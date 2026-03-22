Nghi phạm sát hại người nước ngoài trong khách sạn bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất

Đời sống 22/03/2026 20:45

Liên quan đến vụ người đàn ông nước ngoài tử vong tại khách sạn ở phường An Lạc, Công an TPHCM đang lấy lời khai Hu Yong Chao (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) để làm rõ động cơ gây án.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 21/3, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM tiến hành bắt giữ nghi phạm Hu YongChao (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) khi người này đang làm thủ tục lên máy bay.

Hu YongChao bị xác định là nghi phạm giết một người quốc tịch nước ngoài khác vào chiều 20/3 tại khách sạn T.H. (đường số 33, phường An Lạc).

 

Nghi phạm sát hại người nước ngoài trong khách sạn bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1

Lực lượng công an phối hợp bắt giữ Hu YongChao - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi phát hiện nạn nhân người nước ngoài bị sát hại với thương tích trên cơ thể tại khách sạn T.H., Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ khác để điều tra truy xét. Công an xác định Hu YongChao là nghi phạm nên tổ chức truy bắt và thông báo cho nhiều đơn vị khác đề nghị phối hợp.

Tiếp nhận thông tin, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra xác minh thì phát hiện Hu YongChao làm thủ tục để lên chuyến bay đi từ Tân Sơn Nhất đến Sơn Đông – Trung Quốc.

Trích xuất camera an ninh tại các khu vực, lực lượng công an phát hiện Hu YongChao đang có mặt tại quán cà phê ở tầng 2, nhà ga T2 sân bay Tân Sơn Nhất. 

Nghi phạm sát hại người nước ngoài trong khách sạn bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 2
Nghi phạm Hu Yong Chao - Ảnh: Báo Dân trí

Qua đấu tranh, Hu YongChao thừa nhận hành vi giết người nước ngoài tại khách sạn T.H. như nói trên. Từ khai báo của Hu YongChao, công an thu giữ hung khí gây án, là lưỡi dao mà nghi phạm này cất giấu trên nóc tủ đựng đồ uống của một quán ăn.

Nghi phạm Hu YongChao cùng vật chứng liên quan được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM để mở rộng điều tra, xử lý.

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