẻ chia mọi vui buồn cùng bạn suốt cuộc đời.

Con giáp tuổi Mùi 

Bước qua tuần mới (20 đến 26/4/2026), tuổi Mùi sẽ nhìn thấy những cơ hội mở ra trước mắt mình mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Con giáp này cũng phát hiện ra bản thân có năng lực tiềm ẩn, có thể làm được nhiều thứ hơn trước rất nhiều nhờ vào sự tự tin. Nhờ vậy mà đường công danh sự nghiệp trong ngày hôm nay vô cùng hanh thông, rộng mở.

Bước qua tuần mới (20 đến 26/4/2026), 3 con giáp 'được lòng' Thần Tài, lộc chất cao như núi, làm gì cũng dễ phát Tài phát Lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này dường như ngày càng trở nên mù quáng trong chuyện tình cảm. Chẳng hề phân rõ trắng đen, tuổi Mùi chỉ tin vào lời của nửa kia. Dù xung quanh có ai nói gì cũng chẳng quan trọng. Tất nhiên trong tình yêu không thể thiếu sự tin tưởng nhưng có lẽ con giáp này cần phải xem xét lại bản thân mình.

Sức khỏe của tuổi Mùi trong ngày thứ Tư này tương đối ổn định. Nếu bản mệnh không có thói quen đọc sách trước khi ngủ thì hãy thử, vì trước khi ngủ đọc vài trang sách sẽ giúp giấc ngủ sâu hơn. Bản mệnh có thể chọn vài cuốn sách về chủ đề mà mình đang quan tâm, để ngay đầu giường và đọc mỗi tối.

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