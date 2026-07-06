Đậu phụ là món ăn có nguồn gốc đầu tiên từ Trung Quốc và khi được lan truyền đã trở thành món ăn phổ biến ở nhiều nước Đông Nam Á. Vậy đậu phụ có phải là chất đạm không? Đậu phụ theo các chuyên gia nhận định là một dạng protein thực vật, có thể dùng thay thế nguồn protein động vật cho người ăn chay hoặc dị ứng thịt.

Hạn chế nguy cơ tiểu đường: Lượng isoflavone có trong đậu phụ giúp giảm nguy cơ bệnh tiểu đường tuýp 2. Ăn đậu phụ giúp kích thích lượng insulin tiết ra nhiều hơn, từ đó ổn định được đường huyết.

Ngừa ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng: Một trong những tác dụng tuyệt vời mà đậu phụ đem lại là phòng chống bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vú. Các nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên ăn đậu phụ có nguy cơ mắc các chứng ung thư như ung thư vú, ung thư dạ dày,... giảm đến 16%.

Xương, răng chắc khỏe: Đậu phụ là thực phẩm rất giàu canxi nên khi ăn đều đặn giúp hệ xương, răng chắc khỏe hơn, tăng tái tạo cấu trúc xương, giảm nguy cơ còi xương, loãng xương.

Tăng hoạt động não bộ: Một nghiên cứu từ trường đại học uy tín chứng minh ăn đậu phụ có thể kích thích não bộ hoạt động tốt hơn, hệ thần kinh được bảo vệ và tăng cường chức năng não bộ. Trí nhớ cũng được cải thiện đáng kể khi sử dụng thường xuyên đậu phụ trong chế độ ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế triệu chứng tiền mãn kinh: Một số nhà nghiên cứu dinh dưỡng cho biết, thực phẩm từ đậu nành, trong đó có đậu phụ giúp bổ sung một lượng hormone tương tự như hormone estrogen ở nữ giới, qua đó giảm cảm giác bốc hỏa, cáu gắt, mệt mỏi,... trong thời kỳ tiền mãn kinh ở phụ nữ.

Ăn đậu phụ như thế nào là hợp lý?

Bổ sung đậu phụ vào thực đơn bữa cơm gia đình sẽ mang lại lợi ích tốt nếu sử dụng ở mức hợp lý. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nên bổ sung đậu phụ khoảng từ 2 - 3 lần vào mỗi tuần và mỗi lần khoảng 100g/người.

Bạn có thể chế biến đậu phụ thành nhiều các món ăn đa dạng khác nhau, phù hợp cho cả người ăn chay lẫn ăn mặn. Những người đang giảm cân hoặc theo chế độ ăn kiêng nên kết hợp cùng với lối sống khoa học, vận động thường xuyên để có thể bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất. Riêng đối với những người có tiền sử dị ứng với đậu nành thì không nên ăn đậu phụ. Ngoài ra, những bệnh nhân mắc bệnh gout, sỏi thận, tiêu hóa kém, suy tuyến giáp, viêm dạ dày,... cũng nên hạn chế ăn nhiều đậu phụ vì đậu phụ có thể khiến cho tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, không ăn chung đậu phụ với các loại thực phẩm như thịt dê, mật ong, cải bó xôi, quả hồng xiêm,... Đậu phụ có thể tương tác với các món ăn này, gây ra những phản ứng nguy hiểm cho sức khỏe. Thay vào đó, hãy kết hợp đậu phụ cùng với củ cải, cá, tôm, lá hẹ, dưa cải,... để tăng cảm giác ngon miệng cũng như bổ sung đa dạng các dưỡng chất cho cơ thể.