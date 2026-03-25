Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh vào tay

Đời sống 25/03/2026 05:15

Ngày 24/3, thông tin từ Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế cho biết, đơn vị đã có văn bản chứng nhận thương tích đối với bệnh nhi T.L.A.T (SN 2016). Đây là học sinh lớp 4 bị cô giáo dùng thước đánh vào tay gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Theo thông tin từ VOV, ngày 20/3, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng, một giáo viên đã dùng thước gỗ đánh gãy tay học sinh do em này quên vở tập viết. Ngay sau khi nắm thông tin, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh.

Theo tường trình của giáo viên H.H., Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, ngày 19/3, trong quá trình nhắc nhở học sinh hoàn thiện vở để tham gia hoạt động chào mừng ngày 26/3, một số học sinh, trong đó có em A.T. nhiều lần quên vở, giáo viên này đã dùng thước gỗ đánh nhẹ vào lòng bàn tay và cánh tay học sinh để nhắc nhở.

Tối cùng ngày, gia đình đưa em A.T. đến kiểm tra tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế. Kết quả chụp X-quang ghi nhận em bị “gãy mỏm khuỷu xương trụ phải, ít lệch chuyển”. Tuy nhiên, hồ sơ khám bệnh cũng thể hiện chẩn đoán “chấn thương khuỷu tay phải và cổ tay phải”. Theo bác sĩ, học sinh này từng bị gãy xương khuỷu tay phải khi 3 tuổi.

Cháu T.L.A.T thời điểm vào thăm khám tại bệnh viện tối ngày 19/3

Theo thông tin từ báo Văn hóa, sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa, TP. Huế.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc cháu T.L.A.T bị giáo viên chủ nhiệm lớp 4/2 dùng thước đánh vào tay gây chấn thương, lãnh đạo nhà trường đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ tính chất, mức độ của vụ việc. Đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định, không bao che vi phạm.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 4/2 cũng thừa nhận đã dùng thước (có bọc ni-lông) đánh 2 lần vào tay học sinh để nhắc nhở cho học sinh tiến bộ. Việc này không xuất phát từ thái độ bức xúc hay định kiến cá nhân, không dùng lực quá mạnh khi đánh.

Tuy nhiên, giáo viên này cũng nhận thức rõ hành vi của mình là chưa phù hợp với quy định, chuẩn mực sư phạm và nghiêm túc nhận trách nhiệm.

Được biết, ngay sau vụ việc, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm cũng đã đến thăm hỏi cháu T.L.A.T và động viên, xin lỗi gia đình học sinh. Tuy nhiên sau khi xảy ra vụ việc, tâm lý cháu A.T vẫn chưa ổn định nên gia đình tạm thời chưa cho cháu đi học trở lại.

Phát hiện thai nhi 5,4kg, ê-kíp họp bàn mổ khẩn

Ngày 24/3, Bệnh viện Đa khoa Tân Yên (Bắc Ninh) thông tin, đơn vị vừa phẫu thuật thành công một trường hợp sản phụ sinh con nặng tới 5,4kg trên nền sẹo mổ lấy thai cũ, đây là tình huống được đánh giá có nguy cơ cao trong sản khoa.

Dương Mịch tuyên bố 'đanh thép' chen vào hôn nhân của người khác là sai trái

Tử vi thứ Sáu 26/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

Đúng hôm nay, thứ Tư 25/3/2026, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

Sự thật ngỡ ngàng về thực phẩm "trẻ hóa": Vừa đẹp da, vừa là lá chắn phòng ngừa ung thư hữu hiệu

Sau hôm nay, thứ Tư 25/3/2026, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/3/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng', đổi đời dễ như trở bàn tay, vận trình phất lên trông thấy

Đúng 9h sáng hôm nay, thứ Tư 25/3/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch

NÓNG: Vietnam Airlines sắp tạm dừng một số chuyến bay nội địa từ ngày 1/4

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/3/2026, 3 con giáp 'ăn trọn lộc Thánh Mẫu', trúng số tiền rơi vào người, thảnh thơi có của ăn của để

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy toàn quốc một loại dưỡng thể nổi đình đám của Nivea

NÓNG: Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

Danh tính người phụ nữ rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất tử vong

NÓNG: Giá xăng RON 95-III tăng lên 33.840 đồng/lít từ 23h ngày 24/3

Hàng xóm bất lực khi cố cứu hai mẹ con trong vụ cháy quán cơm chay

