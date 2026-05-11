Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe: Chung tay hành động vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn

Đời sống 11/05/2026 05:44

Chương trình cộng đồng “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe” do Hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Phường Việt Hưng,TP.Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure. Chương trình được diễn ra vào ngày 10/05/2026 tại Công viên Long Biên, phường Việt Hưng, TP. Hà Nội.  

Trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường, tim mạch và đột quỵ đang ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, việc nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa sớm và xây dựng lối sống lành mạnh đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với sức khỏe xã hội hiện đại.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, chương trình cộng đồng Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe” do Hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Phường Việt Hưng,TP.Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure. Chương trình được diễn ra vào ngày 10/05/2026 tại Công viên Long Biên, phường Việt Hưng, TP. Hà Nội.  

Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe: Chung tay hành động vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn - Ảnh 1

Chương trình không chỉ là hoạt động đi bộ cộng đồng mà còn là chiến dịch truyền thông sức khỏe hướng đến việc nâng cao nhận thức về phòng ngừa đột quỵ, biến chứng tim mạch và đái tháo đường thông qua vận động thể chất và thay đổi thói quen sống tích cực.

Khi bệnh không lây nhiễm trở thành gánh nặng âm thầm”

Theo các chuyên gia y tế, đái tháo đường và bệnh tim mạch hiện là những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và suy giảm chất lượng sống. Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp phát hiện bệnh muộn do thiếu kiến thức phòng ngừa cũng như chưa duy trì được lối sống khoa học.

Đột quỵ và biến chứng tim mạch ở người mắc đái tháo đường đang có xu hướng xuất hiện ở độ tuổi trẻ hơn trước đây, kéo theo nhiều hệ lụy về sức khỏe, kinh tế và chất lượng cuộc sống.

Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe: Chung tay hành động vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn - Ảnh 2

Trong khi đó, các nghiên cứu cho thấy việc duy trì vận động thể chất đều đặn mỗi ngày có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Chính vì vậy, chương trình “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe” được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sống khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Lan tỏa thông điệp sống khỏe từ những điều giản dị

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đi bộ cộng đồng với sự tham gia của đông đảo bác sĩ, chuyên gia y tế, người bệnh, gia đình và người dân yêu thích lối sống lành mạnh.

Thông qua hình ảnh những bước chân cùng hướng về mục tiêu chung, chương trình gửi gắm thông điệp:

Mỗi bước chân hôm nay là một cam kết cho trái tim khỏe ngày mai.

Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe: Chung tay hành động vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn - Ảnh 3

Không khí của sự kiện được định hướng theo tinh thần hiện đại, tích cực và truyền cảm hứng, nhằm khuyến khích mỗi người chủ động hơn trong việc xây dựng thói quen vận động hằng ngày - một giải pháp đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho sức khỏe.

Bên cạnh hoạt động đi bộ, chương trình còn tổ chức nhiều nội dung truyền thông cộng đồng, tư vấn giáo dục sức khỏe và các hoạt động tương tác nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa đột quỵ và kiểm soát đái tháo đường.

Chung tay của cộng đồng và doanh nghiệp vì sức khỏe người Việt

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng với mong muốn góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn.

Đồng hành cùng chương trình với vai trò Nhà tài trợ vàng, Vinamilk tiếp tục thể hiện cam kết vì sức khỏe cộng đồng thông qua các hoạt động thiết thực hướng đến nâng cao chất lượng sống của người Việt.

Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe: Chung tay hành động vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn - Ảnh 4

Tại chương trình, khu vực tư vấn dinh dưỡng của Vinamilk Sure thu hút đông đảo người tiêu dùng đến lắng nghe các chia sẻ về chăm sóc sức khỏe chủ động. Tại đây, người tham dự được giới thiệu bộ ba sản phẩm từ Vinamilk Sure, những giải pháp dinh dưỡng được thiết kế theo từng nhu cầu sức khỏe đặc trưng của lứa tuổi trung và cao tuổi: Thực phẩm dinh dưỡng y học Sure Prevent Gold – với 39 dưỡng chất hỗ trợ bồi bổ sức khỏe gồm ăn ngon và cải thiện giấc ngủ; Thực phẩm dinh dưỡng y học Sure Diecerna – với 37 dưỡng chất và công thức có GI (chỉ số đường huyết) thấp dành cho người tiểu đường và tiền tiểu đường; và Thực phẩm bổ sung Sure CanxiPro sữa dinh dưỡng ít béo có 36 dưỡng chất với bộ chất chuyên biệt cho cơ xương khớp. Và nhiều sản phẩm dinh dưỡng khác như sữa chua uống Probi, sữa chua ăn nha đam Vinamilk,… Người cao tuổi tham dự chương trình cũng được sử dụng những sản phẩm dinh dưỡng từ Vinamilk.

Với sứ mệnh mang đến nguồn dinh dưỡng chất lượng cao cho cộng đồng, Vinamilk luôn theo đuổi tiêu chí trân trọng sức khỏe người Việt trong từng sản phẩm. Nhiều năm qua, Vinamilk liên tục nghiên cứu, áp dụng các đột phá dinh dưỡng vào nhóm sản phẩm Sữa bột và Sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Sure, nhằm đồng hành cùng người trung & cao tuổi trên hành trình gìn giữ phong độ, tận hưởng một tuổi hoàng kim rực rỡ – khỏe mạnh, lạc quan và đầy năng lượng.

Vinamilk Sure cũng là thương hiệu sữa bột và sữa bột pha sẵn cho người lớn duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận Clean Label Project (Mỹ), giải thưởng khắt khe nhất tới thời điểm hiện tại về sự tinh khiết, an toàn và minh bạch của nguyên vật liệu sản phẩm, thể hiện cam kết của Vinamilk trong việc mang đến các sản phẩm dinh dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế cho người Việt Nam, đặc biệt là người trung và cao tuổi.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia đồng hành của các đối tác trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe như Roche và Sinocare.

Sự kết nối giữa ngành y tế, doanh nghiệp và cộng đồng được xem là yếu tố quan trọng giúp lan tỏa mạnh mẽ hơn các giá trị sống khỏe và phòng bệnh chủ động trong xã hội hiện đại.

Hướng đến một cộng đồng khỏe mạnh và bền vững

Không chỉ dừng lại ở một hoạt động cộng đồng đơn lẻ, “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe” được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng nhận thức lâu dài về vai trò của vận động thể chất và chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

Trong hành trình đó, mỗi bước chân không chỉ mang ý nghĩa vận động, mà còn đại diện cho sự quan tâm tới bản thân, gia đình và chất lượng sống của cộng đồng.

Với thông điệp nhân văn và tinh thần kết nối tích cực, chương trình hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn ý nghĩa trong các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng năm 2026.

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