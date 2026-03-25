Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể 2 bé gái đuối nước dưới hồ Thủy điện

Đời sống 25/03/2026 12:25

Hai bé gái đi chăn bò, đến tối không thấy về. Người thân tổ chức tìm kiếm và phát hiện cả hai đuối nước tử vong dưới hồ thủy điện.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 24/3, lãnh đạo UBND xã Quảng Phú (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 bé gái tử vong. Nạn nhân là P.T.T.V (14 tuổi) và T.P.L (12 tuổi), cùng trú thôn Phú Hòa, xã Quảng Phú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 23/3, gia đình không thấy các cháu ở nhà. Nghĩ các cháu đi chăn bò quên đường về nên người thân tổ chức tìm kiếm tại những khu vực thường chăn thả.

Đến khoảng 18h cùng ngày, tại khu vực hồ nước của Thủy điện Buôn Tua Srah (thuộc thôn Phú Hòa, xã Quảng Phú), gia đình phát hiện xe đạp điện và một số đồ dùng của các cháu để trên bờ.

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể 2 bé gái đuối nước dưới hồ Thủy điện - Ảnh 1
Xã Quảng Phú - nơi xảy ra vụ việc 2 bé gái đuối nước tử vong

Theo thông tin từ VTV News, nghi có sự việc bất thường, mọi người tiếp tục tìm kiếm và phát hiện hai cháu đã đuối nước tử vong dưới hồ.

Nhận tin báo, Công an xã Quảng Phú đã có mặt tại hiện trường, phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương cũng đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

NÓNG: Thu hồi triệt để lô thuốc giảm đau, kháng viêm trên toàn quốc

Lô thuốc Aclon 100mg của Shinpoong Daewoo, hạn dùng cuối tháng 4/2026, bị thu hồi toàn quốc, bị yêu cầu ngừng kê đơn, sử dụng và hoàn trả.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (26, 27, 28, 29 và 30/3), 3 con giáp được Thần Tài tỏa vận may, chuyển vận giàu sang, một tay quơ tiền, một tay cầm vàng

Tử vi 5 ngày liên tiếp (26, 27, 28, 29 và 30/3), 3 con giáp được Thần Tài tỏa vận may, chuyển vận giàu sang, một tay quơ tiền, một tay cầm vàng

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Vợ "đẻ rơi" con ngay bên lề đường, chồng vội vã chạy vào viện rồi cả hai bỗng thấy xấu hổ vì một sự nhầm lẫn

Vợ "đẻ rơi" con ngay bên lề đường, chồng vội vã chạy vào viện rồi cả hai bỗng thấy xấu hổ vì một sự nhầm lẫn

Tâm sự 27 phút trước
Chồng bỏ nhà theo nhân tình cả tháng, vợ gửi đúng 3 chữ khiến anh "xám mặt" vợi vã quay về

Chồng bỏ nhà theo nhân tình cả tháng, vợ gửi đúng 3 chữ khiến anh "xám mặt" vợi vã quay về

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Chồng ngoại tình, mẹ bỉm 2 con không đánh ghen mà dùng "đòn hiểm" khiến kẻ thứ ba tự rút lui

Chồng ngoại tình, mẹ bỉm 2 con không đánh ghen mà dùng "đòn hiểm" khiến kẻ thứ ba tự rút lui

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Con gái nằng nặc đòi ở nhà ngoại, khi biết lý do, tôi trào nước mắt, vừa thấy tức giận, vừa thương con vô cùng

Con gái nằng nặc đòi ở nhà ngoại, khi biết lý do, tôi trào nước mắt, vừa thấy tức giận, vừa thương con vô cùng

Tâm sự 39 phút trước
Cái giá phải trả của phụ nữ ngoại tình chính là tổn thương phần mềm mại nhất trong lòng

Cái giá phải trả của phụ nữ ngoại tình chính là tổn thương phần mềm mại nhất trong lòng

Tâm sự 40 phút trước
Pha 'dằn mặt' văn minh của chính thất

Pha 'dằn mặt' văn minh của chính thất

Tâm sự 44 phút trước
Nói một câu khiến tiểu tam giật mình tỉnh mộng đớn đau

Nói một câu khiến tiểu tam giật mình tỉnh mộng đớn đau

Tâm sự 44 phút trước
Đưa vợ mới đi khám thai, tôi càng mong chờ con trai chào đời, nhưng chỉ với một câu nói của cô ta, tôi như chết lặng tại chỗ

Đưa vợ mới đi khám thai, tôi càng mong chờ con trai chào đời, nhưng chỉ với một câu nói của cô ta, tôi như chết lặng tại chỗ

Tâm sự 46 phút trước
Con trai ngoại tình mà mẹ chồng vẫn dửng dưng, ngày tôi xách vali đi bà mới đưa "vật báu" rồi nói một câu nghẹn lòng

Con trai ngoại tình mà mẹ chồng vẫn dửng dưng, ngày tôi xách vali đi bà mới đưa "vật báu" rồi nói một câu nghẹn lòng

Tâm sự gia đình 48 phút trước

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/3/2026, 3 con giáp 'ăn trọn lộc Thánh Mẫu', trúng số tiền rơi vào người, thảnh thơi có của ăn của để

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/3/2026, 3 con giáp 'ăn trọn lộc Thánh Mẫu', trúng số tiền rơi vào người, thảnh thơi có của ăn của để

NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh, có loại hạ tới hơn 4.000 đồng/lít

NÓNG: Giá xăng dầu giảm mạnh, có loại hạ tới hơn 4.000 đồng/lít

NÓNG: Thu hồi triệt để lô thuốc giảm đau, kháng viêm trên toàn quốc

NÓNG: Thu hồi triệt để lô thuốc giảm đau, kháng viêm trên toàn quốc

Bàng hoàng bố bị hành hung khi ngăn cản con gái yêu thanh niên quen trên mạng

Bàng hoàng bố bị hành hung khi ngăn cản con gái yêu thanh niên quen trên mạng

Biển lửa thiêu rụi dãy 13 căn nhà gần chợ Vàm Đầm sau tiếng nổ lớn

Biển lửa thiêu rụi dãy 13 căn nhà gần chợ Vàm Đầm sau tiếng nổ lớn

Chân dung 'người hùng' bắc thang cứu 7 người trong vụ cháy ở Hà Nội

Chân dung 'người hùng' bắc thang cứu 7 người trong vụ cháy ở Hà Nội

Cháy dữ dội nhà 7 tầng ở Hà Nội, hai nam thanh niên đục mái tôn giải cứu nạn nhân

Cháy dữ dội nhà 7 tầng ở Hà Nội, hai nam thanh niên đục mái tôn giải cứu nạn nhân