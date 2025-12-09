Công dụng tuyệt vời của đậu đỏ đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Theo bảng thành phần dinh dưỡng USDA, 100g đậu đỏ khô chứa khoảng 329 kcal. Khi được ngâm và nấu chín, hạt đậu hút nước và tăng trọng lượng, khiến hàm lượng calo giảm xuống còn 110-140 kcal/100g.

Nếu chế biến thành nước đậu đỏ có thêm đường hoặc sữa dừa, lượng calo có thể tăng lên 150-250 kcal, tùy thuộc lượng đường và sữa sử dụng.

Đậu đỏ giúp hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết và huyết áp, lợi tiểu, giải độc, làm đẹp da và tăng cường miễn dịch. Nhờ giàu protein, chất xơ, sắt, kali và vitamin nhóm B, đậu đỏ là thực phẩm tốt cho sức khỏe và có thể bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

Dưới đây là một số công dụng chi tiết của đậu đỏ:

Cung cấp chất xơ: Đậu đỏ chứa chất xơ giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ giúp tăng cường quá trình tiêu hóa, giảm nguy cơ bị táo bón và ổn định đường huyết.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm cholesterol: Đậu đỏ chứa chất saponin, một hợp chất thiên nhiên có khả năng giảm cholesterol máu. Saponin gắn kết với cholesterol và giúp loại bỏ nó khỏi cơ thể qua đường tiêu hóa.

Bảo vệ tim mạch: Nhờ lượng chất xơ cao, đậu đỏ có khả năng giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như bệnh nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Ngoài ra, đậu đỏ cũng chứa axit folic và kali, hai chất này có tác dụng làm giảm áp lực máu và duy trì hoạt động tốt của hệ thống tim mạch.

Làm đẹp da: Đậu đỏ chứa kẽm, một khoáng chất quan trọng cho sự tái tạo và phục hồi da. Kẽm giúp cung cấp dưỡng chất cho tế bào da, giúp da mịn màng, rạng rỡ và ngăn ngừa các vấn đề da như mụn, viêm nhiễm.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa: Đậu đỏ chứa enzyme amylase, giúp phân giải tinh bột thành đường trong quá trình tiêu hóa, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất hiệu quả hơn.

Một số món ăn dễ nấu lại bổ dưỡng từ đậu đỏ như:

Chè đậu đỏ có vị ngọt thanh từ đường phèn, vị béo của nước cốt dừa hòa lẫn với vị bùi ngọt của đậu đỏ. Bạn có thể thưởng thức chè đậu đỏ ở dạng nóng hoặc lạnh (kèm theo vài viên đá) đều được. Đây là món chè giúp bạn giải nhiệt rất tốt vào những ngày trời nắng nóng.

Cháo đậu đỏ với nguyên liệu khác như cốt dừa, thịt bằm hoặc tôm tươi. Cháo không quá đặc và cũng không quá lỏng, vị ngọt bùi từ hạt đậu đỏ kèm với chút vị ngọt dai của tôm tươi hoặc thịt bằm, rất dễ ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Bánh bao nhân đậu đỏ trở thành món ăn sáng lý tưởng và tiện lợi dành cho các chị em công sở cũng như trẻ đi học. Vỏ bánh bao trắng tinh, mềm cùng với lớp nhân đậu đỏ mềm dẻo, vị ngọt bùi, rất dễ ăn