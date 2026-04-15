Từ 1/3 đến 15/3 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đến muộn, quá khứ khó khăn, tương lai rực rỡ, ngồi yên cũng có tiền tiêu xài

Từ 1/3 đến 15/3 âm lịch, vận trình công việc của tuổi Tý khá ổn định. Các mối quan hệ hài hòa giúp ích rất nhiều cho bản mệnh khi làm việc theo nhóm hay tập thể. Chỉ cần con giáp này tự tin, chủ động và tích cực làm việc thì mọi thứ diễn ra theo đúng quy trình, còn được cấp trên để mắt tới.

Chuyện tình cảm thăng hoa giúp bản mệnh và người ấy có những giờ phút lãng mạn bên nhau. Cả hai luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với đối phương trong mọi vấn đề, nhờ vậy sẽ ngày một hiểu nhau hơn, từ đó mà tình cảm của hai người dành cho nhau cũng bền lâu hơn.

Tuổi Tý còn có tin vui về phương diện tài lộc. Việc làm ăn vượng phát, công việc thăng tiến nên tiền của gia tăng. Nhìn chung, bản mệnh sẽ có một ngày khá mỹ mãn, mọi việc suôn sẻ hanh thông, bản mệnh nên cố gắng giữ vững phong độ này và phát huy hơn nữa trong tương lai.

Con giáp tuổi Sửu

Từ 1/3 đến 15/3 âm lịch, Thực Thần ghé thăm khuyến khích con giáp tuổi Sửu nên bắt đầu với nguồn năng lượng tuyệt vời nhưng lại ẩn chứa những điều khá mơ hồ mà bạn vẫn chưa thể nắm bắt được. Hãy lắng nghe trực giác của mình trong thời điểm này, chúng sẽ báo hiệu cho bạn nhiều nguy cơ tiềm tàng và giúp bạn tránh được sai lầm không đáng có.

Đôi khi bạn quá tin tưởng vào lý trí và sự logic thế nhưng điều đó chỉ đúng một phần nào đó. Thực tế cho thấy là không phải ai làm kế toán giỏi hay có nhiều bằng cấp là có thể kiếm được nhiều tiền hơn người khác.



Trong chuyện tình cảm, nếu đã có đôi có cặp, bạn nên quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của nửa kia nhiều hơn, đừng mãi đưa ra những yêu cầu vô lý bắt đối phương phải chiều theo.

Con giáp tuổi Thìn

Từ 1/3 đến 15/3 âm lịch, người tuổi Thìn khá tươi sáng nhờ có quý nhân Lục Hợp chỉ lối dẫn đường nâng đỡ cho bản mệnh rất nhiều. Đường công danh sự nghiệp có tiến triển tốt nhờ bản mệnh được tạo cơ hội phát huy hết năng lực của bản thân mình.

Chính Ấn còn giúp Thìn biết cách để nắm bắt thời cơ, không để chuyện may mắn trôi qua trong nuối tiếc. Năng lực làm việc được trui rèn qua từng ngày từng giờ, bản mệnh dù bận rộn nhưng không vì thế mà thiếu cẩn trọng trong công việc, ngược lại bạn còn cho thấy khả năng sắp xếp công việc tài tình của mình.

Song nhìn về tình duyên thì có lẽ tuổi Thìn không nên quá mong đợi, người độc thân có duyên gặp gỡ nhưng vẫn chưa để cùng nhau đi đến cuối con đường. Các cặp đôi nên chia sẻ và tâm sự với nhau nhiều hơn để đạt được sự thông cảm và thấu hiểu.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!