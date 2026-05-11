Bị mỉa mai 'con không giống bố', vợ trẻ lẳng lặng làm một việc khiến cả nhà chồng 'hóa đá', mẹ chồng không dám nói nửa lờ

Tâm sự gia đình 11/05/2026 22:06

Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng. Đằng này, chồng em thì nghe lời mẹ, còn mẹ anh lúc nào cũng soi mói, dằn hắt con dâu. Đã vậy, bà còn nghe lời những người khác rồi nghi ngờ em không trong sáng.

Chào các chị. Em vừa hoàn thành thủ tục ly hôn và gửi một món quà về nhà chồng. Chuyện là thế này các chị ạ, vợ chồng em yêu nhau được 5 tháng thì đi đến hôn nhân. Thật lòng mà nói, em chưa muốn lấy chồng, mỗi lần hai người gần gũi, em đều chủ động tránh thai.

Hôm ấy do cả hai uống rượu say nên em không nhớ để uống thuốc. Kết quả là có thai, cả em và chồng đều hoang mang trước điều này. Sau khi nói chuyện, bố mẹ hai bên đã đồng ý để bọn em đến với nhau.

 

Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng. Đằng này, chồng em thì nghe lời mẹ, còn mẹ anh lúc nào cũng soi mói, dằn hắt con dâu. Đã vậy, bà còn nghe lời những người khác rồi nghi ngờ em không trong sáng.

 

Hôm ấy em đang ngủ trưa thì nghe giọng mẹ chồng nói chuyện với cô hàng xóm. Có lẽ không biết em ở nhà nên cô hàng xóm bắt đầu đưa chuyện: "Không biết bác nghĩ thế nào, chứ em thấy bụng con dâu nhà bác to lắm, chẳng giống 4 tháng gì cả. Cẩn thận không đứa khác ăn ốc cho con mình đổ vỏ".

Bị mỉa mai 'con không giống bố', vợ trẻ lẳng lặng làm một việc khiến cả nhà chồng 'hóa đá', mẹ chồng không dám nói nửa lờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế là mẹ chồng em vin vào đó nên bóng gió suốt ngày. Khi em sinh trước 3 tuần, bà càng được đà lấn tới. Vừa thấy em ra khỏi phòng sinh, mẹ chồng đã trề môi chê cháu không giống bố. Em liếc sang nhìn chồng, thấy anh không phản ứng. Đợi ngày ra viện, em gọi mẹ đẻ đến đón rồi nói thẳng là không phải con của anh. Mẹ chồng em lúc này cũng hoang mang, gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng em không nghe máy, còn chồng liên tục xin lỗi nhưng em vẫn không bỏ qua, bởi anh quá nhu nhược. 

Em gửi giấy ly hôn sang nhà chồng. Có lẽ dưới áp lực của mẹ, chồng em ký vào lá đơn ấy. Do không có tài sản chung nên bọn em giải quyết rất nhanh. Thế nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Trước khi ra tòa, em cố tình lấy chút tóc của chồng rồi đem đi xét nghiệm. Hôm nay, sau khi có quyết định, em đưa thứ ấy cho anh rồi bảo anh mang về gửi mẹ. Đối với em, cái giá của sự nghi ngờ lớn vậy đấy, em sẽ không bao giờ cho mẹ chồng chạm mặt cháu nội. Đến lúc ấy, bà sẽ phải ngồi tự vấn về những gì mình đã làm. 

Kiệt sức chạy chữa hiếm muộn suốt 8 năm, chồng "ngã quỵ" khi vô tình mở ngăn bàn phòng ngủ và thấy bí mật vợ giấu kín

Kiệt sức chạy chữa hiếm muộn suốt 8 năm, chồng "ngã quỵ" khi vô tình mở ngăn bàn phòng ngủ và thấy bí mật vợ giấu kín

Thời gian gần đây, công ty anh thanh lọc nhân sự nên cho nhân viên nghỉ việc hàng loạt, anh cũng nằm trong số đó. Tạm thời chưa tìm được việc, anh ở nhà làm việc online. Lúc này, anh phát hiện vợ mình có những biểu hiện rất lạ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Xe tải mất kiểm soát đã đâm vào khu chợ, 4 người tử vong, 20 người bị thương

Xe tải mất kiểm soát đã đâm vào khu chợ, 4 người tử vong, 20 người bị thương

Video 48 phút trước
Va chạm giao thông tốc độ cao khiến cả xe và người lái bị hất tung lên không trung

Va chạm giao thông tốc độ cao khiến cả xe và người lái bị hất tung lên không trung

Video 1 giờ 48 phút trước
Phát hiện 3 chiếc túi chứa tiền mặt đặt dưới gốc cây, một nông dân địa phương liền báo cảnh sát

Phát hiện 3 chiếc túi chứa tiền mặt đặt dưới gốc cây, một nông dân địa phương liền báo cảnh sát

Video 2 giờ 48 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh tạm dừng đóng phim đã hơn 1 năm

Triệu Lệ Dĩnh tạm dừng đóng phim đã hơn 1 năm

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước
Phát hiện ánh sáng bí ẩn xuất hiện trên bầu trời gây xôn xao mạng xã hội

Phát hiện ánh sáng bí ẩn xuất hiện trên bầu trời gây xôn xao mạng xã hội

Video 3 giờ 48 phút trước
Nửa đêm hớt hải vào viện chăm chồng ngã xe, vợ "ngã quỵ" thấy bố đẻ đang thẳng tay bồi thêm những cú đấm vào mặt

Nửa đêm hớt hải vào viện chăm chồng ngã xe, vợ "ngã quỵ" thấy bố đẻ đang thẳng tay bồi thêm những cú đấm vào mặt

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 13/5/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Đúng ngày mai, thứ Tư 13/5/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Nửa đêm tiếng gõ cửa dồn dập, tôi "rụng rời" thấy cháu chồng đứng dưới mưa ướt sũng, câu nói sau đó khiến tôi bật khóc nức nở

Nửa đêm tiếng gõ cửa dồn dập, tôi "rụng rời" thấy cháu chồng đứng dưới mưa ướt sũng, câu nói sau đó khiến tôi bật khóc nức nở

Tâm sự Eva 4 giờ 18 phút trước
Mỗi lần gần gũi vợ đều lấy gối che kín mặt, tôi gặng hỏi thì "hóa đá" trước sự thật tàn khốc mà cô ấy che giấu bấy lâu

Mỗi lần gần gũi vợ đều lấy gối che kín mặt, tôi gặng hỏi thì "hóa đá" trước sự thật tàn khốc mà cô ấy che giấu bấy lâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Bạn thân cứ hễ đến chơi là đòi ngủ cùng vợ tôi, một lần đẩy cửa vào tôi "hóa đá" trước cảnh tượng bên trong

Bạn thân cứ hễ đến chơi là đòi ngủ cùng vợ tôi, một lần đẩy cửa vào tôi "hóa đá" trước cảnh tượng bên trong

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả đang lưu hành trên thị trường

NÓNG: Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả đang lưu hành trên thị trường

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

Tử vi thứ Ba 12/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi thứ Ba 12/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mỗi lần gần gũi vợ đều lấy gối che kín mặt, tôi gặng hỏi thì "hóa đá" trước sự thật tàn khốc mà cô ấy che giấu bấy lâu

Mỗi lần gần gũi vợ đều lấy gối che kín mặt, tôi gặng hỏi thì "hóa đá" trước sự thật tàn khốc mà cô ấy che giấu bấy lâu

Thấy que thử thai 2 vạch trong thùng rác, chồng reo hò vì sắp được làm bố mà không biết bí mật vợ đang giấu kín.

Thấy que thử thai 2 vạch trong thùng rác, chồng reo hò vì sắp được làm bố mà không biết bí mật vợ đang giấu kín.

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, ngày đầu đi làm tôi "hóa đá" khi nhận ra sếp tổng chính là người mình từng đắc tội

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, ngày đầu đi làm tôi "hóa đá" khi nhận ra sếp tổng chính là người mình từng đắc tội

Kiệt sức chạy chữa hiếm muộn suốt 8 năm, chồng "ngã quỵ" khi vô tình mở ngăn bàn phòng ngủ và thấy bí mật vợ giấu kín

Kiệt sức chạy chữa hiếm muộn suốt 8 năm, chồng "ngã quỵ" khi vô tình mở ngăn bàn phòng ngủ và thấy bí mật vợ giấu kín

Thoát ế ngoạn mục tuổi 28 sau chuyến đi chùa cầu duyên: Gặp ngay "chồng quốc dân" cao 1m8, 6 múi và đám cưới chớp nhoáng

Thoát ế ngoạn mục tuổi 28 sau chuyến đi chùa cầu duyên: Gặp ngay "chồng quốc dân" cao 1m8, 6 múi và đám cưới chớp nhoáng

Tiểu thư đài các lên xe hoa năm 19 tuổi, "vỡ mộng" kinh hoàng khi vạch trần bộ mặt thật của người chồng bội bạc

Tiểu thư đài các lên xe hoa năm 19 tuổi, "vỡ mộng" kinh hoàng khi vạch trần bộ mặt thật của người chồng bội bạc