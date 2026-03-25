Cháy dữ dội nhà 7 tầng ở Hà Nội, hai nam thanh niên đục mái tôn giải cứu nạn nhân

Đời sống 25/03/2026 09:52

Khoảng 18 giờ 10 phút chiều 24/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà 7 tầng trong ngõ 218 đường Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội khiến nhiều người hoảng loạn tri hô dập lửa.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 17h52 ngày 24/3, người dân khu vực ngõ 218 đường Lĩnh Nam (Hà Nội) phát hiện đám cháy tại một căn nhà 7 tầng.

Người dân tại hiện trường cho biết, ban đầu họ ngửi thấy mùi khét và phát hiện lửa bùng lên dữ dội từ khu vực tầng 2 của căn nhà nói trên.

“Nhìn thấy lửa lan ngày một lớn, chúng tôi đã tri hô mọi người xung quanh và nhanh chóng báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH”, nhân chứng cho biết.

 

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 9 và 12 đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Công an phường và chính quyền địa phương tổ chức chữa cháy; đồng thời hướng dẫn 7 người thoát nạn sang nhà hàng xóm.

Đến 18h15, đám cháy được dập tắt. Vụ việc không có thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Cháy dữ dội nhà 7 tầng ở Hà Nội, hai nam thanh niên đục mái tôn giải cứu nạn nhân - Ảnh 1Cháy dữ dội nhà 7 tầng ở Hà Nội, hai nam thanh niên đục mái tôn giải cứu nạn nhân - Ảnh 2
Hai thanh niên dũng cảm leo lên mái nhà dùng búa phá mái tôn để cứu người mắc kẹt bên trong

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, anh Đỗ Đức Huy (người chứng kiến sự việc) kể lại, thời điểm đám cháy bùng lên mạnh, có hai người lớn tuổi mắc kẹt do chạy lên tầng tum của căn nhà.

"Lúc này, có hai người đàn ông trèo lên nóc nhà tiếp cận hiện trường. Một người dùng búa phá mái tôn, người còn lại mang thang lên mái nhà", anh Huy cho biết. Cũng theo anh Huy, những người mắc kẹt sau khi được giải cứu thông qua lỗ thủng trên mái tôn thì được đưa sang nhà hàng xóm để thoát nạn.

Tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội thông tin ban đầu, ngôi nhà xảy ra cháy có 5 tầng nổi, 1 tầng lửng và 1 tầng tum. Đám cháy phát triển mạnh tại tầng lửng tạo ra nhiều khói, khí độc khiến công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đưa được toàn bộ 7 người (trong đó có 2 người già và 3 trẻ nhỏ) từ lối thoát nạn khẩn cấp được chủ nhà mở tại tầng tum sang nhà bên cạnh qua thang di động xuống dưới an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế, hiện sức khỏe đã ổn định.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

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