Thương tâm, 5 học sinh cấp 2 đuối nước tử vong ở Phú Thọ

Đời sống 18/05/2026 19:37

Một nhóm học sinh ở xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ ra khu vực sông Lô (thuộc địa phận xã Tứ Yên cũ) chơi thì không may bị đuối nước. Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm.

Theo thông tin báo Dân Trí, lãnh đạo UBND xã Sông Lô (tỉnh Phú Thọ) xác nhận vụ đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh tử vong xảy ra chiều 18/5 trên sông Lô, đoạn trước Đình Yên Lập, thuộc địa bàn xã.

Thương tâm, 5 học sinh cấp 2 đuối nước tử vong ở Phú Thọ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Bí thư Đảng ủy xã Sông Lô Phùng Quang Dũng cho biết lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể cả 5 cháu bé.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet tại hiện trường, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng tập trung tại khu vực bãi bồi ven sông Lô. Khu vực trục vớt thi thể 5 năm học sinh được chăng dây phong toả. Theo người dân, đoạn sông nhóm học sinh xuống tắm có mực nước rất sâu.

Thương tâm, 5 học sinh cấp 2 đuối nước tử vong ở Phú Thọ - Ảnh 2
Lãnh đạo xã Sông Lô đang trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường. Ảnh: Báo VietNamNet. 

"Đây là vụ việc đuối nước nghiêm trọng nhất tại địa phương từ trước tới nay", một người dân chia sẻ. Ông Vũ Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Sông Lô cho biết, vụ việc đang được điều tra, xác minh làm rõ. Danh tính cụ thể các nạn nhân sẽ được cung cấp sau.

Lãnh đạo xã Sông Lô đang trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường. Địa phương này sẽ có thông tin chính thức về danh tính và nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm.

Liên tiếp trẻ cấp cứu vì đuối nước trong kỳ nghỉ lễ: Bé 3 tuổi đuối nước ở bể bơi khi đi du lịch

Liên tiếp trẻ cấp cứu vì đuối nước trong kỳ nghỉ lễ: Bé 3 tuổi đuối nước ở bể bơi khi đi du lịch

Theo ghi nhận, chỉ trong 3 ngày 29/4-1/5, Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp tiếp nhận 4 trường hợp trẻ đuối nước.

Xem thêm
Từ khóa:   học sinh đuối nước đuối nước ở Phú Thọ tin mới

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp ngày càng may mắn, tài lộc rủng rỉnh, sắm vàng sắm bạc đầy người

Sau ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp ngày càng may mắn, tài lộc rủng rỉnh, sắm vàng sắm bạc đầy người

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 19/5/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, tiền bạc lũ lượt kéo về đầy túi, công việc thuận lợi, may mắn không ai sánh bằng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 19/5/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, tiền bạc lũ lượt kéo về đầy túi, công việc thuận lợi, may mắn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Thương tâm, 5 học sinh cấp 2 đuối nước tử vong ở Phú Thọ

Thương tâm, 5 học sinh cấp 2 đuối nước tử vong ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp tài lộc mỉm cười, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp tài lộc mỉm cười, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Ra sức bảo vệ con trai, người phụ nữ bị ong đốt dẫn tới tử vong thương tâm

Ra sức bảo vệ con trai, người phụ nữ bị ong đốt dẫn tới tử vong thương tâm

Video 3 giờ 12 phút trước
Bị cướp giật túi xách trên phố, người phụ nữ chống trả quyết liệt khiến 2 đối tượng đã bỏ chạy

Bị cướp giật túi xách trên phố, người phụ nữ chống trả quyết liệt khiến 2 đối tượng đã bỏ chạy

Video 3 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp gặp thời trúng mánh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang đổi vận bất ngờ chỉ sau 1 đêm

Đúng ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp gặp thời trúng mánh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang đổi vận bất ngờ chỉ sau 1 đêm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Dọn dẹp bể nước, chủ nhà nhìn thấy nhiều con rắn đang ngoe nguẩy bên trong

Dọn dẹp bể nước, chủ nhà nhìn thấy nhiều con rắn đang ngoe nguẩy bên trong

Video 3 giờ 32 phút trước
Cảm động trước cảnh tượng chú rể tổ chức lễ cưới với cô dâu đang nguy kịch ngay trong phòng ICU

Cảm động trước cảnh tượng chú rể tổ chức lễ cưới với cô dâu đang nguy kịch ngay trong phòng ICU

Video 3 giờ 42 phút trước
Có thai sau 3 năm mong mỏi nhưng chồng cấm cửa không cho đi khám, một ngày lén lật ga trải giường lên tôi khóc nghẹn viết đơn ly hôn

Có thai sau 3 năm mong mỏi nhưng chồng cấm cửa không cho đi khám, một ngày lén lật ga trải giường lên tôi khóc nghẹn viết đơn ly hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, thứ Ba 19/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Ba 19/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

NÓNG: Thu hồi 7 mỹ phẩm do sai công thức và nhãn mác

NÓNG: Thu hồi 7 mỹ phẩm do sai công thức và nhãn mác

Đúng ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp giẫm ngay hố vàng, gánh tiền bạc tỉ, may mắn đổ về, một bước lên đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp giẫm ngay hố vàng, gánh tiền bạc tỉ, may mắn đổ về, một bước lên đỉnh vinh quang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Công an TPHCM làm rõ thông tin về 'thuốc dự phòng HIV giả'

Công an TPHCM làm rõ thông tin về 'thuốc dự phòng HIV giả'

NÓNG: Thu hồi 7 mỹ phẩm do sai công thức và nhãn mác

NÓNG: Thu hồi 7 mỹ phẩm do sai công thức và nhãn mác

Vợ bàng hoàng phát hiện chồng tử vong tại nhà

Vợ bàng hoàng phát hiện chồng tử vong tại nhà

Người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp nam tài xế lớn tuổi ở Hà Nội

Người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp nam tài xế lớn tuổi ở Hà Nội

Danh tính 2 nhân viên nhà hàng tử vong trong bếp

Danh tính 2 nhân viên nhà hàng tử vong trong bếp

Vinhomes Sài Gòn Park tạo “địa chấn” ngay ngày ra mắt: Lập kỷ lục về số đại lý và lực lượng bán hàng

Vinhomes Sài Gòn Park tạo “địa chấn” ngay ngày ra mắt: Lập kỷ lục về số đại lý và lực lượng bán hàng