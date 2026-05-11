Xe tải tránh người qua đường, lao vào nhà dân, tài xế mắc kẹt trong cabin

UBND xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 7h10 ngày 11/5, xe tải chở đất đánh lái tránh người đi xe máy qua đường nên lao vào nhà kho của người dân ở phía bên trái. Vụ tai nạn khiến 1 người qua đường, tài xế và 1 người trong nhà bị thương.

Cú tông mạnh khiến phần mái hiên phía trước nhà ông L.V.T. (SN 1977, trú thôn An Phú) bị sập. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông T. đang đứng trong hiên nhà nên bị thương ở mặt và tay. Ông H. bị thương nhẹ ở chân.

Cú tông khiến 1 người trong nhà, 1 người qua đường và tài xế bị thương - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sau tai nạn, tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin. Người dân xung quanh đã nhanh chóng dùng dụng cụ phá cửa, hỗ trợ giải cứu nạn nhân. Sau khoảng 30 phút nỗ lực, tài xế mới được đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương ở chân và xây xát ngoài da.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

