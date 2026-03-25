Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh vào tay

Đời sống 25/03/2026 05:15

Ngày 24/3, thông tin từ Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế cho biết, đơn vị đã có văn bản chứng nhận thương tích đối với bệnh nhi T.L.A.T (SN 2016). Đây là học sinh lớp 4 bị cô giáo dùng thước đánh vào tay gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Theo thông tin từ VOV, ngày 20/3, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng, một giáo viên đã dùng thước gỗ đánh gãy tay học sinh do em này quên vở tập viết. Ngay sau khi nắm thông tin, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh.

Theo tường trình của giáo viên H.H., Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, ngày 19/3, trong quá trình nhắc nhở học sinh hoàn thiện vở để tham gia hoạt động chào mừng ngày 26/3, một số học sinh, trong đó có em A.T. nhiều lần quên vở, giáo viên này đã dùng thước gỗ đánh nhẹ vào lòng bàn tay và cánh tay học sinh để nhắc nhở.

Tối cùng ngày, gia đình đưa em A.T. đến kiểm tra tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế. Kết quả chụp X-quang ghi nhận em bị “gãy mỏm khuỷu xương trụ phải, ít lệch chuyển”. Tuy nhiên, hồ sơ khám bệnh cũng thể hiện chẩn đoán “chấn thương khuỷu tay phải và cổ tay phải”. Theo bác sĩ, học sinh này từng bị gãy xương khuỷu tay phải khi 3 tuổi.

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Cháu T.L.A.T thời điểm vào thăm khám tại bệnh viện tối ngày 19/3

Theo thông tin từ báo Văn hóa, sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa, TP. Huế.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc cháu T.L.A.T bị giáo viên chủ nhiệm lớp 4/2 dùng thước đánh vào tay gây chấn thương, lãnh đạo nhà trường đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ tính chất, mức độ của vụ việc. Đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định, không bao che vi phạm.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 4/2 cũng thừa nhận đã dùng thước (có bọc ni-lông) đánh 2 lần vào tay học sinh để nhắc nhở cho học sinh tiến bộ. Việc này không xuất phát từ thái độ bức xúc hay định kiến cá nhân, không dùng lực quá mạnh khi đánh.

Tuy nhiên, giáo viên này cũng nhận thức rõ hành vi của mình là chưa phù hợp với quy định, chuẩn mực sư phạm và nghiêm túc nhận trách nhiệm.

Được biết, ngay sau vụ việc, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm cũng đã đến thăm hỏi cháu T.L.A.T và động viên, xin lỗi gia đình học sinh. Tuy nhiên sau khi xảy ra vụ việc, tâm lý cháu A.T vẫn chưa ổn định nên gia đình tạm thời chưa cho cháu đi học trở lại.

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