Nóng: Giá xăng dầu giảm mạnh hơn 1.300 đồng/lít

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (28/5) được điều chỉnh giảm mạnh. Trong đó, giá xăng RON95 giảm tới gần 1.300 đồng/lít

Theo thông tin báo Dân Trí, chiều 28/5, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Cơ quan điều hành quyết định giảm 1.090 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 1.390 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 23.250 đồng/lít và xăng RON 95 là 24.150 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel giảm 1.110 đồng/lít còn 27.650 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.040 đồng/lít về mức 20.440 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, trích lập 500 đồng/lít với xăng E5 RON 92; 700 đồng/lít với xăng RON 95; 300 đồng/lít với dầu diesel và 700 đồng/lít với dầu mazut. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Hiện nhiều doanh nghiệp xăng dầu đang từng bước nâng cấp hệ thống phân phối, chuẩn bị hạ tầng kho bãi và bán lẻ để triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày 1/6. Không ít doanh nghiệp lớn đã tiên phong triển khai rộng rãi loại xăng sinh học này tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc trên cả nước.

Thero thông tin VNExpress, từ 1/6, xăng E10 RON 95-III sẽ được bán rộng rãi, thay thế xăng khoáng RON 95-III trên thị trường. Còn xăng E5 RON 92 tiếp tục được bán tới cuối 2030.

Theo Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, việc bán song song xăng khoáng và nhiên liệu sinh học thời gian qua nhằm giúp thị trường dần thích nghi, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hạ tầng phân phối.

Tuy nhiên, dẫn kinh nghiệm quốc tế, ông cho biết việc duy trì quá nhiều loại nhiên liệu trong thời gian dài sẽ phát sinh bất cập như tăng chi phí logistics, kho bãi và phân phối. Việc này cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ, giảm hiệu quả chuyển đổi năng lượng xanh.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, lộ trình chuyển đổi sang sử dụng xăng E10 được cơ quan quản lý đánh giá tác động kỹ lưỡng, không đột ngột. Ông khẳng định lộ trình chuyển đổi này không áp đặt hay hạn chế quyền lựa chọn của người dân. Bên cạnh đó, theo kết quả đánh giá khả năng tương thích của phương tiện với xăng E10, phần lớn ôtô, xe máy đang lưu hành tại Việt Nam có thể sử dụng loại xăng này theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

