Thông tin MỚI vụ giáo viên mầm non tát trẻ 3 tuổi trước mặt bạn

Đời sống 23/03/2026 13:05

Tối 21/1, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một giáo viên mầm non có hành vi đánh trẻ nhỏ tại khu vực sân chơi, khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tối 21/1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một giáo viên mầm non có hành vi tát trẻ nhỏ tại khu vực sân chơi. Sự việc này đã được một phụ huynh phát hiện trên camera và ghi lại rồi phản ánh lên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng bất bình.

Vào 9h20 ngày 21/1, trong giờ hoạt động ngoài trời tại sảnh A đã xảy ra sự việc liên quan đến hành vi chưa chuẩn mực trong ứng xử sư phạm của một giáo viên đối với trẻ.

Cụ thể, trong giờ hoạt động nhận biết một vài trẻ trong lớp có hành động nghịch ngợm, leo trèo lên bàn. Do bức xúc vì các trẻ có hành vi mất an toàn, cô N.T.B. (giáo viên chủ nhiệm lớp Chích Bông), sau giờ dạy đã gọi 4 bạn nhỏ vào ngôi nhà đồ chơi để nhắc nhở.

Cũng theo báo cáo, do cô N.T.B. mất bình tĩnh, nên đã tác động vào má, chân 4 bé.

Thông tin MỚI vụ giáo viên mầm non tát trẻ 3 tuổi trước mặt bạn - Ảnh 1

Sự việc trên xảy ra tại Trường Mầm non Sunflower, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.

 

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi nắm bắt được thông tin, nhà trường đã tổ chức họp và quyết định đình chỉ công tác đối với giáo viên N.T.B. Đồng thời khẳng định sẽ không bao che, dung túng cho hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo và coi đây là bài học để nhà trường rút kinh nghiệm, cũng như rà soát lại công tác quản lý, giám sát đội ngũ giáo viên.

Nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh với lớp Chích Bông trực tiếp trao đổi, lắng nghe ý kiến, giải đáp thắc mắc của phụ huynh một cách minh bạch, thẳng thắn.

8 lao động Việt gặp nạn, 4 người tử vong, mất tích tại Nhật

8 lao động Việt gặp nạn, 4 người tử vong, mất tích tại Nhật

Cảnh sát biển tỉnh Fukui, miền trung Nhật Bản cho biết họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 2h45 ngày 21/3 về nhóm 8 lao động người Việt gặp nạn do sóng lớn khi đang câu cá ở khu vực đê chắn sóng ra tháp hải đăng Mikuni. Giới chức địa phương trước đó đã dựng biển báo "cấm vào" ở khu vực đê chắn sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   giáo viên mầm non tát trẻ tin moi đánh trẻ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 7 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong