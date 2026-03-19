NÓNG: Danh tính đối tượng buôn bán 'thuốc nam gia truyền', hơn 2.000 sản phẩm trôi nổi đã đến tay người dân

Đời sống 19/03/2026 07:30

Lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can các trường hợp sản xuất, buôn bán “thuốc nam gia truyền”.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Công an tỉnh Điện Biên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số cá nhân về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Trong vụ việc thứ nhất, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Phàng Thị Sua (sinh năm 1993, trú tại xã Pu Nhi). Dù không có chuyên môn hay được đào tạo về y học cổ truyền, đối tượng này vẫn tự ý thu hái các loại cây rừng, băm nhỏ, phơi khô rồi phối trộn, sau đó đóng gói thành sản phẩm. Những gói “thuốc” này được quảng cáo là có thể chữa nhiều bệnh như dạ dày, phụ khoa và được rao bán trên các nền tảng mạng xã hội.

Mặc dù không có chuyên môn, không được đào tạo về y học cổ truyền nhưng Phàng Thị Sua đã thu hái nhiều loại cây rừng, băm, phơi khô, trộn lẫn, đóng gói rồi quảng cáo là “thuốc nam” chữa các bệnh dạ dày, phụ khoa… và rao bán trên các nền tảng mạng xã hội.

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng cấm” liên quan đến Giàng A Cu (SN 1990, trú tại xã Na Son).

Tại thời điểm khám xét nơi ở ngày 23.6.2025, đối tượng không được đào tạo, không có chứng chỉ hành nghề y dược nhưng đã tự thu hái các loại cây rừng, phối trộn, đóng gói thành các sản phẩm được quảng cáo là thuốc chữa bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung “Gậu Sua”, thuốc chữa bệnh dạ dày “Phềnh Mông Giàng” và bán trên nền tảng mạng xã hội.

Cả 2 đối tượng đã bán được hơn 2.000 sản phẩm cho người mua tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

NÓNG: Danh tính đối tượng buôn bán 'thuốc nam gia truyền', hơn 2.000 sản phẩm trôi nổi đã đến tay người dân - Ảnh 1NÓNG: Danh tính đối tượng buôn bán 'thuốc nam gia truyền', hơn 2.000 sản phẩm trôi nổi đã đến tay người dân - Ảnh 2
Số thuốc nam gia truyền chưa được cấp phép

Theo thông tin từ VOV, Giàng A Cu (sinh năm 1990, trú tại xã Na Son) cũng bị khởi tố với hành vi tương tự. Qua khám xét, lực lượng chức năng xác định đối tượng không có chứng chỉ hành nghề y dược nhưng vẫn tự sản xuất các sản phẩm được quảng cáo là thuốc chữa bệnh, gồm: “Gậu Sua” – được giới thiệu chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung; “Phềnh Mông Giàng” – được quảng cáo hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày.

 

Các sản phẩm này đều được tự thu hái, phối trộn từ cây rừng, đóng gói thủ công và bán qua mạng xã hội mà không qua kiểm định chất lượng hay cấp phép lưu hành.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã bán ra thị trường hơn 2.000 sản phẩm cho người dân tại nhiều tỉnh, thành phố.

Đáng lo ngại, việc quảng cáo thường sử dụng các cụm từ như “gia truyền”, “hiệu quả cao”, “chữa dứt điểm” để tạo niềm tin, khiến nhiều người bệnh tin tưởng và mua sử dụng mà không có sự tư vấn của bác sĩ.

Hiện các vụ việc đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan chức năng cũng đề nghị những người đã mua và sử dụng các sản phẩm nói trên chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

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