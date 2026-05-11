Quảng Ngãi: Xe máy va chạm với ô tô trên quốc lộ, ba cha con thương vong

Đời sống 11/05/2026 09:57

Vụ tai nạn làm bé gái 6 tuổi, con anh A., tử vong. Anh A. và con trai 11 tuổi bị thương. Trong đó, bé N.B.K. bị chấn thương sọ não nặng, đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 11/5, UBND xã Thọ Phong (tỉnh Quảng Ngãi), thông tin trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết, 2 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 19h30 ngày 10/5, trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn thôn Phong Niên Thượng (xã Thọ Phong). Anh N.A. (36 tuổi, trú tại xã Thọ Phong) điều khiển xe máy chở 2 con nhỏ phía sau.

Quảng Ngãi: Xe máy va chạm với ô tô trên quốc lộ, ba cha con thương vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Phương tiện của anh N.A. bất ngờ va chạm với một xe khác khiến cả 3 cha con ngã ra đường. Đúng lúc này, ô tô do anh L.Q.A. (30 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị) điều khiển chạy đến đã tông trúng 3 cha con anh A..

Theo thông tin báo Người Lao Động, cú va chạm mạnh khiến bé N.P.K. tử vong tại chỗ. Anh N.A. và bé N.B.K. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong đó, bé N.B.K. bị chấn thương sọ não nặng, đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

NÓNG: Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 6 người thương vong

NÓNG: Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 6 người thương vong

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng là do tài xế Trần Văn Hậu (53 tuổi, ở xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) không làm chủ tốc độ khi điều khiển ô tô vào khúc cua trên đèo Tô Na.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Xe khách bị tông lao xuống đèo An Khê sâu 40 m, 1 người tử vong, 10 người bị thương

Xe khách bị tông lao xuống đèo An Khê sâu 40 m, 1 người tử vong, 10 người bị thương

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Tử vi 2 ngày đầu tuần (11, 12 tháng 5), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tử vi 2 ngày đầu tuần (11, 12 tháng 5), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Quảng Ngãi: Xe máy va chạm với ô tô trên quốc lộ, ba cha con thương vong

Quảng Ngãi: Xe máy va chạm với ô tô trên quốc lộ, ba cha con thương vong

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Thanh Hóa: Phát hiện 14 tấn bì heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, ước tính trên 400 triệu đồng

Thanh Hóa: Phát hiện 14 tấn bì heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, ước tính trên 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng sau ngày 11/5/2026

3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng sau ngày 11/5/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/5/2026: Giảm mạnh, người mua lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng trong 1 tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/5/2026: Giảm mạnh, người mua lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng trong 1 tháng

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Tử vi tuần mới (11 đến 17/5/2026), 3 con giáp một bước lên đời, tiền đổ vào nhà như thác đổ, giàu có ngút trời, may mắn ngập tràn

Tử vi tuần mới (11 đến 17/5/2026), 3 con giáp một bước lên đời, tiền đổ vào nhà như thác đổ, giàu có ngút trời, may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 12/5/2026, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, đổi vận đổi tài, giàu sang Phú Quý, tiền vàng rủng rỉnh đầy túi

Đúng ngày mai, thứ Ba 12/5/2026, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, đổi vận đổi tài, giàu sang Phú Quý, tiền vàng rủng rỉnh đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/5/2026, 3 con giáp nhặt tiền rơi trước cửa nhà, thu nhập tăng nhanh bất ngờ, vàng bạc đầy kho

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/5/2026, 3 con giáp nhặt tiền rơi trước cửa nhà, thu nhập tăng nhanh bất ngờ, vàng bạc đầy kho

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 11/5/2026, 3 con giáp đón vận may tới tấp, Rồng phất như Rồng, giàu sang phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 11/5/2026, 3 con giáp đón vận may tới tấp, Rồng phất như Rồng, giàu sang phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Hai 11/5/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 11/5/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi ngày mới, thứ Hai 11/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi ngày mới, thứ Hai 11/5/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Giá vàng hôm nay, ngày 11/5/2026: Giảm mạnh, người mua lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng trong 1 tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/5/2026: Giảm mạnh, người mua lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng trong 1 tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xe khách bị tông lao xuống đèo An Khê sâu 40 m, 1 người tử vong, 10 người bị thương

Xe khách bị tông lao xuống đèo An Khê sâu 40 m, 1 người tử vong, 10 người bị thương

Thanh Hóa: Phát hiện 14 tấn bì heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, ước tính trên 400 triệu đồng

Thanh Hóa: Phát hiện 14 tấn bì heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, ước tính trên 400 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/5/2026: Giảm mạnh, người mua lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng trong 1 tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/5/2026: Giảm mạnh, người mua lỗ hơn 11 triệu đồng/lượng trong 1 tháng

Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe: Chung tay hành động vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn

Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe: Chung tay hành động vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn

TP.HCM: Giải cứu 7 người mắc kẹt trong thang máy thẩm mỹ viện sau sự cố mất điện đột ngột

TP.HCM: Giải cứu 7 người mắc kẹt trong thang máy thẩm mỹ viện sau sự cố mất điện đột ngột

Khởi tố 2 giám đốc trong vụ sản xuất hơn 220.000 gói cà phê hòa tan giả ở Hưng Yên

Khởi tố 2 giám đốc trong vụ sản xuất hơn 220.000 gói cà phê hòa tan giả ở Hưng Yên