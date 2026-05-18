Một nhóm học sinh ở xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ ra khu vực sông Lô (thuộc địa phận xã Tứ Yên cũ) chơi thì không may bị đuối nước. Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm.

Theo thông tin báo Dân Trí, lãnh đạo UBND xã Sông Lô (tỉnh Phú Thọ) xác nhận vụ đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh tử vong xảy ra chiều 18/5 trên sông Lô, đoạn trước Đình Yên Lập, thuộc địa bàn xã.

Hiện trường xảy ra vụ đuối nước.

Bí thư Đảng ủy xã Sông Lô Phùng Quang Dũng cho biết lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể cả 5 cháu bé.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet tại hiện trường, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng tập trung tại khu vực bãi bồi ven sông Lô. Khu vực trục vớt thi thể 5 năm học sinh được chăng dây phong toả. Theo người dân, đoạn sông nhóm học sinh xuống tắm có mực nước rất sâu.

Lãnh đạo xã Sông Lô đang trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.

"Đây là vụ việc đuối nước nghiêm trọng nhất tại địa phương từ trước tới nay", một người dân chia sẻ. Ông Vũ Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Sông Lô cho biết, vụ việc đang được điều tra, xác minh làm rõ. Danh tính cụ thể các nạn nhân sẽ được cung cấp sau.

Lãnh đạo xã Sông Lô đang trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường. Địa phương này sẽ có thông tin chính thức về danh tính và nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm.

