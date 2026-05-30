Những mùa hè thiếu vắng nhưng không thiếu hy vọng

Đời sống 30/05/2026 16:26

Mất mát sau đại dịch Covid-19 khiến nhiều em phải lớn lên sớm hơn tuổi, cũng từ đó, người ta nhìn thấy ở các em sự hiểu chuyện, nghị lực và tinh thần luôn cố gắng vươn lên. Đồng hành cùng những tuổi thơ ấy suốt hơn 4 năm qua là chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” do Tân Hiệp Phát phối hợp cùng Báo Thanh Niên thực hiện.

Mùa hè với nhiều đứa trẻ là những chuyến đi chơi, những buổi tối quây quần bên cha mẹ hay món quà nhỏ ngày 1/6. Nhưng với không ít em sau đại dịch Covid-19, điều các em mong chỉ đơn giản là còn đủ đầy một mái nhà có cha và mẹ bên cạnh.

Ước mơ giản dị là được về thăm ngoại bỗng trở nên xa xỉ

Trong căn phòng trọ chưa đầy 10m² ở một khu phố lao động tại TP.HCM, một người cha sống cùng ông bà nội và hai con gái nhỏ suốt hơn 20 năm. Sau khi vợ mất vì Covid-19 vào năm 2021, anh một mình gồng gánh gia đình, vừa làm chỗ dựa tinh thần vừa nuôi hai con khôn lớn.

Những năm qua, anh chạy xe giao hàng để trang trải cuộc sống. Thế nhưng cuối năm 2025, căn bệnh căng cơ cổ và thiếu máu lên não buộc anh phải tạm nghỉ việc điều trị, khiến cuộc sống vốn chật vật càng thêm khó khăn. Điều anh lo nhất là cô con gái nhỏ gần 5 tuổi vẫn chưa thể đến trường vì chứng tăng động và rối loạn ngôn ngữ.

Những mùa hè thiếu vắng nhưng không thiếu hy vọng - Ảnh 1

Người cha trở thành chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình từ khi vợ anh mất trong đợt Covid-19

“Bé chưa nói rõ được, chưa tự chăm sóc bản thân nên tôi chưa dám cho đi học”, người cha chia sẻ, ánh mắt lặng nhìn con gái nhỏ đang ôm con thú nhồi bông cũ ở góc phòng. Anh cho biết, vào giai đoạn khó khăn nhất sau dịch, việc hai con được Tân Hiệp Phát nhận bảo trợ dài hạn đã giúp anh có thêm động lực để bước tiếp: “Đây là khoản hỗ trợ rất lớn với gia đình tôi. Mình biết ít nhất con vẫn có người đồng hành lâu dài.

Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, hai chị em vẫn luôn khiến những người ghé thăm cảm nhận được sự hồn nhiên, ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn tuổi. Đại diện Tân Hiệp Phát chia sẻ: “Mỗi lần đến thăm, chúng tôi đều thấy bé nhỏ ngày càng lanh lợi và dạn dĩ hơn. Còn chị gái thì lần nào cũng hào hứng mang giấy khen ra khoe với mọi người”. Sau giờ học, cô bé lại phụ ông bà chăm em rồi mới ngồi vào góc bàn nhỏ cạnh giường để học bài.

Mùa hè này, điều cô bé mong mỏi nhất chỉ đơn giản là được ba đưa hai chị em về quê ngoại chơi vài hôm. “Một năm tụi con chỉ về được một lần thôi. Con muốn em được đi chơi cho vui”, cô bé nói.

Đồng hành để các em tiếp tục nhận được sự yêu thương

Giữa những khu phố đông đúc của TP.HCM, vẫn còn những căn phòng trọ nóng bức, chật chội; những mái nhà thấp mỗi mùa mưa lại thấp thỏm vì nước ngập. Nhưng trong những không gian ấy, những đứa trẻ từng đi qua mất mát vẫn đang lớn lên từng ngày bằng sự hiểu chuyện và nghị lực hiếm có.

Trong một căn nhà nhỏ ở Gò Vấp, một em bé sống cùng ông bà ngoại sau khi cha mất vì Covid-19 năm 2021. Từ đó, cả gia đình chủ yếu dựa vào đồng lương ít ỏi của mẹ và khoản hưu trí của ông bà. Mẹ đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, phần lớn việc chăm sóc em đều do ông bà gánh vác.

Khó khăn càng chồng chất khi em bị chậm phát triển, chưa thể tự sinh hoạt cá nhân và phải điều trị lâu dài. Mỗi sáng, bà ngoại lại cẩn thận băng tay cho cháu để hỗ trợ duỗi khớp, tập cho bé những sinh hoạt đơn giản. “Mong lớn nhất là cháu biết nói, biết tự lo cho mình sau này”, bà chia sẻ, ánh mắt dõi theo đứa trẻ đang mải mê nghịch món đồ chơi cũ trong góc nhà.

 Những mùa hè thiếu vắng nhưng không thiếu hy vọng - Ảnh 2

Cán bộ, nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát thăm hỏi và trao quà cho bé nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Trong những lần ghé thăm, điều khiến đại diện Tân Hiệp Phát nhớ nhất là sự đáng yêu và tình cảm của em. Bé chưa thể giao tiếp như các bạn cùng trang lứa, nhưng nghe và hiểu hết mọi lời nói, phản ứng ngay khi ông bà nhắc đến thói quen nghịch ngợm của mình.

Điều khiến chúng tôi vui nhất trong lần ghé thăm này là bé điềm tĩnh hơn trước rất nhiều, em đã biết kiểm soát cảm xúc và hợp tác với ông bà hơn”, đại diện công ty chia sẻ.

Nhờ có sự hỗ trợ của Công ty Tân Hiệp Phát, gia đình tôi cũng đỡ áp lực phần nào chi phí sinh hoạt và chữa trị cho bé. Mỗi lần cô chú ghé thăm, cho quà rồi ngồi chơi, nhà cửa cũng vui và ấm áp hơn hẳn”, bà ngoại xúc động nói.

 Những mùa hè thiếu vắng nhưng không thiếu hy vọng - Ảnh 3

Em bé và cha vui mừng khi nhận quà Tết Thiếu nhi từ Công ty Tân Hiệp Phát

Sau đại dịch, điều khó khăn nhất với nhiều gia đình không chỉ là vượt qua mất mát, mà còn là hành trình dài phía trước khi những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng cha hoặc mẹ.

Từ năm 2022, Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng Báo Thanh Niên triển khai chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, bảo trợ dài hạn cho 50 trẻ em mồ côi do Covid-19 đến năm các em đủ 18 tuổi.

Không chỉ hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng tháng, cán bộ nhân viên công ty còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các em vào những dịp đặc biệt như Tết, Trung thu hay ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Hơn 4 năm bền bỉ đồng hành, những chuyến đi ấy không chỉ mang theo sự hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện tinh thần sống trách nhiệm mà Tân Hiệp Phát luôn theo đuổi bằng những hành động thiết thực và lâu dài.

Có lẽ sau tất cả những mất mát mà đại dịch để lại, điều quý giá nhất với những đứa trẻ ấy không chỉ là sự hỗ trợ, mà còn là cảm giác các em luôn có những vòng tay cộng đồng âm thầm đồng hành phía sau.

 

