Đậu phụ 'ngon, bổ, rẻ' nhưng 2 đối tượng này nên tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân

Dinh dưỡng 27/10/2025 11:30

Đậu phụ là món ăn quen thuộc, giàu dinh dưỡng và dễ chế biến. Tuy nhiên, không phải loại thực phẩm nào cũng 'hòa hợp' với đậu phụ và không phải ai cũng có thể thưởng thức món ăn 'ngon, bổ, rẻ' này.

 Đậu phụ là món ăn đã quá quen thuộc trong mâm cơm của người Việt Nam. Đậu phụ mang lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng tuyệt vời cho sức khỏe. Trong đậu phụ có chứa hàm lượng protein cao cùng đầy đủ các chất axit amin cần thiết sẽ hỗ trợ cho quá trình phục hồi cơ bắp, đồng thời duy trì sức khỏe ở trạng thái tốt nhất. 

Đậu phụ 'ngon, bổ, rẻ' nhưng 2 đối tượng này nên tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có thế, đậu phụ cũng là nguồn cung cấp canxi dồi dào, giúp tăng cường sức khỏe của hệ xương và răng. Đậu phụ sẽ là sự lựa chọn tốt cho những người không tiêu thụ chế phẩm từ sữa. Bên cạnh đó, trong đậu phụ cũng có chứa nhiều các khoáng chất khác như kẽm, sắt, magie, đồng. Các chất này sẽ hỗ trợ cho các hoạt động cơ bản của cơ thể diễn ra một cách bình thường và tăng cường hệ miễn dịch.

Lợi ích sức khỏe

Đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành chứa isoflavone - một loại phytoestrogen có cấu trúc tương tự hormone estrogen, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe:

Giảm triệu chứng mãn kinh, đặc biệt là tình trạng bốc hỏa.

Giúp tim khỏe mạnh nhờ cải thiện hoạt động của lớp nội mạc mạch máu.

Đậu phụ 'ngon, bổ, rẻ' nhưng 2 đối tượng này nên tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư vú và tuyến tiền liệt (cần thêm nghiên cứu xác nhận).

Cải thiện làn da, giúp da mịn màng và ít nếp nhăn.

Tốt cho xương, khi tiêu thụ khoảng 50-100 mg isoflavone mỗi ngày (tương đương 1-2,5 cốc đậu nành luộc hoặc 1,5-4 cốc sữa đậu nành bổ sung canxi và vitamin D).

Một số nghiên cứu khác cũng cho thấy đậu phụ có thể:

Cải thiện trí nhớ và sức khỏe não bộ, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

Bảo vệ đại tràng, nhờ hàm lượng chất xơ giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Giảm cholesterol xấu (LDL) khoảng 5% nếu ăn 283g đậu phụ mỗi ngày.

Hỗ trợ giảm cân, giúp no lâu và duy trì cân nặng lý tưởng, đặc biệt hiệu quả với phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS).

Đậu phụ 'ngon, bổ, rẻ' nhưng 2 đối tượng này nên tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ai nên tránh ăn đậu phụ?

Ai nên tránh ăn đậu phụ?Mặc dù với đa số, ăn đậu phụ tốt cho sức khỏe và có thể giúp cải thiện sức khỏe tổng thể nhưng những người mắc tình trạng sức khỏe sau nên tránh đậu phụ:

Dị ứng đậu nành

Những người bị dị ứng hoặc nhạy cảm với đậu nành nên tránh đậu phụ và các sản phẩm làm từ đậu nành khác để ngăn ngừa các phản ứng bất lợi như ngứa, nổi mề đay hoặc các vấn đề về tiêu hóa.

Người bị dị ứng với đậu nành không nên ăn đậu phụ.

Có sỏi thận

Vì đậu phụ và các sản phẩm đậu nành khác có chứa oxalate nên những người có tiền sử sỏi thận canxi oxalate cũng nên tránh tiêu thụ quá nhiều sản phẩm đậu nành.

Đậu phụ 'ngon, bổ, rẻ' nhưng 2 đối tượng này nên tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đậu phụ nói chung là an toàn cho hầu hết mọi người nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến các tác dụng phụ tiềm ẩn, bao gồm các khó chịu về tiêu hóa như đầy hơi, tiêu chảy, đặc biệt ở những người nhạy cảm với đậu nành hoặc chế độ ăn nhiều chất xơ. Một số người cũng có thể bị mất cân bằng nội tiết tố do hàm lượng phytoestrogen trong đậu phụ. Vì vậy, chỉ nên tiêu thụ đậu phụ ở mức độ vừa phải để giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn này.

Tránh kết hợp đậu phụ với 5 thực phẩm này nếu không muốn gây hại sức khỏe

Tránh kết hợp đậu phụ với 5 thực phẩm này nếu không muốn gây hại sức khỏe

Đậu phụ là một món ăn quen thuộc, thanh đạm và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng "hợp cạ" với đậu phụ. Việc kết hợp sai cách có thể gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   đậu phụ đậu hủ dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/10-29/10), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/10-29/10), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đậu phụ "ngon, bổ, rẻ" nhưng 2 đối tượng này nên tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân

Đậu phụ "ngon, bổ, rẻ" nhưng 2 đối tượng này nên tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân

Dinh dưỡng 33 phút trước
Tạm giữ người đánh 2 học sinh lớp 10 ở TP.HCM: Một nạn nhân bị xuất huyết não

Tạm giữ người đánh 2 học sinh lớp 10 ở TP.HCM: Một nạn nhân bị xuất huyết não

Đời sống 55 phút trước
Tình cảnh đáng lo ngại của Nam Em trước khi vướng ồn ào nợ nần

Tình cảnh đáng lo ngại của Nam Em trước khi vướng ồn ào nợ nần

Hậu trường 1 giờ 0 phút trước
Đúng 2 ngày đầu tuần (26, 27 tháng 10), 3 con giáp phi mã Tài Lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời

Đúng 2 ngày đầu tuần (26, 27 tháng 10), 3 con giáp phi mã Tài Lộc, vận số đảo chiều, vạn sự khởi phát, tiền bạc hút chặt không rời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Va chạm xe máy ở TP.HCM, nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống tử vong

Va chạm xe máy ở TP.HCM, nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống tử vong

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung tài xế taxi ở TP.HCM

Bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung tài xế taxi ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Được sếp chuyển 200 triệu sau khi có thai, gái trẻ vừa mừng vừa sợ khi nghe lời thú nhận 'chấn động' này

Được sếp chuyển 200 triệu sau khi có thai, gái trẻ vừa mừng vừa sợ khi nghe lời thú nhận 'chấn động' này

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Huế: Triệu tập 2 người liên quan vụ nam DJ bị đánh hội đồng giữa phố đi bộ

Huế: Triệu tập 2 người liên quan vụ nam DJ bị đánh hội đồng giữa phố đi bộ

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Sau 21h ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, Thần Tài dẫn đường chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Sau 21h ngày mai, thứ Ba 28/10/2025, Thần Tài dẫn đường chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI về kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Thông tin MỚI về kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Va chạm kinh hoàng giữa xe buýt và xe máy đã gây ra một đám cháy lớn khiến 10 người tử vong, thiêu rụi toàn bộ chiếc xe

Va chạm kinh hoàng giữa xe buýt và xe máy đã gây ra một đám cháy lớn khiến 10 người tử vong, thiêu rụi toàn bộ chiếc xe

Người phụ nữ bị gió thổi rơi xuống vực, tử vong trên đường đi chợ

Người phụ nữ bị gió thổi rơi xuống vực, tử vong trên đường đi chợ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thường xuyên ăn rau diếp cá, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Thường xuyên ăn rau diếp cá, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Việt Nam có một loại quả dài cả mét có nhiều lợi ích sức khỏe ít ai biết

Việt Nam có một loại quả dài cả mét có nhiều lợi ích sức khỏe ít ai biết

Thịt vịt có nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng đại kỵ với 5 nhóm người này

Thịt vịt có nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng đại kỵ với 5 nhóm người này

Những lưu ý khi ăn súp lơ để không gây hại cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Những lưu ý khi ăn súp lơ để không gây hại cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Những lợi ích sức khỏe của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ

Những lợi ích sức khỏe của việc uống sữa ấm vào buổi tối trước khi ngủ

Me, loại quả chua ngọt với những công dụng sức khỏe tuyệt vời ít ai ngờ

Me, loại quả chua ngọt với những công dụng sức khỏe tuyệt vời ít ai ngờ