NÓNG: Danh tính đối tượng buôn bán 'thuốc nam gia truyền', hơn 2.000 sản phẩm trôi nổi đã đến tay người dân

Đời sống 19/03/2026 07:30

Lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can các trường hợp sản xuất, buôn bán “thuốc nam gia truyền”.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Công an tỉnh Điện Biên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số cá nhân về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Trong vụ việc thứ nhất, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Phàng Thị Sua (sinh năm 1993, trú tại xã Pu Nhi). Dù không có chuyên môn hay được đào tạo về y học cổ truyền, đối tượng này vẫn tự ý thu hái các loại cây rừng, băm nhỏ, phơi khô rồi phối trộn, sau đó đóng gói thành sản phẩm. Những gói “thuốc” này được quảng cáo là có thể chữa nhiều bệnh như dạ dày, phụ khoa và được rao bán trên các nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng cấm” liên quan đến Giàng A Cu (SN 1990, trú tại xã Na Son).

Tại thời điểm khám xét nơi ở ngày 23.6.2025, đối tượng không được đào tạo, không có chứng chỉ hành nghề y dược nhưng đã tự thu hái các loại cây rừng, phối trộn, đóng gói thành các sản phẩm được quảng cáo là thuốc chữa bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung “Gậu Sua”, thuốc chữa bệnh dạ dày “Phềnh Mông Giàng” và bán trên nền tảng mạng xã hội.

Cả 2 đối tượng đã bán được hơn 2.000 sản phẩm cho người mua tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Số thuốc nam gia truyền chưa được cấp phép

Giàng A Cu (sinh năm 1990, trú tại xã Na Son) cũng bị khởi tố với hành vi tương tự. Qua khám xét, lực lượng chức năng xác định đối tượng không có chứng chỉ hành nghề y dược nhưng vẫn tự sản xuất các sản phẩm được quảng cáo là thuốc chữa bệnh, gồm: "Gậu Sua" – được giới thiệu chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung; "Phềnh Mông Giàng" – được quảng cáo hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày.

 

Các sản phẩm này đều được tự thu hái, phối trộn từ cây rừng, đóng gói thủ công và bán qua mạng xã hội mà không qua kiểm định chất lượng hay cấp phép lưu hành.

Đáng lo ngại, việc quảng cáo thường sử dụng các cụm từ như “gia truyền”, “hiệu quả cao”, “chữa dứt điểm” để tạo niềm tin, khiến nhiều người bệnh tin tưởng và mua sử dụng mà không có sự tư vấn của bác sĩ.

Hiện các vụ việc đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan chức năng cũng đề nghị những người đã mua và sử dụng các sản phẩm nói trên chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Vỡ ối lúc nửa đêm, sản phụ 19 tuổi sinh con ngay trong phòng trọ

Vỡ ối lúc nửa đêm, sản phụ 19 tuổi sinh con ngay trong phòng trọ

Sản phụ sinh con tại phòng trọ khi chờ taxi, may mắn được hàng xóm hỗ trợ kịp thời nên mẹ con sức khỏe ổn định.

Xem thêm
Từ khóa:   thuốc nam gia truyền thuốc giả tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 4 ngày liên tiếp (20, 21, 22 và 23/3/2026), 3 con giáp tiền lũ lượt chui vào két, buôn may bán đắt, lãi mẹ đẻ lãi con, đã Phú Quý lại an nhàn

Tử vi 4 ngày liên tiếp (20, 21, 22 và 23/3/2026), 3 con giáp tiền lũ lượt chui vào két, buôn may bán đắt, lãi mẹ đẻ lãi con, đã Phú Quý lại an nhàn

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 19/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 19/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 19/3/2026, 3 con giáp Phát Tài không ngừng, giàu nứt đố đổ vách, tiền vào tới tấp, Phú Quý vô tận

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/3/2026, 3 con giáp Phát Tài không ngừng, giàu nứt đố đổ vách, tiền vào tới tấp, Phú Quý vô tận

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 19/3/2026, nghênh ngang đón tài lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 19/3/2026, nghênh ngang đón tài lộc, rủng rỉnh túi tiền đầy, may mắn trên mọi phương diện

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
NÓNG: Danh tính đối tượng buôn bán 'thuốc nam gia truyền', hơn 2.000 sản phẩm trôi nổi đã đến tay người dân

NÓNG: Danh tính đối tượng buôn bán 'thuốc nam gia truyền', hơn 2.000 sản phẩm trôi nổi đã đến tay người dân

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Nữ sinh viên ở Hà Nội mất hơn 800 triệu đồng vì chiêu lừa đảo quen thuộc

Nữ sinh viên ở Hà Nội mất hơn 800 triệu đồng vì chiêu lừa đảo quen thuộc

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may hiếm có, 'gánh tiền còng lưng', trúng số độc đắc, chuyển vận sang giàu viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may hiếm có, 'gánh tiền còng lưng', trúng số độc đắc, chuyển vận sang giàu viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Đúng ngày mai, thứ Sáu 20/3/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Lưu Hiểu Khánh bị tố xây dựng biệt thự trái phép, công trình này đến nay vẫn chưa được xử lý

Lưu Hiểu Khánh bị tố xây dựng biệt thự trái phép, công trình này đến nay vẫn chưa được xử lý

Sao quốc tế 3 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Sáu 20/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Sáu 20/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/3/2026: Tiếp tục lao xuống, người mua vẫn lỗ vì chênh lệch giá mua bán

Giá vàng hôm nay, ngày 18/3/2026: Tiếp tục lao xuống, người mua vẫn lỗ vì chênh lệch giá mua bán

TPHCM: Bắt chủ cơ sở không phép lừa chữa bệnh tóc của hơn 50 người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

TPHCM: Bắt chủ cơ sở không phép lừa chữa bệnh tóc của hơn 50 người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Danh tính người đàn ông hành hung nữ shipper tại TP.HCM: Lời khai gây bất ngờ

Danh tính người đàn ông hành hung nữ shipper tại TP.HCM: Lời khai gây bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 19/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng SJC 'bốc hơi' gần 5 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 19/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng SJC 'bốc hơi' gần 5 triệu đồng sau một đêm

Nữ sinh viên ở Hà Nội mất hơn 800 triệu đồng vì chiêu lừa đảo quen thuộc

Nữ sinh viên ở Hà Nội mất hơn 800 triệu đồng vì chiêu lừa đảo quen thuộc

Động thái MỚI NHẤT của người sáng lập dự án Nuôi em - Hoàng Hoa Trung

Động thái MỚI NHẤT của người sáng lập dự án Nuôi em - Hoàng Hoa Trung

Vỡ ối lúc nửa đêm, sản phụ 19 tuổi sinh con ngay trong phòng trọ

Vỡ ối lúc nửa đêm, sản phụ 19 tuổi sinh con ngay trong phòng trọ

NÓNG: Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

NÓNG: Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

NÓNG: Thực phẩm chức năng giảm cân chứa chất cực độc được bán trên mạng

NÓNG: Thực phẩm chức năng giảm cân chứa chất cực độc được bán trên mạng