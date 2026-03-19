NÓNG: Chồng không cho vợ đi làm, truyền bá tư tưởng trọng nam khinh nữ sẽ bị phạt nặng từ tháng 5/2026

Đời sống 19/03/2026 13:51

Chồng cấm vợ đi làm để có thu nhập cho gia đình vì lý do giới tính bị xử phạt thế nào?

Theo thông tin từ báo Lao Động, nhị định 76/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 125/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bình đẳng giới đã tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong gia đình, trong đó có hành vi cản trở vợ/chồng tham gia lao động tạo thu nhập.

Theo Nghị định này, từ ngày 1-5 tới, toàn bộ các hành vi vi phạm bình đẳng giới trong gia đình, trong đó có hành vi cản trở thành viên gia đình tham gia lao động tạo thu nhập vì định kiến giới (như chồng không cho vợ đi làm hoặc ngược lại) bị xử phạt với mức cao hơn trước đây, cụ thể:

 

Như vậy, tất cả các nhóm hành vi trong gia đình đều được tăng mức xử phạt, trong đó nhóm hành vi cơ bản (như không cho đi làm, không cho sử dụng tài sản) tăng gần gấp đôi; Nhóm hành vi nghiêm trọng và dùng vũ lực tăng mạnh hơn, lên đến 15 triệu đồng.

NÓNG: Chồng không cho vợ đi làm, truyền bá tư tưởng trọng nam khinh nữ sẽ bị phạt nặng từ tháng 5/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, hành vi truyền bá tư tưởng, phong tục lạc hậu phân biệt giới, trọng nam khinh nữ cũng bị phạt đến 15 triệu đồng.

Điều 4 Nghị định 76/2026/NĐ-CP quy định, các hành vi liên quan đến việc tuyên truyền, phổ biến nội dung mang tính phân biệt đối xử về giới sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, với mức tiền từ 10-15 triệu đồng.

Cụ thể, các hành vi bị xử phạt bao gồm việc sáng tác, lưu hành, xuất bản hoặc cho phép xuất bản các tác phẩm, văn hóa phẩm có nội dung cổ vũ, tuyên truyền định kiến giới hoặc phân biệt đối xử về giới dưới bất kỳ hình thức nào. Bên cạnh đó, hành vi truyền bá tư tưởng, phong tục, tập quán lạc hậu mang tính phân biệt đối xử về giới cũng thuộc diện bị xử lý.

Ngoài phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động từ 3-6 tháng đối với hành vi lưu hành, xuất bản hoặc cho phép xuất bản các nội dung vi phạm.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, người vi phạm buộc phải tháo dỡ, sửa đổi, thay thế hoặc đính chính các tác phẩm, văn hóa phẩm có nội dung định kiến giới. Trường hợp không thực hiện, các sản phẩm này sẽ bị buộc tiêu hủy. Đồng thời, cá nhân, tổ chức vi phạm cũng phải nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Đối với các hành vi quảng cáo có nội dung định kiến giới, việc xử phạt sẽ được thực hiện theo quy định của Chính phủ trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

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