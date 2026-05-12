Giữa lúc tranh cãi bùng nổ, tài khoản chính thức của “Keep Running” đã đăng tải loạt bài viết phản hồi. Phía chương trình công bố nhiều bảng xếp hạng khác nhau, cho biết show vẫn đứng đầu về độ thảo luận và chỉ số nhiệt trên một số nền tảng dữ liệu giải trí, cũng như đạt thành tích khả quan trên các ứng dụng video trực tuyến.

Theo thống kê từ nền tảng dữ liệu trực tuyến cho thấy mức rating trung bình của chương trình chỉ còn khoảng 0,28%, thấp hơn đáng kể so với thành tích thường thấy của “Keep Running”. Thông tin này nhanh chóng leo top tìm kiếm với nhiều ý kiến cho rằng chương trình đang mất dần sức hút sau nhiều mùa phát sóng. Không ít khán giả nhận định nội dung hiện tại thiếu điểm mới, quá phụ thuộc vào hiệu ứng mạng xã hội và các cuộc tranh luận giữa fandom nghệ sĩ.

Tuy nhiên, cách phản hồi này lại tiếp tục tạo tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng chương trình đang né tránh vấn đề chính là rating truyền hình sụt giảm, thay vào đó tập trung nhấn mạnh các chỉ số nhiệt độ mạng xã hội hoặc thành tích trên nền tảng trực tuyến.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu không đồng tình với dữ liệu rating lan truyền, ê-kíp nên đưa ra phản hồi trực tiếp và rõ ràng hơn thay vì công bố các bảng xếp hạng khác không liên quan trực tiếp đến lượng người xem trên truyền hình.

Một số khán giả cũng nhận định việc chương trình liên tục khoe thành tích “đứng đầu” trong bối cảnh nhiều show nổi bật khác không phát sóng cùng thời điểm khiến sự so sánh thiếu thuyết phục.

Bên cạnh câu chuyện rating, mùa mới của “Keep Running” còn vướng nhiều tranh luận xoay quanh dàn cast và nội dung chương trình. Đặc biệt, Bạch Lộc đang là cái tên nhận nhiều ý kiến trái chiều vì cách thể hiện trong show.

Một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên có nhiều phát ngôn thiếu tinh tế với đồng đội, trong khi số khác nhận định những tranh cãi đang bị đẩy đi quá xa bởi văn hóa fandom.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng các gameshow hiện nay đang quá chú trọng việc tạo chủ đề thảo luận trên mạng xã hội thay vì tập trung vào yếu tố giải trí tự nhiên. Việc liên tục cắt ghép các tình huống gây tranh cãi để tăng tương tác cũng khiến khán giả dần mất thiện cảm. Không ít người cho rằng điều chương trình cần lúc này là cải thiện chất lượng nội dung, trò chơi và tương tác giữa các thành viên, thay vì chỉ tập trung phản hồi bằng những bảng xếp hạng nhiệt độ trực tuyến.