Vợ nhẫn tâm bỏ đi khi con còn đỏ hỏn, chồng ôm hận thề không nhìn mặt cho đến khi cầm tờ giấy khám bệnh trên bàn

Tâm sự 11/05/2026 22:00

Khi vợ tôi sinh con, mẹ mua đủ thứ về tẩm bổ để nhanh lại sữa. Thử hỏi những bà mẹ chồng khác có làm như thế được hay không? Đáng lẽ vợ tôi nên nhìn vào những điểm tốt của bà để suy nghĩ tích cực hơn, đằng này...

Tôi và vợ mới kết hôn được hơn 1 năm. Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn ở nhà thuê, vì kinh tế thiếu thốn, bố mẹ hai bên cũng chẳng khá giả gì. Vợ tôi thì có sức khỏe kém, kể từ khi có thai, cô ấy phải ở nhà để dưỡng thai. Tôi là dân công trường, không thể chăm sóc vợ được. Thành ra thời gian đó, tôi đã thuyết phục cô ấy về quê sống với bố mẹ chồng.

Mẹ tôi là người trực tính, có gì không phải, bà thường quát mắng một chút, xong chuyện lại xem như chưa có vấn đề gì. Tôi cũng dặn vợ rồi, chỉ mong cô ấy yên phận ở nhà để tôi còn lo kiếm tiền gánh vác gia đình.

Suốt thời gian ở với bố mẹ chồng, vợ tôi đều than vãn và nói không thể tiếp tục sống cùng nhau. Tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là mâu thuẫn hàng ngày nên không để ý. Hơn nữa mẹ tôi chỉ ngoa ngoắt, chứ bà rất thương và chăm con dâu.

Vợ nhẫn tâm bỏ đi khi con còn đỏ hỏn, chồng ôm hận thề không nhìn mặt cho đến khi cầm tờ giấy khám bệnh trên bàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ tôi sinh con, mẹ mua đủ thứ về tẩm bổ để nhanh lại sữa. Thử hỏi những bà mẹ chồng khác có làm như thế được hay không? Đáng lẽ vợ tôi nên nhìn vào những điểm tốt của bà để suy nghĩ tích cực hơn, đằng này...

Vài hôm trước, mẹ tôi gọi điện rồi nói trong nước mắt, rằng vợ tôi bỏ đi rồi. Con mới sinh được nửa tháng, tại sao cô ấy lại làm điều đó chứ? Trên đường về nhà, tôi vừa lo vừa giận. Thế rồi cả ngày hôm đó, tôi lang thang đi tìm vợ mà chẳng thấy đâu, gọi bên ngoại thì không được.

Cho đến buổi tối, vợ tôi mới nhắn tin về và nói phải đưa cô ấy ra thành phố sống cùng. Nếu không, cô ấy sẽ không bao giờ quay về nữa. Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói rất nhiều, rằng cô ấy không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu. Chuyện đến nước này, tôi cũng khó nghĩ lắm. Mấy hôm nay, tôi nói hết lời mà vợ vẫn không chịu quay về. Bây giờ đưa mẹ con cô ấy lên thành phố, điều kiện chẳng có, chỉ sợ cô ấy vất vả hơn. Để ở quê với bố mẹ thì mâu thuẫn thế này, tôi phải làm sao đây?

Tiểu thư đài các lên xe hoa năm 19 tuổi, "vỡ mộng" kinh hoàng khi vạch trần bộ mặt thật của người chồng bội bạc

Tiểu thư đài các lên xe hoa năm 19 tuổi, "vỡ mộng" kinh hoàng khi vạch trần bộ mặt thật của người chồng bội bạc

Em mua thuốc điều hòa kinh nguyệt về uống. Sau một tháng vẫn không thấy có, em bắt đầu lo lắng mình có thai, cái điều mà em chưa bao giờ nghĩ đến khi ở vào cái tuổi này. Sau lần về thăm nhà, em đã thú nhận với mẹ và kết quả, em đã có thai.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Xe tải mất kiểm soát đã đâm vào khu chợ, 4 người tử vong, 20 người bị thương

Xe tải mất kiểm soát đã đâm vào khu chợ, 4 người tử vong, 20 người bị thương

Video 47 phút trước
Va chạm giao thông tốc độ cao khiến cả xe và người lái bị hất tung lên không trung

Va chạm giao thông tốc độ cao khiến cả xe và người lái bị hất tung lên không trung

Video 1 giờ 47 phút trước
Phát hiện 3 chiếc túi chứa tiền mặt đặt dưới gốc cây, một nông dân địa phương liền báo cảnh sát

Phát hiện 3 chiếc túi chứa tiền mặt đặt dưới gốc cây, một nông dân địa phương liền báo cảnh sát

Video 2 giờ 47 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh tạm dừng đóng phim đã hơn 1 năm

Triệu Lệ Dĩnh tạm dừng đóng phim đã hơn 1 năm

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước
Phát hiện ánh sáng bí ẩn xuất hiện trên bầu trời gây xôn xao mạng xã hội

Phát hiện ánh sáng bí ẩn xuất hiện trên bầu trời gây xôn xao mạng xã hội

Video 3 giờ 47 phút trước
Nửa đêm hớt hải vào viện chăm chồng ngã xe, vợ "ngã quỵ" thấy bố đẻ đang thẳng tay bồi thêm những cú đấm vào mặt

Nửa đêm hớt hải vào viện chăm chồng ngã xe, vợ "ngã quỵ" thấy bố đẻ đang thẳng tay bồi thêm những cú đấm vào mặt

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 13/5/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Đúng ngày mai, thứ Tư 13/5/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Nửa đêm tiếng gõ cửa dồn dập, tôi "rụng rời" thấy cháu chồng đứng dưới mưa ướt sũng, câu nói sau đó khiến tôi bật khóc nức nở

Nửa đêm tiếng gõ cửa dồn dập, tôi "rụng rời" thấy cháu chồng đứng dưới mưa ướt sũng, câu nói sau đó khiến tôi bật khóc nức nở

Tâm sự Eva 4 giờ 17 phút trước
Mỗi lần gần gũi vợ đều lấy gối che kín mặt, tôi gặng hỏi thì "hóa đá" trước sự thật tàn khốc mà cô ấy che giấu bấy lâu

Mỗi lần gần gũi vợ đều lấy gối che kín mặt, tôi gặng hỏi thì "hóa đá" trước sự thật tàn khốc mà cô ấy che giấu bấy lâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Bạn thân cứ hễ đến chơi là đòi ngủ cùng vợ tôi, một lần đẩy cửa vào tôi "hóa đá" trước cảnh tượng bên trong

Bạn thân cứ hễ đến chơi là đòi ngủ cùng vợ tôi, một lần đẩy cửa vào tôi "hóa đá" trước cảnh tượng bên trong

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả đang lưu hành trên thị trường

NÓNG: Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả đang lưu hành trên thị trường

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

Tử vi thứ Ba 12/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi thứ Ba 12/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đêm hớt hải vào viện chăm chồng ngã xe, vợ "ngã quỵ" thấy bố đẻ đang thẳng tay bồi thêm những cú đấm vào mặt

Nửa đêm hớt hải vào viện chăm chồng ngã xe, vợ "ngã quỵ" thấy bố đẻ đang thẳng tay bồi thêm những cú đấm vào mặt

Bạn thân cứ hễ đến chơi là đòi ngủ cùng vợ tôi, một lần đẩy cửa vào tôi "hóa đá" trước cảnh tượng bên trong

Bạn thân cứ hễ đến chơi là đòi ngủ cùng vợ tôi, một lần đẩy cửa vào tôi "hóa đá" trước cảnh tượng bên trong

Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai "ngã ngửa" khi biết mình mới chính là kẻ đang "cắm sừng" lên đầu người khác

Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai "ngã ngửa" khi biết mình mới chính là kẻ đang "cắm sừng" lên đầu người khác

Vợ vừa đi công tác, chồng đã "hí hửng" rước bồ về nhà, ai ngờ bí mật tày trời bị vạch trần

Vợ vừa đi công tác, chồng đã "hí hửng" rước bồ về nhà, ai ngờ bí mật tày trời bị vạch trần

Đang tận hưởng tình yêu màu hồng bên chàng "soái ca" vạn người mê, tôi ngã quỵ khi phát hiện quá khứ của người yêu mình

Đang tận hưởng tình yêu màu hồng bên chàng "soái ca" vạn người mê, tôi ngã quỵ khi phát hiện quá khứ của người yêu mình

Em chồng ly dị rồi dọn về nhà mẹ đẻ, chồng tôi thản nhiên tháo máy lạnh nhường em gái, mặc kệ vợ bầu bì chịu nóng giữa đêm hè

Em chồng ly dị rồi dọn về nhà mẹ đẻ, chồng tôi thản nhiên tháo máy lạnh nhường em gái, mặc kệ vợ bầu bì chịu nóng giữa đêm hè