Người cha ngã quỵ khi con gái và cháu ngoại tử vong trong vụ cháy

Đời sống 24/03/2026 14:40

Ngày 24/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Bình Hưng Hòa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy làm hai mẹ con tử vong tại quán cơm chay ở đường Phạm Đăng Giảng.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 24/3, đường Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) phủ không khí tang thương sau vụ cháy tại căn nhà thuê rộng khoảng 100 m². Nơi từng là quán lẩu chay đông khách giờ chỉ còn đống đổ nát, mái tôn sập xuống, ám khói đen.

Vụ cháy thương tâm vào đêm 23/3 đã cướp đi sinh mạng của bà N.T.M.T. (SN 1978) và con gái N.T.T.Q. (SN 2017).

Người cha ngã quỵ khi con gái và cháu ngoại tử vong trong vụ cháy - Ảnh 1
Công an phong toả hiện trường vụ cháy quán chay khiến 2 mẹ con tử vong - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận tin dữ trong đêm, nhiều người thân bà T. liền chạy đến hiện trường với hy vọng không có chuyện xấu xảy ra với hai mẹ con. Hiện trường đám cháy được phong tỏa từ xa, những người thân đứng bên ngoài cầu nguyện.

Trong số đó, ông Tâm (SN 1957, cha ruột bà T.) không kìm được nước mắt, hướng về quán cơm chay, nơi con gái và cháu ngoại của ông còn ở trong.

Ông cho biết, nhà ông cách quán cơm chay của con gái khoảng 3km. Khoảng 22h ngày 23/3, ông được hàng xóm báo tin quán cơm bốc cháy nên vội vã chạy đến. Khi đến nơi, toàn bộ khu vực đã bị cảnh sát phong tỏa để làm nhiệm vụ, những người không phận sự không được vào bên trong.

Ông thấp thỏm, đứng ngồi không yên, lân la hỏi han từng hàng xóm, cán bộ công an tại hiện trường về tin con gái và cháu ngoại. Khi nghe họ còn mắc kẹt ở bên trong căn nhà, ông lặng người, liên tục chắp tay mong hai mẹ con tai qua nạn khỏi.

Người cha ngã quỵ khi con gái và cháu ngoại tử vong trong vụ cháy - Ảnh 2
Ông Tâm bật khóc khi nghe tin con gái và cháu ngoại tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Suốt nhiều giờ đồng hồ, người đàn ông đứng từ xa dõi mắt vào hiện trường, mong đợi tin tốt. Thế nhưng, chẳng có phép màu nào xảy ra. Khi hai xe cứu thương lần lượt đưa thi thể các nạn nhân đi qua trước mặt, người cha lúc này ngã quỵ, bật khóc.

“Thường ngày, tôi hay qua phụ chở rau cho con gái bán ăn. Sáng nay, tôi cũng ở đó đến gần trưa mới về. Không ngờ, chỉ một vụ cháy mà đã cướp đi sinh mạng của con gái và cháu tôi”, ông Tâm nghẹn giọng.

Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Đồng Nai

Vào khoảng 15 giờ ngày 23/3, Công an phường Trảng Dài tiếp nhận tin báo về vụ việc một nhóm học sinh đánh nhau trên địa bàn, kèm theo video clip bị quay lại và lan truyền trên mạng xã hội.

