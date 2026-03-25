Chân dung 'người hùng' bắc thang cứu 7 người trong vụ cháy ở Hà Nội

Đời sống 25/03/2026 10:17

Theo một clip được chia sẻ trên mạng xã hội, bất chấp khói đen dày đặc, 2 người đàn ông trèo lên mái nhà, dùng búa gắng sức phá mái tôn, tạo lối thoát cứu người mắc kẹt bên dưới. Khi tạo được lối thoát hiểm, người đàn ông áo trắng mang thang tới, đưa nhiều nạn nhân mắc kẹt bên dưới lên mái nhà để thoát khỏi nguy hiểm.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 17 giờ 50 ngày 24/3, lửa bùng lên từ tầng 2 ngôi nhà cao 6 tầng, 1 tum tại số 3 ngõ 218 đường Lĩnh Nam (P.Hoàng Mai, Hà Nội). Ít phút sau, lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bao trùm ngôi nhà.

 

Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn trong nhà có 7 người mắc kẹt, tất cả sau đó di chuyển lên tầng tum, vẫy tay qua cửa kêu cứu. Cùng thời điểm đó, người dân ở hiện trường cũng phát hiện đám cháy qua mùi khét và ngọn lửa bùng lên ở tầng 2.

Những người có mặt ở hiện trường cho biết, ban đầu họ ngửi thấy mùi khét và phát hiện lửa bùng lên dữ dội từ khu vực tầng 2. Sau đó, họ cố tiếp cận nhưng không thể lên các tầng cứu người do lửa lan mạnh.

Theo một clip được chia sẻ trên mạng xã hội, bất chấp khói đen dày đặc, 2 người đàn ông trèo lên mái nhà, dùng búa gắng sức phá mái tôn, tạo lối thoát cứu người mắc kẹt bên dưới. Khi tạo được lối thoát hiểm, người đàn ông áo trắng mang thang tới, đưa nhiều nạn nhân mắc kẹt bên dưới lên mái nhà để thoát khỏi nguy hiểm.

Chân dung 'người hùng' bắc thang cứu 7 người trong vụ cháy ở Hà Nội - Ảnh 1
Lửa bốc cháy dữ dội tại khu vực tầng 2 của ngôi nhà - Ảnh: VietNamNet

 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, cùng thời điểm này, lực lượng chức năng cũng có mặt, phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân xuống dưới an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế. Hiện sức khỏe của 7 người đã ổn định.

Là người trực tiếp dùng thang tham gia ứng cứu, ông Nguyễn Văn Nghĩa (50 tuổi, quê Ninh Bình), cho biết, chiều tối cùng ngày, khi đang làm việc ở ngôi nhà bên cạnh, ông phát hiện khói bốc ra từ nhà hàng xóm cùng tiếng kêu cứu trên tầng nên lập tức tìm cách tiếp cận để giải cứu.

"Lúc đó thấy trên nhà người ta có nhiều người mắc kẹt quá, tôi lấy cây sắt ở nhà mình phóng sang để phá cửa sổ ra, phải phá hết các cửa sổ cho nó thoát khói, thoát khí ra ngoài thì người bên trong mới không bị ngạt", ông Nghĩa nói.

Theo ông Nghĩa, ngôi nhà ông đang xây dựng nằm sát ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn, 2 tầng tum cách nhau 1,6 - 1,8 m. Các nạn nhân sau khi được giải cứu bị kẹt ở tầng tum, không có lối thoát xuống dưới. Thời điểm đó, ông Nghĩa quyết định bắc thang cộng với xà gồ (thành phần cấu trúc ngang trong xây dựng) nối giữa 2 tòa nhà để đưa người sang nơi an toàn.

 

"Ở độ cao trên tầng 6, bước qua thang để sang được bên này cũng rất nguy hiểm nhưng tôi nghĩ, phải cố gắng hết sức để cứu từng người một. Chúng tôi có sự hỗ trợ của gia đình nạn nhân và hàng xóm nên đưa được tất cả mọi người qua thang an toàn", ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa tâm sự, lúc đó tình thế rất cấp bách, phần vì sợ lửa cháy lan sang nhà mình, phần vì thấy tính mạng hàng xóm bị đe dọa, nên ông và người dân đã không nề hà nguy hiểm để lao vào hỗ trợ.

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ cứu được ai thì mình cứ cứu, mọi người cùng xúm lại để hỗ trợ nhau", ông Nghĩa nhấn mạnh.

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Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo Công an TP.Hà Nội, đến khoảng 18 giờ 25 cùng ngày, đám cháy được dập tắt, không để cháy lan. Vụ cháy cũng không gây thiệt hại về người.

Công an TP.Hà Nội cũng cho biết, việc thành lập bổ sung và tổ chức công tác thường trực chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thêm nhiều vị trí trên toàn địa bàn đã rút ngắn bán kính "chạy cháy" của các đơn vị, qua đó tận dụng tối đa "thời gian vàng" trong công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Đồng thời, việc chủ hộ mở "lối thoát nạn khẩn cấp" đã giúp lực lượng chức năng và người dân kịp thời, nhanh chóng cứu được người thoát nạn an toàn.

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Khoảng 18 giờ 10 phút chiều 24/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà 7 tầng trong ngõ 218 đường Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội khiến nhiều người hoảng loạn tri hô dập lửa.

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