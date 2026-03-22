Cứu 3 trẻ nhập viện sau khi ăn cá ủ chua, thuốc giải độc đắt tới 200 triệu đồng

Đời sống 22/03/2026 22:37

Ngày 21/3, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho hay hai bệnh nhi bị ngộ độc botulinum đã hồi phục sức khỏe và xuất viện sau 12 ngày điều trị tích cực.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 21/3, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho hay hai bệnh nhi bị ngộ độc botulinum đã hồi phục sức khỏe và xuất viện sau 12 ngày điều trị tích cực. Đây là 2 trong 3 em nhỏ trong cùng một gia đình cùng ăn món cá ủ chua và nhập viện trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc botulinum nặng.

Các bác sĩ đã sử dụng thuốc giải độc tố botulinum do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp. Sau quá trình điều trị tích cực, các bệnh nhi đã cai máy thở thành công, tự thở trở lại, sức khỏe phục hồi dần qua từng ngày. Đến thời điểm xuất viện, hai em đã ổn định sức khỏe và sinh hoạt bình thường.

 

Theo Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, việc tiếp cận kịp thời thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent cùng quá trình hồi sức tích cực đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống bệnh nhân.

Hiện tại, bệnh nhi còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cũng có diễn biến sức khỏe tích cực và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Hai bệnh nhi đã được xuất viện sau 12 ngày điều trị tích cực

Theo thông tin từ VietNamNet, một thách thức lớn trong điều trị ngộ độc botulinum là thuốc giải độc đặc hiệu Botulinum Antitoxin (BAT) rất hiếm và đắt đỏ. Theo thông tin từ ngành y tế, loại thuốc này hiện chưa có sẵn tại nhiều cơ sở trong nước và thường phải được Tổ chức Y tế Thế giới điều phối khẩn cấp từ kho dự trữ quốc tế tại Geneva. Mỗi lọ thuốc có giá khoảng 8.000 USD và cần vận chuyển nhanh chóng để kịp thời điều trị cho bệnh nhân.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nguyên cho biết, hiện chưa có loại thuốc nào thay thế được BAT. TNếu được sử dụng trong “thời gian vàng” từ 48-72 giờ sau khi xuất hiện triệu chứng, trường hợp thở máy 1-2 ngày thì chỉ cần 5-7 ngày là bệnh nhân có thể bỏ được máy thở, tập vật lý trị liệu sớm hồi phục, trở lại cuộc sống thường ngày. Ngược lại, nếu phát hiện muộn, việc điều trị sẽ phức tạp, kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tuy nhiên, do số ca mắc không nhiều và chi phí cao, các bệnh viện khó có thể chủ động dự trữ loại thuốc này. Đây cũng là lý do khiến việc phòng ngừa đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Thuốc giải độc BAT điều trị ngộ độc botulinum

PGS Thịnh cho biết, những thực phẩm có nguy cơ cao bao gồm: Đồ hộp tự chế, cá và thịt ủ chua, mắm, dưa cà muối, pate, xúc xích hoặc các thực phẩm đóng kín, bảo quản lâu ngày. Để giảm nguy cơ, người dân cần tuân thủ nguyên tắc an toàn thực phẩm, không sử dụng các sản phẩm có dấu hiệu phồng, móp, rỉ sét hoặc có mùi lạ. Đồng thời, nên đun sôi hoặc hấp thực phẩm đóng hộp ít nhất 10 phút trước khi ăn để phá hủy độc tố.

Đặc biệt, khi xuất hiện các triệu chứng như sụp mi, yếu cơ, khó nuốt, khó nói sau khi ăn các thực phẩm nghi ngờ, người dân cần đến cơ sở y tế ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Cháy lớn tại quán 'hát cho nhau nghe' ở Hà Nội, khách chạy thoát ra ngoài

Cháy lớn tại quán 'hát cho nhau nghe' ở Hà Nội, khách chạy thoát ra ngoài

Quán cafe ca nhạc rộng hàng trăm mét vuông trên phố Định Công Hạ, phường Định Công, bốc cháy ngùn ngụt tối 19/3.

Xem thêm
Từ khóa:   cá ủ chua ngộ độc botulinum Thuốc giải độc BAT điều trị ngộ độc botulinum

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son sau ngày 23/4/2026, 3 con giáp 'kết thân với thần Tài', công danh bừng sáng, tiền tài tràn vào nhà, nhập hội đại gia bạc tỷ

Vận đỏ như son sau ngày 23/4/2026, 3 con giáp 'kết thân với thần Tài', công danh bừng sáng, tiền tài tràn vào nhà, nhập hội đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Cắn răng lấy chồng U50, đêm tân hôn bố mẹ chồng phải đập cửa liên tục, sự thật bên trong khiến cả nhà "đỏ mặt" ngượng ngùng

Cắn răng lấy chồng U50, đêm tân hôn bố mẹ chồng phải đập cửa liên tục, sự thật bên trong khiến cả nhà "đỏ mặt" ngượng ngùng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 24/3/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 24/3/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 23/3/2026, Thần Tài điểm 'sổ vàng', 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng ngày mai, thứ Hai 23/3/2026, Thần Tài điểm 'sổ vàng', 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nghe chồng thú nhận bí mật động trời giữa cơn mưa lớn, tôi rụng rời tay chân rồi bỏ nhà đi lặp tức

Nghe chồng thú nhận bí mật động trời giữa cơn mưa lớn, tôi rụng rời tay chân rồi bỏ nhà đi lặp tức

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Dương Tử tuyên bố sẽ khởi kiện khi bị giả mạo khuôn mặt bằng AI

Dương Tử tuyên bố sẽ khởi kiện khi bị giả mạo khuôn mặt bằng AI

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Hai 23/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, Mão - Thân vận trình ảm đạm, công việc khó khăn muôn phần

Tử vi thứ Hai 23/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, Mão - Thân vận trình ảm đạm, công việc khó khăn muôn phần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Bác sĩ cảnh báo 3 tác hại trước trào lưu ẩm thực 'ăn hoa như ăn rau'

Bác sĩ cảnh báo 3 tác hại trước trào lưu ẩm thực 'ăn hoa như ăn rau'

Sức khỏe 1 giờ 47 phút trước
Sản phụ 60 tuổi sinh bé trai nặng 2,8kg

Sản phụ 60 tuổi sinh bé trai nặng 2,8kg

Sức khỏe 1 giờ 50 phút trước
Cứu 3 trẻ nhập viện sau khi ăn cá ủ chua, thuốc giải độc đắt tới 200 triệu đồng

Cứu 3 trẻ nhập viện sau khi ăn cá ủ chua, thuốc giải độc đắt tới 200 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 22/3/2026: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/3/2026: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 22/3/2026, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 22/3/2026, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/3/2026), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/3/2026), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xuất hiện giông lốc, mưa đá dữ dội ở Phú Thọ

Xuất hiện giông lốc, mưa đá dữ dội ở Phú Thọ

Nghi phạm sát hại người nước ngoài trong khách sạn bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất

Nghi phạm sát hại người nước ngoài trong khách sạn bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thanh Hóa: Cảnh báo tình trạng vi phạm quy định an toàn thực phẩm, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng

Thanh Hóa: Cảnh báo tình trạng vi phạm quy định an toàn thực phẩm, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng

Gia Lai: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở rẫy cà phê

Gia Lai: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở rẫy cà phê

Vincom Retail cùng đối tác đón đầu xu hướng, đưa bán lẻ Việt Nam bước vào kỷ nguyên trải nghiệm mới

Vincom Retail cùng đối tác đón đầu xu hướng, đưa bán lẻ Việt Nam bước vào kỷ nguyên trải nghiệm mới

Bắt quả tang nam thanh niên dùng điện thoại lén nhà vệ sinh nữ ở Hà Nội

Bắt quả tang nam thanh niên dùng điện thoại lén nhà vệ sinh nữ ở Hà Nội