Phát hiện thai nhi 5,4kg, ê-kíp họp bàn mổ khẩn

Đời sống 24/03/2026 16:17

Ngày 24/3, Bệnh viện Đa khoa Tân Yên (Bắc Ninh) thông tin, đơn vị vừa phẫu thuật thành công một trường hợp sản phụ sinh con nặng tới 5,4kg trên nền sẹo mổ lấy thai cũ, đây là tình huống được đánh giá có nguy cơ cao trong sản khoa.

Theo thông tin từ VietNamNet, sản phụ NT.M.P (25 tuổi) nhập viện khi thai đã đủ tháng và có dấu hiệu chuyển dạ. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định thai nhi có kích thước lớn bất thường, ước tính khoảng hơn 5kg, trong khi sản phụ có tiền sử mổ lấy thai.

Đây là yếu tố làm gia tăng nhiều nguy cơ như vỡ tử cung do áp lực lên sẹo mổ cũ, băng huyết sau sinh, khó khăn trong quá trình phẫu thuật do dính, đồng thời tiềm ẩn rủi ro cho trẻ như suy thai, hạ đường huyết hoặc chấn thương khi sinh.

Trước tình huống phức tạp, ê-kíp đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định mổ lấy thai ngay nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé. 

Kết quả, bé trai chào đời nặng 5,4kg trong tình trạng khỏe mạnh. Sản phụ ổn định, hồi phục tốt sau mổ và không ghi nhận biến chứng.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hiếm gặp do thai nhi có cân nặng lớn kết hợp với tiền sử mổ lấy thai, đòi hỏi quá trình theo dõi và xử trí chặt chẽ. 

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần khám thai định kỳ đầy đủ, tầm soát tiểu đường thai kỳ, kiểm soát cân nặng hợp lý và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Đặc biệt, những sản phụ có tiền sử mổ lấy thai cần được theo dõi tại các cơ sở y tế có chuyên môn để giảm thiểu rủi ro trong quá trình sinh nở.

Phát hiện thai nhi 5,4kg, ê-kíp họp bàn mổ khẩn - Ảnh 1
Ê-kíp mổ cho sản phụ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VnExpress, một sự việc tương tự vào ngày 5/9, đại diện bệnh viện cho biết đây là trẻ sơ sinh có cân nặng lớn nhất tại Khoa Sản từ trước đến nay. Sản phụ mang thai 41 tuần, chuyển dạ lần thứ 5 và có tiền sử đái tháo đường thai kỳ. Nhận thấy các nguy cơ tiềm ẩn cho cả mẹ và bé, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai khẩn cấp.

Sau sinh, bé trai có dấu hiệu thở khò khè, tím nhẹ môi và đã được chuyển sang Khoa Nhi để theo dõi. Hiện tại, sức khỏe của cả hai mẹ con đều đã ổn định.

Khai thác bệnh sử, sản phụ được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ nhưng chưa tuân thủ đầy đủ tư vấn, hướng dẫn và theo dõi của bác sĩ chuyên khoa sản. Kết quả thai nhi phát triển quá lớn, gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé, tăng nguy cơ biến chứng khi sinh và bệnh lý cho trẻ sau này.

Cân nặng của trẻ sơ sinh trung bình khoảng 2,8-3,5 kg nếu sinh đủ tháng. Một thai nhi nặng hơn 4 kg được gọi là thai to. Trẻ nặng cân cần được theo dõi sát sao, nguy cơ cao hạ đường huyết vì nhu cầu năng lượng nhiều hơn.

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