Chương trình giải trí có Bạch Lộc gây tranh cãi khi phản hồi việc rating giảm

Sao quốc tế 12/05/2026 06:30

Rating tập mới của chương trình trên đài truyền hình Chiết Giang (Trung Quốc) được cho là giảm mạnh so với các tập trước. T

Theo thống kê từ nền tảng dữ liệu trực tuyến cho thấy mức rating trung bình của chương trình chỉ còn khoảng 0,28%, thấp hơn đáng kể so với thành tích thường thấy của “Keep Running”. Thông tin này nhanh chóng leo top tìm kiếm với nhiều ý kiến cho rằng chương trình đang mất dần sức hút sau nhiều mùa phát sóng. Không ít khán giả nhận định nội dung hiện tại thiếu điểm mới, quá phụ thuộc vào hiệu ứng mạng xã hội và các cuộc tranh luận giữa fandom nghệ sĩ.

Giữa lúc tranh cãi bùng nổ, tài khoản chính thức của “Keep Running” đã đăng tải loạt bài viết phản hồi. Phía chương trình công bố nhiều bảng xếp hạng khác nhau, cho biết show vẫn đứng đầu về độ thảo luận và chỉ số nhiệt trên một số nền tảng dữ liệu giải trí, cũng như đạt thành tích khả quan trên các ứng dụng video trực tuyến.

Chương trình giải trí có Bạch Lộc gây tranh cãi khi phản hồi việc rating giảm - Ảnh 1

Tuy nhiên, cách phản hồi này lại tiếp tục tạo tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng chương trình đang né tránh vấn đề chính là rating truyền hình sụt giảm, thay vào đó tập trung nhấn mạnh các chỉ số nhiệt độ mạng xã hội hoặc thành tích trên nền tảng trực tuyến.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu không đồng tình với dữ liệu rating lan truyền, ê-kíp nên đưa ra phản hồi trực tiếp và rõ ràng hơn thay vì công bố các bảng xếp hạng khác không liên quan trực tiếp đến lượng người xem trên truyền hình.

Một số khán giả cũng nhận định việc chương trình liên tục khoe thành tích “đứng đầu” trong bối cảnh nhiều show nổi bật khác không phát sóng cùng thời điểm khiến sự so sánh thiếu thuyết phục.

Chương trình giải trí có Bạch Lộc gây tranh cãi khi phản hồi việc rating giảm - Ảnh 2

Bên cạnh câu chuyện rating, mùa mới của “Keep Running” còn vướng nhiều tranh luận xoay quanh dàn cast và nội dung chương trình. Đặc biệt, Bạch Lộc đang là cái tên nhận nhiều ý kiến trái chiều vì cách thể hiện trong show.

Một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên có nhiều phát ngôn thiếu tinh tế với đồng đội, trong khi số khác nhận định những tranh cãi đang bị đẩy đi quá xa bởi văn hóa fandom.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng các gameshow hiện nay đang quá chú trọng việc tạo chủ đề thảo luận trên mạng xã hội thay vì tập trung vào yếu tố giải trí tự nhiên. Việc liên tục cắt ghép các tình huống gây tranh cãi để tăng tương tác cũng khiến khán giả dần mất thiện cảm. Không ít người cho rằng điều chương trình cần lúc này là cải thiện chất lượng nội dung, trò chơi và tương tác giữa các thành viên, thay vì chỉ tập trung phản hồi bằng những bảng xếp hạng nhiệt độ trực tuyến.

Bạch Lộc đang bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đàn anh Lý Thần

Bạch Lộc đang bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đàn anh Lý Thần

Những ngày qua Bạch Lộc trở thành tâm điểm chỉ trích của hàng triệu khán giả Trung Quốc. Các từ khóa liên quan tới vụ bê bối về thái độ và phát ngôn bị chê EQ thấp, kém duyên của Bạch Lộc thu về hơn 200 triệu lượt đọc khiến danh tiếng nữ diễn viên bị ảnh hưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc đang bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đàn anh Lý Thần

Bạch Lộc đang bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đàn anh Lý Thần

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cùng gặp khó khi mãi đóng phim tình cảm cổ trang

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cùng gặp khó khi mãi đóng phim tình cảm cổ trang

Bạch Lộc trở thành tâm điểm khi bị Mạnh Tử Nghĩa nhận xét thẳng ở Keep Running

Bạch Lộc trở thành tâm điểm khi bị Mạnh Tử Nghĩa nhận xét thẳng ở Keep Running

Bạch Lộc bị chỉ trích gây tranh cãi vì thiếu tinh tế tại 'Running Man Trung Quốc'

Bạch Lộc bị chỉ trích gây tranh cãi vì thiếu tinh tế tại 'Running Man Trung Quốc'

Nghi vấn Bạch Lộc từ chối đóng 'Trục ngọc' vì Trương Lăng Hách

Nghi vấn Bạch Lộc từ chối đóng 'Trục ngọc' vì Trương Lăng Hách

Phản ứng gây chú ý của Bạch Lộc khi được hỏi bí quyết giảm cân

Phản ứng gây chú ý của Bạch Lộc khi được hỏi bí quyết giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 12/5/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son, Thần Tài nâng đỡ, tiền 'đổ ào ào' về túi, vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 12/5/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son, Thần Tài nâng đỡ, tiền 'đổ ào ào' về túi, vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/5/2026, 3 con giáp ôm đủ may mắn, lắm tiền nhiều bạc, vận đỏ như son, vượng phát Phú Quý không ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/5/2026, 3 con giáp ôm đủ may mắn, lắm tiền nhiều bạc, vận đỏ như son, vượng phát Phú Quý không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 13/5/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, Phú Quý chất ngất, làm ăn Phát Đạt, tậu nhà sắm xe liền tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 13/5/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, Phú Quý chất ngất, làm ăn Phát Đạt, tậu nhà sắm xe liền tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Chương trình giải trí có Bạch Lộc gây tranh cãi khi phản hồi việc rating giảm

Chương trình giải trí có Bạch Lộc gây tranh cãi khi phản hồi việc rating giảm

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Tư 13/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Tư 13/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Bé gái 5 tuổi tổn thương mắt sau khi thổi bong bóng xà phòng

Bé gái 5 tuổi tổn thương mắt sau khi thổi bong bóng xà phòng

Sức khỏe 3 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 12/5/2026, 3 con giáp thu vàng về két sắt, thu tiền về tay, ung dung hưởng Lộc, may mắn không ai bằng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 12/5/2026, 3 con giáp thu vàng về két sắt, thu tiền về tay, ung dung hưởng Lộc, may mắn không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 12/5/2026, 3 con giáp tài đức vẹn toàn, vạn sự sinh sôi, công việc làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng hôm nay, thứ Ba 12/5/2026, 3 con giáp tài đức vẹn toàn, vạn sự sinh sôi, công việc làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Xuyên đêm vào rừng tìm kiếm bé gái 5 tuổi rơi xuống khe đá sâu gần 10m

Xuyên đêm vào rừng tìm kiếm bé gái 5 tuổi rơi xuống khe đá sâu gần 10m

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Miu Lê dương tính với ma túy, bị bắt giữ ở Hải Phòng

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê dương tính với ma túy, bị bắt giữ ở Hải Phòng

Đời sống 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 12/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi thứ Ba 12/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

NÓNG: Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả đang lưu hành trên thị trường

NÓNG: Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả đang lưu hành trên thị trường

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh tạm dừng đóng phim đã hơn 1 năm

Triệu Lệ Dĩnh tạm dừng đóng phim đã hơn 1 năm

Lý Á Bằng cùng vợ cũ đưa con đi chơi, để con cảm nhận được tình yêu từ cả hai

Lý Á Bằng cùng vợ cũ đưa con đi chơi, để con cảm nhận được tình yêu từ cả hai

Cuộc sống hiện tại của Angela Baby đang thu hút sự chú ý

Cuộc sống hiện tại của Angela Baby đang thu hút sự chú ý

Cổ Thiên Lạc tái xuất truyền hình sau 25 năm, xuất hiện chớp nhoáng 2 phút đã 'gây bão'

Cổ Thiên Lạc tái xuất truyền hình sau 25 năm, xuất hiện chớp nhoáng 2 phút đã 'gây bão'

Vì sao Lâm Tâm Như từ chối để Hoắc Kiến Hoa đóng phim mới?

Vì sao Lâm Tâm Như từ chối để Hoắc Kiến Hoa đóng phim mới?

Để đồng hành với con gái 9 tuổi, Lâm Tâm Như tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ

Để đồng hành với con gái 9 tuổi, Lâm Tâm Như tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ