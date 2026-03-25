Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể 2 bé gái đuối nước dưới hồ Thủy điện

Đời sống 25/03/2026 12:25

Hai bé gái đi chăn bò, đến tối không thấy về. Người thân tổ chức tìm kiếm và phát hiện cả hai đuối nước tử vong dưới hồ thủy điện.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 24/3, lãnh đạo UBND xã Quảng Phú (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 bé gái tử vong. Nạn nhân là P.T.T.V (14 tuổi) và T.P.L (12 tuổi), cùng trú thôn Phú Hòa, xã Quảng Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 23/3, gia đình không thấy các cháu ở nhà. Nghĩ các cháu đi chăn bò quên đường về nên người thân tổ chức tìm kiếm tại những khu vực thường chăn thả.

Đến khoảng 18h cùng ngày, tại khu vực hồ nước của Thủy điện Buôn Tua Srah (thuộc thôn Phú Hòa, xã Quảng Phú), gia đình phát hiện xe đạp điện và một số đồ dùng của các cháu để trên bờ.

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể 2 bé gái đuối nước dưới hồ Thủy điện - Ảnh 1
Xã Quảng Phú - nơi xảy ra vụ việc 2 bé gái đuối nước tử vong

Theo thông tin từ VTV News, nghi có sự việc bất thường, mọi người tiếp tục tìm kiếm và phát hiện hai cháu đã đuối nước tử vong dưới hồ.

Nhận tin báo, Công an xã Quảng Phú đã có mặt tại hiện trường, phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương cũng đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

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