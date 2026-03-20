Danh tính nữ sinh viên tử vong trong phòng trọ, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Đời sống 20/03/2026 07:30

Một nữ sinh viên tử vong tại phòng trọ ở phường An Cựu đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 19/3, cơ quan chức năng tại TP Huế đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một nữ sinh được phát hiện tử vong trong phòng trọ trên địa bàn phường An Cựu.

Nạn nhân được xác định là em C.L.V.T (20 tuổi, quê TP Đà Nẵng), sinh viên một trường đại học tại TP Huế.

Danh tính nữ sinh viên tử vong trong phòng trọ, tiết lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1
Thi thể nạn nhân được đưa về quê để lo hậu sự - Ảnh : VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 8h30 cùng ngày, do nhiều lần gọi điện không được, một người bạn học cùng lớp đã đến phòng trọ của T. để kiểm tra.

Khi mở cửa, người này bàng hoàng phát hiện nữ sinh đã tử vong trên nền nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

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