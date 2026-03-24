Phát hiện quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng, TP.HCM bốc cháy, nhiều người dân phá cửa, dùng bình chữa cháy và vòi nước dập lửa để cứu nhưng bất thành; hai mẹ con được phát hiện tử vong trên gác.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 22 giờ ngày 23/3, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa (TPHCM), khiến hai mẹ con tử vong thương tâm.
Thời điểm xảy ra cháy, bên trong quán rộng khoảng 100 m² có hai mẹ con (48 tuổi và 10 tuổi) đang ngủ ở khu vực phía sau.
Phát hiện khói lửa, người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ quán.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa, ngăn cháy lan.
Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng kiểm tra bên trong và phát hiện hai nạn nhân đã tử vong trong phòng ngủ.
Theo thông tin từ VnExpress, anh Minh, sống gần hiện trường cho biết, khi cháy căn nhà đóng cửa. Trước lối vào nhà đặt nhiều bàn ghế, tủ kính khiến việc tiếp cận bên trong gặp khó khăn. Anh cùng hàng xóm mang bình chữa cháy đến xịt từ ở ngoài vì không thể mở cửa.
"Tôi thấy lửa đỏ rực ở giữa nhà, phát ra tiếng nổ nhưng không có cách để phá cửa vào trong", anh Minh nói.
Sau chừng 20 phút, nhiều xe chữa cháy cùng hơn 20 chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa kéo vòi rồng dập lửa, chống cháy lan. Khi hỏa hoạn được khống chế, cảnh sát tiến vào kiểm tra phát hiện hai nạn nhân tử vong ở khu vực phòng ngủ.
Theo người dân, hai vợ chồng quê Đồng Tháp, đến thuê mặt bằng mở quán cơm chay từ cuối năm 2021. Quán hoạt động từ 5h-21h, thuê một phụ nữ phụ bán, người này hết giờ làm về nhà. Khi xảy ra sự cố, người chồng không có mặt ở nhà.
UBND phường Bình Hưng Hòa đang có kế hoạch hỗ trợ gia đình lo hậu sự.