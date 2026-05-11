Vụ tai nạn làm bé gái 6 tuổi, con anh A., tử vong. Anh A. và con trai 11 tuổi bị thương. Trong đó, bé N.B.K. bị chấn thương sọ não nặng, đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 11/5, UBND xã Thọ Phong (tỉnh Quảng Ngãi), thông tin trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết, 2 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 19h30 ngày 10/5, trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn thôn Phong Niên Thượng (xã Thọ Phong). Anh N.A. (36 tuổi, trú tại xã Thọ Phong) điều khiển xe máy chở 2 con nhỏ phía sau.

Phương tiện của anh N.A. bất ngờ va chạm với một xe khác khiến cả 3 cha con ngã ra đường. Đúng lúc này, ô tô do anh L.Q.A. (30 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị) điều khiển chạy đến đã tông trúng 3 cha con anh A..

Theo thông tin báo Người Lao Động, cú va chạm mạnh khiến bé N.P.K. tử vong tại chỗ. Anh N.A. và bé N.B.K. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong đó, bé N.B.K. bị chấn thương sọ não nặng, đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

