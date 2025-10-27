Đậu phụ 'ngon, bổ, rẻ' nhưng 2 đối tượng này nên tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân

Không chỉ có thế, đậu phụ cũng là nguồn cung cấp canxi dồi dào, giúp tăng cường sức khỏe của hệ xương và răng. Đậu phụ sẽ là sự lựa chọn tốt cho những người không tiêu thụ chế phẩm từ sữa. Bên cạnh đó, trong đậu phụ cũng có chứa nhiều các khoáng chất khác như kẽm, sắt, magie, đồng. Các chất này sẽ hỗ trợ cho các hoạt động cơ bản của cơ thể diễn ra một cách bình thường và tăng cường hệ miễn dịch.

Đậu phụ là món ăn đã quá quen thuộc trong mâm cơm của người Việt Nam. Đậu phụ mang lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng tuyệt vời cho sức khỏe. Trong đậu phụ có chứa hàm lượng protein cao cùng đầy đủ các chất axit amin cần thiết sẽ hỗ trợ cho quá trình phục hồi cơ bắp, đồng thời duy trì sức khỏe ở trạng thái tốt nhất.

Đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành chứa isoflavone - một loại phytoestrogen có cấu trúc tương tự hormone estrogen, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe:

Giảm triệu chứng mãn kinh, đặc biệt là tình trạng bốc hỏa.

Giúp tim khỏe mạnh nhờ cải thiện hoạt động của lớp nội mạc mạch máu.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư vú và tuyến tiền liệt (cần thêm nghiên cứu xác nhận).

Cải thiện làn da, giúp da mịn màng và ít nếp nhăn.

Tốt cho xương, khi tiêu thụ khoảng 50-100 mg isoflavone mỗi ngày (tương đương 1-2,5 cốc đậu nành luộc hoặc 1,5-4 cốc sữa đậu nành bổ sung canxi và vitamin D).

Một số nghiên cứu khác cũng cho thấy đậu phụ có thể:

Cải thiện trí nhớ và sức khỏe não bộ, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

Bảo vệ đại tràng, nhờ hàm lượng chất xơ giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Giảm cholesterol xấu (LDL) khoảng 5% nếu ăn 283g đậu phụ mỗi ngày.

Hỗ trợ giảm cân, giúp no lâu và duy trì cân nặng lý tưởng, đặc biệt hiệu quả với phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS).

Ai nên tránh ăn đậu phụ?

Mặc dù với đa số, ăn đậu phụ tốt cho sức khỏe và có thể giúp cải thiện sức khỏe tổng thể nhưng những người mắc tình trạng sức khỏe sau nên tránh đậu phụ:

Dị ứng đậu nành

Những người bị dị ứng hoặc nhạy cảm với đậu nành nên tránh đậu phụ và các sản phẩm làm từ đậu nành khác để ngăn ngừa các phản ứng bất lợi như ngứa, nổi mề đay hoặc các vấn đề về tiêu hóa.

Người bị dị ứng với đậu nành không nên ăn đậu phụ.

Có sỏi thận

Vì đậu phụ và các sản phẩm đậu nành khác có chứa oxalate nên những người có tiền sử sỏi thận canxi oxalate cũng nên tránh tiêu thụ quá nhiều sản phẩm đậu nành.

Đậu phụ nói chung là an toàn cho hầu hết mọi người nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến các tác dụng phụ tiềm ẩn, bao gồm các khó chịu về tiêu hóa như đầy hơi, tiêu chảy, đặc biệt ở những người nhạy cảm với đậu nành hoặc chế độ ăn nhiều chất xơ. Một số người cũng có thể bị mất cân bằng nội tiết tố do hàm lượng phytoestrogen trong đậu phụ. Vì vậy, chỉ nên tiêu thụ đậu phụ ở mức độ vừa phải để giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn này.