Nghệ An: Bé trai 6 tháng tuổi tử vong thương tâm vì mảng vữa rơi từ trần nhà

Đời sống 27/05/2026 09:39

Cháu bé 6 tháng tuổi ở Nghệ An đang ngủ trưa thì bất ngờ mảng vữa lớn từ trần nhà rơi xuống đè trúng. Sự việc khiến cháu bé 6 tháng tuổi tử vong thương tâm.

Theo thông tin báo VietNamNet, sáng 27/5, lãnh đạo xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An) cho biết chính quyền địa phương vừa đến thăm hỏi, động viên gia đình bé trai 6 tháng tuổi bị vữa rơi trúng dẫn đến tử vong.

Trước đó, khoảng 17h ngày 25/5, bé N.M.K. (6 tháng tuổi, trú xóm Kim Hoa, xã Bích Hào) đang nằm ngủ trong nhà thì không may bị mảng vữa trần nhà rơi xuống trúng người, tử vong tại chỗ.

Nghệ An: Bé trai 6 tháng tuổi tử vong thương tâm vì mảng vữa rơi từ trần nhà - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: VietNamNet. 

Theo thông tin báo Dân Trí, phát hiện sự việc, người thân lập tức đưa bé đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, cháu bé đã không qua khỏi.

Ngôi nhà xảy ra sự việc được xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng 2 năm nay. Đại diện chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và phối hợp thực hiện các thủ tục theo quy định.

Theo lãnh đạo xã Bích Hào, đây là tai nạn đáng tiếc. “Có thể lớp vữa không bám chắc vào bê tông nên bị bong, tách”, vị này nói.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Tối 19/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân ba người trong một gia đình tử vong bất thường tại xã Hậu Thạnh.

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