Cháy dữ dội nhà 7 tầng ở Hà Nội, hai nam thanh niên đục mái tôn giải cứu nạn nhân

Đời sống 25/03/2026 09:52

Khoảng 18 giờ 10 phút chiều 24/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà 7 tầng trong ngõ 218 đường Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội khiến nhiều người hoảng loạn tri hô dập lửa.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 17h52 ngày 24/3, người dân khu vực ngõ 218 đường Lĩnh Nam (Hà Nội) phát hiện đám cháy tại một căn nhà 7 tầng.

Người dân tại hiện trường cho biết, ban đầu họ ngửi thấy mùi khét và phát hiện lửa bùng lên dữ dội từ khu vực tầng 2 của căn nhà nói trên.

“Nhìn thấy lửa lan ngày một lớn, chúng tôi đã tri hô mọi người xung quanh và nhanh chóng báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH”, nhân chứng cho biết.

 

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 9 và 12 đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Công an phường và chính quyền địa phương tổ chức chữa cháy; đồng thời hướng dẫn 7 người thoát nạn sang nhà hàng xóm.

Đến 18h15, đám cháy được dập tắt. Vụ việc không có thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hai thanh niên dũng cảm leo lên mái nhà dùng búa phá mái tôn để cứu người mắc kẹt bên trong
Hai thanh niên dũng cảm leo lên mái nhà dùng búa phá mái tôn để cứu người mắc kẹt bên trong

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, anh Đỗ Đức Huy (người chứng kiến sự việc) kể lại, thời điểm đám cháy bùng lên mạnh, có hai người lớn tuổi mắc kẹt do chạy lên tầng tum của căn nhà.

"Lúc này, có hai người đàn ông trèo lên nóc nhà tiếp cận hiện trường. Một người dùng búa phá mái tôn, người còn lại mang thang lên mái nhà", anh Huy cho biết. Cũng theo anh Huy, những người mắc kẹt sau khi được giải cứu thông qua lỗ thủng trên mái tôn thì được đưa sang nhà hàng xóm để thoát nạn.

Tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội thông tin ban đầu, ngôi nhà xảy ra cháy có 5 tầng nổi, 1 tầng lửng và 1 tầng tum. Đám cháy phát triển mạnh tại tầng lửng tạo ra nhiều khói, khí độc khiến công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đưa được toàn bộ 7 người (trong đó có 2 người già và 3 trẻ nhỏ) từ lối thoát nạn khẩn cấp được chủ nhà mở tại tầng tum sang nhà bên cạnh qua thang di động xuống dưới an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế, hiện sức khỏe đã ổn định.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Nghi phạm giật dây chuyền trên tỉnh lộ 931, đoạn thuộc xã Vĩnh Viễn, làm một người tử vong đã bị lực lượng Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ.

Xem thêm
Từ khóa:   cứu người cháy nha tin moi

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 25/3 đến 31/3, 3 con giáp được Thần Tài để mắt, tài-danh-lộc đỏ rực, vạn sự như ý, đổi đời giàu sang

Từ ngày 25/3 đến 31/3, 3 con giáp được Thần Tài để mắt, tài-danh-lộc đỏ rực, vạn sự như ý, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
3 con giáp hết Tam Tai cuộc đời lên hương, bước ra ngoài là có tiền, trúng số độc đắc, tài lộc vào nhà tới tấp sau ngày 25/3/2026

3 con giáp hết Tam Tai cuộc đời lên hương, bước ra ngoài là có tiền, trúng số độc đắc, tài lộc vào nhà tới tấp sau ngày 25/3/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/3/2026: Thế giới tiếp tục đi lên, vàng SJC trong nước tăng lên gần 175 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/3/2026: Thế giới tiếp tục đi lên, vàng SJC trong nước tăng lên gần 175 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 25/3/2026, 3 con giáp sau 'ngã vào hố vàng', sự nghiệp hanh thông, tiền tài không ngớt

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 25/3/2026, 3 con giáp sau 'ngã vào hố vàng', sự nghiệp hanh thông, tiền tài không ngớt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 26/3/2026, phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 26/3/2026, phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 17h30 hôm nay, thứ Tư 25/3/2026, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Đúng 17h30 hôm nay, thứ Tư 25/3/2026, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Danh tính người vợ tử vong khi cùng chồng truy đuổi kẻ cướp giật dây chuyền

Danh tính người vợ tử vong khi cùng chồng truy đuổi kẻ cướp giật dây chuyền

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/3/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Sáu 26/3/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Dương Mịch tuyên bố 'đanh thép' chen vào hôn nhân của người khác là sai trái

Dương Mịch tuyên bố 'đanh thép' chen vào hôn nhân của người khác là sai trái

Sao quốc tế 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Vietnam Airlines sắp tạm dừng một số chuyến bay nội địa từ ngày 1/4

NÓNG: Vietnam Airlines sắp tạm dừng một số chuyến bay nội địa từ ngày 1/4

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chân dung 'người hùng' bắc thang cứu 7 người trong vụ cháy ở Hà Nội

Chân dung 'người hùng' bắc thang cứu 7 người trong vụ cháy ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 25/3/2026: Thế giới tiếp tục đi lên, vàng SJC trong nước tăng lên gần 175 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/3/2026: Thế giới tiếp tục đi lên, vàng SJC trong nước tăng lên gần 175 triệu đồng/lượng

Danh tính người vợ tử vong khi cùng chồng truy đuổi kẻ cướp giật dây chuyền

Danh tính người vợ tử vong khi cùng chồng truy đuổi kẻ cướp giật dây chuyền

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh vào tay

Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh vào tay