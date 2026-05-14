Nhậm Mẫn và Đổng Tư Thành gây sốt vì phản ứng hóa học quá bùng nổ trong Lương Thần Mỹ Cẩm

Sao quốc tế 14/05/2026 06:30

Những ngày gần đây, cái tên Nhậm Mẫn và Đổng Tư Thành trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bộ phim cổ trang Lương Thần Mỹ Cẩm phát sóng.

Trong phim, Nhậm Mẫn vào vai Cố Cẩm Triêu, còn Đổng Tư Thành đảm nhận vai Diệp Hạn. Mối quan hệ của hai nhân vật được xây dựng theo hướng vừa đối đầu vừa âm thầm quan tâm, liên tục xuất hiện những màn đối đáp căng thẳng nhưng lại chứa nhiều cảm xúc khó gọi tên. Chính kiểu tương tác "ngoài lạnh trong nóng" này khiến nhiều khán giả liên tưởng đến màu sắc của các tác phẩm văn học cổ điển, thậm chí gọi đây là phiên bản "đảo giới tính" của kiểu chuyện tình giàu chất bi kịch và giằng xé.

Nhiều phân đoạn giữa Nhậm Mẫn và Đổng Tư Thành nhanh chóng viral trên các nền tảng video ngắn. Từ cảnh đối đầu giữa trời tuyết đến khoảnh khắc nhân vật vô thức chạm nhẹ vào tóc đối phương, khán giả cho rằng cả hai tạo được cảm giác gần gũi và tiết chế cảm xúc khá tốt. Thay vì những cảnh tình cảm quá phô trương, cặp đôi ghi điểm nhờ ánh mắt, khoảng lặng và nhịp tương tác tự nhiên.

Không ít ý kiến nhận xét phản ứng hóa học giữa Nhậm Mẫn và Đổng Tư Thành mang cảm giác rất đời thường, đủ để người xem tin vào mối liên kết giữa hai nhân vật. Một số khán giả còn cho rằng sự ăn ý của cả hai thậm chí vượt khỏi khuôn khổ một cặp đôi phụ thông thường trong phim cổ trang.

Nhậm Mẫn và Đổng Tư Thành gây sốt vì phản ứng hóa học quá bùng nổ trong Lương Thần Mỹ Cẩm - Ảnh 1

Chủ đề "Nhậm Mẫn - Đổng Tư Thành tái hợp lần hai" nhanh chóng leo top thảo luận trên Weibo với lượng đọc vượt mốc hàng chục triệu chỉ sau thời gian ngắn. Nhiều người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận kêu gọi các nền tảng sản xuất tiếp tục mời cả hai hợp tác trong dự án mới, đặc biệt là phim hiện đại hoặc thanh xuân học đường.

Theo truyền thông Trung Quốc, một phần lý do khiến khán giả cảm nhận rõ sự tự nhiên giữa hai diễn viên đến từ mối liên hệ ngoài đời. Đổng Tư Thành là đàn anh của Nhậm Mẫn tại trường Trung học trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh. Cả hai quen biết từ sớm nên khi hợp tác không tạo cảm giác xa lạ hay gượng ép.

Trong các video hậu trường được chia sẻ thời gian qua, khán giả cũng chú ý đến những tương tác thoải mái giữa hai diễn viên. Từ các động tác vũ đạo ngẫu hứng, trò chuyện trên phim trường cho tới những khoảnh khắc ứng biến ngoài kịch bản, cả hai được nhận xét có sự phối hợp khá ăn ý mà không cần tạo chiêu trò quảng bá quá đà.

Nhậm Mẫn và Đổng Tư Thành gây sốt vì phản ứng hóa học quá bùng nổ trong Lương Thần Mỹ Cẩm - Ảnh 2

Đặc biệt, hình ảnh Đổng Tư Thành giữ năng lượng nhẹ nhàng, thoải mái trong môi trường làm việc quen thuộc cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nam diễn viên vốn được khán giả biết đến với tính cách tự nhiên qua các chương trình thực tế trước đây, vì vậy khi kết hợp cùng Nhậm Mẫn, nữ diễn viên được đánh giá mạnh về cảm xúc nội tâm, cả hai tạo nên sự cân bằng khá thú vị trên màn ảnh.

Hiện phía các nền tảng phát hành như Mango TV vẫn chưa xác nhận bất kỳ dự án tái hợp nào giữa Nhậm Mẫn và Đổng Tư Thành. Tuy nhiên, hiệu ứng mà Lương Thần Mỹ Cẩm tạo ra đang được xem là nền tảng thuận lợi nếu cả hai tiếp tục hợp tác trong tương lai.

Trước đó, Nhậm Mẫn từng nhiều lần đóng cặp với bạn diễn quen thuộc trong các dự án khác và được nhận xét có khả năng tạo chemistry khá tốt với bạn diễn nam. Trong khi đó, Đổng Tư Thành cũng cho thấy hình ảnh ngày càng trưởng thành hơn khi lấn sân diễn xuất sau thời gian hoạt động thần tượng.

Bốc trần nhan sắc thật của 'nữ hoàng phim bi' Nhậm Mẫn trong ngày khởi quay

Bốc trần nhan sắc thật của 'nữ hoàng phim bi' Nhậm Mẫn trong ngày khởi quay

Trước ngày khởi quay, Nhậm Mẫn đã đăng bộ ảnh cổ trang mới và nhận được nhiều lời khen của khán giả. Không ít người hâm mộ khen ngợi ngoại hình của Nhậm Mẫn ngày càng thăng hạng, nhiều người tin rằng nữ diễn viên đã giảm cân để chuẩn bị cho vai diễn mới.

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