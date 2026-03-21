Sập giàn giáo công trình trường học, 3 công nhân thương vong

Đời sống 21/03/2026 05:15

Theo thông tin từ VnExpress, tối 20/3, UBND phường Bắc Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 1 người tử vong và 2 người bị thương. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong. Mỗi nạn nhân bị thương được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Vào khoảng 11h15 cùng ngày, khi đang thi công hạng mục nhà lớp học tại Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (TDP Tân Tiến, phường Bắc Gia Nghĩa), 3 công nhân bất ngờ bị rơi từ giàn giáo xuống đất.

Sập giàn giáo công trình trường học, 3 công nhân thương vong - Ảnh 1
Khu vực xảy ra tai nạn lao động - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ tai nạn khiến ông Đ.V.L. (43 tuổi) tử vong, hai anh L.V.K. (31 tuổi) và T.N.T. (27 tuổi) bị đa chấn thương. Cả 3 nạn nhân cùng trú tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan đã đưa 2 nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông. Hiện tại, sức khỏe của 2 người này đang dần ổn định.

Chủ đầu tư dự án nhà lớp học và hạ tầng kỹ thuật của Trường THCS Nguyễn Chí Thanh là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Gia Nghĩa. Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Vạn Thịnh Đắk Nông là đơn vị thi công; Công ty TNHH MTV Hoàng Thạch Đắk Nông chịu trách nhiệm giám sát dự án.

 

