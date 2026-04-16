Vào 3 ngày cuối tuần (17, 18, 19/4/2026), tuổi Hợi có được trạng thái tinh thần vô cùng tích cực khi mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch của bạn. Tam Hợp cục còn giúp các mối quan hệ xã giao của Hợi hài hòa tốt đẹp, nhờ vậy, bạn có thể kết hợp với những người đồng nghiệp để đưa ra nhiều ý kiến sáng tạo và mang tính đột phá.

Trong chuyện tình cảm, ngũ hành tương sinh mang tới cho người độc thân những cơ hội thuận lợi để tiếp cận người trong lòng. Tuy nhiên, bạn nên cư xử tinh tế và khéo léo hơn, sự hấp tấp có thể sẽ phá hỏng ấn tượng tốt ban đầu, làm khoảng cách giữa hai bạn ngày một lớn dần.

Con giáp tuổi Dậu

Vào 3 ngày cuối tuần (17, 18, 19/4/2026), có Tam Hội giúp đỡ nên công việc của Dậu hơn hẳn mọi ngày. Người làm tự do thêm phần quyết đoán, linh hoạt hơn khi giải quyết các vấn đề vướng mắc tồn đọng từ lâu. Công việc có nhiều cơ hội thăng tiến nhưng tuổi này chớ nên khoe khoang trong thời gian tới nhé. Chính Ấn chiếu mệnh nên Dậu là người sống biết điều, coi trọng tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Hai hành Kim tương hòa khuyên Dậu hãy cứ làm tốt việc của mình, công sức đều sẽ được ghi nhận xứng đáng, tiền bạc sẽ tự đến. Bất kể ai có nói gì thì bạn cũng nên bỏ ngoài tai, ai nói người ấy nghe, bạn cứ mặc kệ.

Con giáp tuổi Thân

Vào 3 ngày cuối tuần (17, 18, 19/4/2026), con giáp tuổi Thân gặp Thiên Ấn chiếu vận nên nắm được lợi thế trong tay, công việc dễ thở hơn hẳn. Con giáp này hãy đặt quyết tâm vượt qua chính mình và đừng quên rằng bản mệnh luôn có được sự hỗ trợ từ những người xung quanh ngay khi cần. Thân cảm thấy lạc quan hơn với tình hình tài chính ở hiện tại. Có thể lời khuyên hữu ích của một người thân thiết sẽ giúp con giáp này chú tâm hơn vào việc cải thiện tiền bạc, không mải chi tiêu hoang phí như trước.

Ảnh minh họa: Internet

Hai hành Kim tương hòa cho biết Thân có một ngày bình yên, nhưng bạn đừng nóng giận kẻo mất khôn. Trong tình yêu hay tình bạn đều cần sự tôn trọng, bạn không nên áp đặt ý kiến của mình lên người khác quá đáng.

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