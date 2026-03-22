Cứu 3 trẻ nhập viện sau khi ăn cá ủ chua, thuốc giải độc đắt tới 200 triệu đồng

Đời sống 22/03/2026 22:37

Ngày 21/3, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho hay hai bệnh nhi bị ngộ độc botulinum đã hồi phục sức khỏe và xuất viện sau 12 ngày điều trị tích cực.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 21/3, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho hay hai bệnh nhi bị ngộ độc botulinum đã hồi phục sức khỏe và xuất viện sau 12 ngày điều trị tích cực. Đây là 2 trong 3 em nhỏ trong cùng một gia đình cùng ăn món cá ủ chua và nhập viện trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc botulinum nặng.

Các bác sĩ đã sử dụng thuốc giải độc tố botulinum do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp. Sau quá trình điều trị tích cực, các bệnh nhi đã cai máy thở thành công, tự thở trở lại, sức khỏe phục hồi dần qua từng ngày. Đến thời điểm xuất viện, hai em đã ổn định sức khỏe và sinh hoạt bình thường.

 

Theo Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, việc tiếp cận kịp thời thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent cùng quá trình hồi sức tích cực đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống bệnh nhân.

Hiện tại, bệnh nhi còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cũng có diễn biến sức khỏe tích cực và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Cứu 3 trẻ nhập viện sau khi ăn cá ủ chua, thuốc giải độc đắt tới 200 triệu đồng - Ảnh 1
Hai bệnh nhi đã được xuất viện sau 12 ngày điều trị tích cực

Theo thông tin từ VietNamNet, một thách thức lớn trong điều trị ngộ độc botulinum là thuốc giải độc đặc hiệu Botulinum Antitoxin (BAT) rất hiếm và đắt đỏ. Theo thông tin từ ngành y tế, loại thuốc này hiện chưa có sẵn tại nhiều cơ sở trong nước và thường phải được Tổ chức Y tế Thế giới điều phối khẩn cấp từ kho dự trữ quốc tế tại Geneva. Mỗi lọ thuốc có giá khoảng 8.000 USD và cần vận chuyển nhanh chóng để kịp thời điều trị cho bệnh nhân.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho biết, hiện chưa có loại thuốc nào thay thế được BAT. TNếu được sử dụng trong “thời gian vàng” từ 48-72 giờ sau khi xuất hiện triệu chứng, trường hợp thở máy 1-2 ngày thì chỉ cần 5-7 ngày là bệnh nhân có thể bỏ được máy thở, tập vật lý trị liệu sớm hồi phục, trở lại cuộc sống thường ngày. Ngược lại, nếu phát hiện muộn, việc điều trị sẽ phức tạp, kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tuy nhiên, do số ca mắc không nhiều và chi phí cao, các bệnh viện khó có thể chủ động dự trữ loại thuốc này. Đây cũng là lý do khiến việc phòng ngừa đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Cứu 3 trẻ nhập viện sau khi ăn cá ủ chua, thuốc giải độc đắt tới 200 triệu đồng - Ảnh 2
Thuốc giải độc BAT điều trị ngộ độc botulinum

PGS Thịnh cho biết, những thực phẩm có nguy cơ cao bao gồm: Đồ hộp tự chế, cá và thịt ủ chua, mắm, dưa cà muối, pate, xúc xích hoặc các thực phẩm đóng kín, bảo quản lâu ngày. Để giảm nguy cơ, người dân cần tuân thủ nguyên tắc an toàn thực phẩm, không sử dụng các sản phẩm có dấu hiệu phồng, móp, rỉ sét hoặc có mùi lạ. Đồng thời, nên đun sôi hoặc hấp thực phẩm đóng hộp ít nhất 10 phút trước khi ăn để phá hủy độc tố.

Đặc biệt, khi xuất hiện các triệu chứng như sụp mi, yếu cơ, khó nuốt, khó nói sau khi ăn các thực phẩm nghi ngờ, người dân cần đến cơ sở y tế ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

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