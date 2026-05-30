Giá vàng hôm nay, ngày 30/5/2026: Bật tăng mạnh, đắt hơn thế giới gần 15 triệu đồng

Hôm nay, ngày 30/5/2026 giá vàng trong nước bật tăng trở lại sau khi lao dốc trong ngày hôm qua. Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC cao hơn thế giới 14,6 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 30/5, giá vàng trong nước bật tăng trở lại sau khi giảm trong cuối ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng lên 156 triệu đồng/lượng, bán ra 159 triệu đồng, tăng 500.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với 24 giờ trước đó thì mỗi lượng vàng miếng SJC vẫn giảm 1 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn cũng tăng 500.000 đồng sau một đêm khi Công ty SJC mua vào lên 155,8 triệu đồng, bán ra 158,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng tăng 500.000 đồng, đưa giá mua vào lên 155,5 triệu đồng và bán ra 158,5 triệu đồng…

Giá vàng trong nước bật tăng trở lại.

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 30/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.540 USD/ounce, tăng 40 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.500 USD/ounce.

Tuy nhiên, nếu so với mức giá cùng thời điểm hôm qua (4.449 USD) thì giá vàng hôm nay tăng tới 91 USD/ounce.

Yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng hôm nay là đà giảm mạnh của giá dầu thô xuống còn khoảng 87,36 USD/thùng.

Thị trường kỳ vọng một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran có thể gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, giúp khôi phục dần hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch chiếm khoảng 20% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu.

Việc giá dầu giảm đã làm hạ nhiệt đáng kể áp lực lạm phát, tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng.

Giới phân tích nhận định giá vàng đang nhận được sự hỗ trợ kép từ việc giảm kỳ vọng lạm phát nhờ dầu rẻ hơn, nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn còn do tình hình Trung Đông chưa hạ nhiệt. Tuy nhiên, nếu căng thẳng địa chính trị thực sự lắng dịu, đà tăng của vàng có thể bị kìm hãm do đồng USD mạnh lên và lãi suất duy trì ở mức cao.

