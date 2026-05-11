Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai 'ngã ngửa' khi biết mình mới chính là kẻ đang 'cắm sừng' lên đầu người khác

Tâm sự 11/05/2026 22:30

Khi chính thức quen nhau, tôi có đề nghị về nhà My chơi. Thế nhưng cô ấy luôn lảng tránh và nói chưa đến thời điểm. Hôm vừa rồi, tôi cầm điện thoại của My nên phát hiện cô ấy có 2 tài khoản facebook.

Tôi vẫn chưa hết bất ngờ sau sự việc ngày hôm qua. Từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ mình là người chủ động trong chuyện tình cảm. My mới đến công ty tôi làm việc được nửa năm. Trong mắt tôi và đồng nghiệp, My là người con gái dịu dàng, nết na. Khi cô ấy bắt đầu công việc, mọi người đều hỏi cô ấy đã có gia đình chưa, cô ấy còn thẹn thùng nói mình chưa có người yêu, lấy đâu ra chồng.

Qua tiếp xúc, tôi có tình cảm với My nên đã tỏ tình. Sau 2 tuần, tôi nhận được lời đồng ý từ cô ấy. Kể từ đó, tôi bắt đầu chu cấp cho My những thứ mà cô ấy yêu cầu, từ điện thoại đời mới cho tới tiền mua sắm đồ dùng cá nhân. Có lần cô ấy bảo bố mẹ bị ốm, tôi cũng đưa tiền để cô ấy mua thuốc cho các bác ở quê. Bây giờ ngồi lại, tôi tính sơ sơ cũng biết mình mất cho My đến 100 triệu chứ chẳng ít.

 

Khi chính thức quen nhau, tôi có đề nghị về nhà My chơi. Thế nhưng cô ấy luôn lảng tránh và nói chưa đến thời điểm. Hôm vừa rồi, tôi cầm điện thoại của My nên phát hiện cô ấy có 2 tài khoản facebook. Nghĩ My có chuyện giấu mình, tôi quyết định tìm hiểu mọi việc.

Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai 'ngã ngửa' khi biết mình mới chính là kẻ đang 'cắm sừng' lên đầu người khác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy, tôi cố tình tìm tài khoản còn lại của My thì thấy cô ấy chụp ảnh thân mật cùng người đàn ông khác. Máu ghen nổi lên, tôi tra công ty của người kia rồi đến thẳng đó để làm rõ mọi chuyện.

 

Vậy mà mọi chuyện hoàn toàn không như tôi nghĩ. Khi tôi đến nơi, anh ta tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lúc tôi nói mình là người yêu của My, anh ta trừng mắt: "Anh nói cái gì vậy? My là vợ sắp cưới của tôi, chúng tôi yêu nhau 2 năm rồi".

Vậy đấy mọi người ạ. Đã làm vợ sắp cưới của người ta, My vẫn còn qua lại với tôi. Đến lúc đó, tôi mới ngớ người vì bản thân đã bị lừa. Tôi không biết sau hôm đó chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy My gửi một tin nhắn nói không đi làm nữa, cũng xin lỗi vì đã nói dối tôi. Bây giờ số tiền tôi bỏ ra cho My bấy lâu nay xem như mất trắng, tình cảm dành cho cô ấy cũng là công cốc mà thôi. Thật sự quá buồn và thất vọng mọi người ạ.

Tiểu thư đài các lên xe hoa năm 19 tuổi, "vỡ mộng" kinh hoàng khi vạch trần bộ mặt thật của người chồng bội bạc

Tiểu thư đài các lên xe hoa năm 19 tuổi, "vỡ mộng" kinh hoàng khi vạch trần bộ mặt thật của người chồng bội bạc

Em mua thuốc điều hòa kinh nguyệt về uống. Sau một tháng vẫn không thấy có, em bắt đầu lo lắng mình có thai, cái điều mà em chưa bao giờ nghĩ đến khi ở vào cái tuổi này. Sau lần về thăm nhà, em đã thú nhận với mẹ và kết quả, em đã có thai.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Xe tải mất kiểm soát đã đâm vào khu chợ, 4 người tử vong, 20 người bị thương

Xe tải mất kiểm soát đã đâm vào khu chợ, 4 người tử vong, 20 người bị thương

Video 47 phút trước
Va chạm giao thông tốc độ cao khiến cả xe và người lái bị hất tung lên không trung

Va chạm giao thông tốc độ cao khiến cả xe và người lái bị hất tung lên không trung

Video 1 giờ 47 phút trước
Phát hiện 3 chiếc túi chứa tiền mặt đặt dưới gốc cây, một nông dân địa phương liền báo cảnh sát

Phát hiện 3 chiếc túi chứa tiền mặt đặt dưới gốc cây, một nông dân địa phương liền báo cảnh sát

Video 2 giờ 47 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh tạm dừng đóng phim đã hơn 1 năm

Triệu Lệ Dĩnh tạm dừng đóng phim đã hơn 1 năm

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước
Phát hiện ánh sáng bí ẩn xuất hiện trên bầu trời gây xôn xao mạng xã hội

Phát hiện ánh sáng bí ẩn xuất hiện trên bầu trời gây xôn xao mạng xã hội

Video 3 giờ 47 phút trước
Nửa đêm hớt hải vào viện chăm chồng ngã xe, vợ "ngã quỵ" thấy bố đẻ đang thẳng tay bồi thêm những cú đấm vào mặt

Nửa đêm hớt hải vào viện chăm chồng ngã xe, vợ "ngã quỵ" thấy bố đẻ đang thẳng tay bồi thêm những cú đấm vào mặt

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 13/5/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Đúng ngày mai, thứ Tư 13/5/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Nửa đêm tiếng gõ cửa dồn dập, tôi "rụng rời" thấy cháu chồng đứng dưới mưa ướt sũng, câu nói sau đó khiến tôi bật khóc nức nở

Nửa đêm tiếng gõ cửa dồn dập, tôi "rụng rời" thấy cháu chồng đứng dưới mưa ướt sũng, câu nói sau đó khiến tôi bật khóc nức nở

Tâm sự Eva 4 giờ 17 phút trước
Mỗi lần gần gũi vợ đều lấy gối che kín mặt, tôi gặng hỏi thì "hóa đá" trước sự thật tàn khốc mà cô ấy che giấu bấy lâu

Mỗi lần gần gũi vợ đều lấy gối che kín mặt, tôi gặng hỏi thì "hóa đá" trước sự thật tàn khốc mà cô ấy che giấu bấy lâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Bạn thân cứ hễ đến chơi là đòi ngủ cùng vợ tôi, một lần đẩy cửa vào tôi "hóa đá" trước cảnh tượng bên trong

Bạn thân cứ hễ đến chơi là đòi ngủ cùng vợ tôi, một lần đẩy cửa vào tôi "hóa đá" trước cảnh tượng bên trong

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả đang lưu hành trên thị trường

NÓNG: Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả đang lưu hành trên thị trường

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

Tử vi thứ Ba 12/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi thứ Ba 12/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đêm hớt hải vào viện chăm chồng ngã xe, vợ "ngã quỵ" thấy bố đẻ đang thẳng tay bồi thêm những cú đấm vào mặt

Nửa đêm hớt hải vào viện chăm chồng ngã xe, vợ "ngã quỵ" thấy bố đẻ đang thẳng tay bồi thêm những cú đấm vào mặt

Bạn thân cứ hễ đến chơi là đòi ngủ cùng vợ tôi, một lần đẩy cửa vào tôi "hóa đá" trước cảnh tượng bên trong

Bạn thân cứ hễ đến chơi là đòi ngủ cùng vợ tôi, một lần đẩy cửa vào tôi "hóa đá" trước cảnh tượng bên trong

Vợ nhẫn tâm bỏ đi khi con còn đỏ hỏn, chồng ôm hận thề không nhìn mặt cho đến khi cầm tờ giấy khám bệnh trên bàn

Vợ nhẫn tâm bỏ đi khi con còn đỏ hỏn, chồng ôm hận thề không nhìn mặt cho đến khi cầm tờ giấy khám bệnh trên bàn

Vợ vừa đi công tác, chồng đã "hí hửng" rước bồ về nhà, ai ngờ bí mật tày trời bị vạch trần

Vợ vừa đi công tác, chồng đã "hí hửng" rước bồ về nhà, ai ngờ bí mật tày trời bị vạch trần

Đang tận hưởng tình yêu màu hồng bên chàng "soái ca" vạn người mê, tôi ngã quỵ khi phát hiện quá khứ của người yêu mình

Đang tận hưởng tình yêu màu hồng bên chàng "soái ca" vạn người mê, tôi ngã quỵ khi phát hiện quá khứ của người yêu mình

Em chồng ly dị rồi dọn về nhà mẹ đẻ, chồng tôi thản nhiên tháo máy lạnh nhường em gái, mặc kệ vợ bầu bì chịu nóng giữa đêm hè

Em chồng ly dị rồi dọn về nhà mẹ đẻ, chồng tôi thản nhiên tháo máy lạnh nhường em gái, mặc kệ vợ bầu bì chịu nóng giữa đêm hè