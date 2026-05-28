Đột kích 2 đường dây hàng hiệu giả "khủng": Thu giữ hơn 3000 sản phẩm chuẩn bị tuồn ra thị trường

Thông tin ban đầu, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh An Giang về tăng cường đấu tranh với các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình địa bàn.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự chị TTTN (24 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 350 sản phẩm gồm ví, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci với tổng trị giá ước tính hơn 1 tỉ đồng.

Qua đó, đơn vị đã phát hiện một công ty tại khu phố Suối Lớn, do chị N làm Giám đốc có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, xâm phạm quyền sở hữucông nghiệp.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin báo Dân Trí, cùng ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền (SN 1993) và Trịnh Đình Nam (SN 1994), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa, về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều tài khoản có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với số lượng lớn.

Dù được quảng cáo là hàng hiệu chính hãng, song các sản phẩm đều có giá bán rẻ bất thường. Nhiều tài khoản thường xuyên phát trực tiếp, đăng tải video quảng cáo các sản phẩm như túi xách, kính, quần áo, giày dép mang nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng với những lời giới thiệu hấp dẫn như “hàng cao cấp”, “full box”, “xả kho”, “hàng hiệu giá ưu đãi”… thu hút lượng lớn người theo dõi và đặt mua.

Kết quả xác minh, công an xác định lượng hàng hóa được tập kết, giao dịch mỗi ngày rất lớn, chủ yếu tiêu thụ thông qua các đơn hàng online và vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh.

Từ những tài liệu thu thập được, ngày 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) kiểm tra kho chứa hàng của Nguyễn Thị Hiền tại phố Tây Sơn, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng phát hiện bên trong kho có hơn 3.000 sản phẩm gồm túi xách, khăn, kính… mang các nhãn hiệu Louis Vuitton, MLB, Charles & Keith, Dior, Chanel, GOYARD, Gucci, CELINE, Lacoste… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Toàn bộ hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ, hồ sơ nhập khẩu theo quy định; được đóng gói, phân loại sẵn để giao cho khách thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh.

Nguyễn Thị Hiền khai nhận, do nhận thấy nhu cầu mua hàng hiệu giá rẻ của một bộ phận khách hàng tăng cao nên từ đầu năm 2025, thông qua mạng xã hội, Hiền tìm mua hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời.

Để che giấu hoạt động vi phạm, các giao dịch chủ yếu được thực hiện qua Facebook, TikTok, Zalo. Việc giao nhận hàng hóa được thực hiện thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp, đối phó với lực lượng chức năng.

Tiếp tục kiểm tra cửa hàng “Nam Vũ Luxury” tại số 141 Đinh Công Tráng, phường Hạc Thành, Thanh Hóa, do Trịnh Đình Nam làm chủ, công an phát hiện nhiều mặt hàng quần áo, giày dép, dây thắt lưng giả mạo các nhãn hiệu Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Lacoste, Nike, Adidas, D&G.

Toàn bộ số hàng hóa trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng biết rõ các nhãn hiệu nêu trên được bảo hộ tại Việt Nam nhưng vẫn cố ý nhập và kinh doanh hàng giả nhằm thu lợi bất chính. Hành vi của các đối tượng đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo hộ, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh và quyền lợi người tiêu dùng.