Danh tính người phụ nữ tạo 'vỏ bọc' thành đạt để lừa đảo hơn 14 tỷ đồng

Ngày 23/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1989, trú xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dựa vào điều tra, năm 2013, Vi đứng ra làm chủ hụi và tham gia kinh doanh bất động sản, cho người dân vay tiền đáo hạn ngân hàng. Thời gian đầu, việc làm ăn của đối tượng thuận lợi nên được nhiều người tin tưởng góp hụi và cho vay tiền để lấy lãi.

Đến tháng 1/2023, do làm ăn thua lỗ trong kinh doanh bất động sản, Vi rơi vào tình trạng nợ nần khoảng 12 tỷ đồng và không còn khả năng chi trả. Để vay mượn tiền của người khác, người phụ nữ này vẫn tạo dựng hình ảnh thành đạt để huy động tiền của người dân.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Tường Vi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, đối tượng còn lập ra nhiều dây hụi khống chiếm đoạt và sử dụng số tiền này để trả nợ. Bằng thủ đoạn trên, giai đoạn 2023-2025, Nguyễn Thị Tường Vi đã chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của nhiều người. Các bị hại của Vi chủ yếu là bà con, họ hàng, người thân quen.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia các giao dịch vay mượn tiền hoặc góp hụi. Khi cho vay số tiền lớn, cần tìm hiểu kỹ mục đích sử dụng, khả năng trả nợ và kiểm chứng thông tin.

Khi phát hiện có dấu hiệu bị lừa đảo hoặc xảy ra tình trạng vỡ hụi, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được giải quyết theo quy định, tránh tự ý xử lý gây mất an ninh, trật tự.

