Công dụng tuyệt vời của đậu đỏ đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 09/12/2025 11:30

Đậu đỏ là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn của người Việt. Với những người đang theo dõi chế độ ăn uống hoặc kiểm soát cân nặng, câu hỏi “đậu đỏ bao nhiêu calo?” thường được quan tâm để cân đối khẩu phần hàng ngày.

Hàm lượng calo trong đậu đỏ

Theo bảng thành phần dinh dưỡng USDA, 100g đậu đỏ khô chứa khoảng 329 kcal. Khi được ngâm và nấu chín, hạt đậu hút nước và tăng trọng lượng, khiến hàm lượng calo giảm xuống còn 110-140 kcal/100g. 

Công dụng tuyệt vời của đậu đỏ đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu chế biến thành nước đậu đỏ có thêm đường hoặc sữa dừa, lượng calo có thể tăng lên 150-250 kcal, tùy thuộc lượng đường và sữa sử dụng.

Công dụng của đâu đỏ đối với sức khỏe 

Đậu đỏ giúp hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết và huyết áp, lợi tiểu, giải độc, làm đẹp da và tăng cường miễn dịch. Nhờ giàu protein, chất xơ, sắt, kali và vitamin nhóm B, đậu đỏ là thực phẩm tốt cho sức khỏe và có thể bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

Dưới đây là một số công dụng chi tiết của đậu đỏ:

Cung cấp chất xơ: Đậu đỏ chứa chất xơ giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ giúp tăng cường quá trình tiêu hóa, giảm nguy cơ bị táo bón và ổn định đường huyết.

Công dụng tuyệt vời của đậu đỏ đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm cholesterol: Đậu đỏ chứa chất saponin, một hợp chất thiên nhiên có khả năng giảm cholesterol máu. Saponin gắn kết với cholesterol và giúp loại bỏ nó khỏi cơ thể qua đường tiêu hóa. 

Bảo vệ tim mạch: Nhờ lượng chất xơ cao, đậu đỏ có khả năng giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như bệnh nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Ngoài ra, đậu đỏ cũng chứa axit folic và kali, hai chất này có tác dụng làm giảm áp lực máu và duy trì hoạt động tốt của hệ thống tim mạch.

Làm đẹp da: Đậu đỏ chứa kẽm, một khoáng chất quan trọng cho sự tái tạo và phục hồi da. Kẽm giúp cung cấp dưỡng chất cho tế bào da, giúp da mịn màng, rạng rỡ và ngăn ngừa các vấn đề da như mụn, viêm nhiễm.

Công dụng tuyệt vời của đậu đỏ đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa: Đậu đỏ chứa enzyme amylase, giúp phân giải tinh bột thành đường trong quá trình tiêu hóa, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất hiệu quả hơn.

Một số món ăn dễ nấu lại bổ dưỡng từ đậu đỏ như:

Chè đậu đỏ có vị ngọt thanh từ đường phèn, vị béo của nước cốt dừa hòa lẫn với vị bùi ngọt của đậu đỏ. Bạn có thể thưởng thức chè đậu đỏ ở dạng nóng hoặc lạnh (kèm theo vài viên đá) đều được. Đây là món chè giúp bạn giải nhiệt rất tốt vào những ngày trời nắng nóng.

Cháo đậu đỏ với nguyên liệu khác như cốt dừa, thịt bằm hoặc tôm tươi. Cháo không quá đặc và cũng không quá lỏng, vị ngọt bùi từ hạt đậu đỏ kèm với chút vị ngọt dai của tôm tươi hoặc thịt bằm, rất dễ ăn.

Công dụng tuyệt vời của đậu đỏ đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bánh bao nhân đậu đỏ trở thành món ăn sáng lý tưởng và tiện lợi dành cho các chị em công sở cũng như trẻ đi học. Vỏ bánh bao trắng tinh, mềm cùng với lớp nhân đậu đỏ mềm dẻo, vị ngọt bùi, rất dễ ăn

Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Đậu đỏ là nguyên liệu quen thuộc, thường xuất hiện trong các bữa ăn hằng ngày. Nhưng liệu bạn đã biết hết các tác dụng của đậu đỏ đem lại cho sức khỏe chưa?

Xem thêm
Từ khóa:   đậu đỏ công dụng của đậu đỏ dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Xót xa con gái của Thương Tín chưa kịp gặp cha lần cuối

Xót xa con gái của Thương Tín chưa kịp gặp cha lần cuối

Hậu trường 16 phút trước
Người đàn ông đạp xe tập thể dục tử vong giữa đường ở TP.HCM

Người đàn ông đạp xe tập thể dục tử vong giữa đường ở TP.HCM

Đời sống 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (10/12-11/12), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (10/12-11/12), 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Công dụng tuyệt vời của đậu đỏ đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Công dụng tuyệt vời của đậu đỏ đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 40 phút trước
Kết thúc chuỗi ngày khổ sở mụn thâm với combo Reason a Beauty: Bí kíp đột phá cho da sáng mịn đạt chuẩn xứ Hàn

Kết thúc chuỗi ngày khổ sở mụn thâm với combo Reason a Beauty: Bí kíp đột phá cho da sáng mịn đạt chuẩn xứ Hàn

Làm đẹp 1 giờ 10 phút trước
Sắc vóc của Lưu Diệc Phi sau khi giảm 7kg

Sắc vóc của Lưu Diệc Phi sau khi giảm 7kg

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài rộng lượng phù hộ, làm nên nghiệp lớn, tiền bạc 'chất thành núi', đổi đời thành triệu phú

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/12/2025, 3 con giáp Thần Tài rộng lượng phù hộ, làm nên nghiệp lớn, tiền bạc 'chất thành núi', đổi đời thành triệu phú

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Tiết lộ thông tin về tang lễ của nghệ sĩ Thương Tín

Tiết lộ thông tin về tang lễ của nghệ sĩ Thương Tín

Hậu trường 1 giờ 15 phút trước
Xô xát trong quán bida, nam sinh lớp 12 ngã gãy cổ nguy kịch

Xô xát trong quán bida, nam sinh lớp 12 ngã gãy cổ nguy kịch

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi làm 3 người tử vong: Các nạn nhân đều là người nhà đi đám cưới về

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi làm 3 người tử vong: Các nạn nhân đều là người nhà đi đám cưới về

Đời sống 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 9/12/2025, 3 con giáp ăn Lộc Trời cho, bước chân trái thấy núi vàng, chân phải thấy núi bạc, bỏ nhà lá sang ở nhà lầu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 9/12/2025, 3 con giáp ăn Lộc Trời cho, bước chân trái thấy núi vàng, chân phải thấy núi bạc, bỏ nhà lá sang ở nhà lầu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ngờ ốc móng tay vừa ngon lại cực bổ khi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ ốc móng tay vừa ngon lại cực bổ khi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Khám phá lợi ích tuyệt vời của trứng ngỗng đối với sức khỏe và những đại kỵ nên tránh

Khám phá lợi ích tuyệt vời của trứng ngỗng đối với sức khỏe và những đại kỵ nên tránh

Uống sữa đậu nành có tăng kích cỡ vòng 1? Những công dụng bất ngờ của đậu nành không phải ai cũng biết

Uống sữa đậu nành có tăng kích cỡ vòng 1? Những công dụng bất ngờ của đậu nành không phải ai cũng biết

Quất hồng bì, loại quả nhỏ bé nhưng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Quất hồng bì, loại quả nhỏ bé nhưng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Quả nho có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này nên tránh xa

Quả nho có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này nên tránh xa

Mộc nhĩ có giá rẻ bèo ăn vào cực ngon lại có vô vàn lợi ích sức khỏe

Mộc nhĩ có giá rẻ bèo ăn vào cực ngon lại có vô vàn lợi ích sức khỏe